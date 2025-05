Najboljša budimpeštanska lángosó restavracija je odprla novo restavracijo

Nepozabna lángosó restavracija na ulici Bajcsy-Zsilinszky je odprla novo restavracijo v središču Budimpešte, na ulici Vécsey utca, ki povezuje trg Kossuth Lajos s trgom Szabadság.

Če se še spomnite, je Retro Lángos Budapest svojo pot osvajanja mesta in src obiskovalcev začel leta 2011 z majhnega bifeja. Do takrat so si s svojimi tradicionalnimi lángos omako, polnimi dodatnih prelivov, že pridobili veliko rednih strank, zato so poleti 2020 odprli svojo prvo restavracijo na drugi strani ceste.

Dosledno visoka kakovost in neomajna gostoljubnost sta tudi tokrat obrodili sadove: od maja 2025 lahko kraljico kvašenega testa pogostimo na novi lokaciji.

Na ulici Vécsey 3 si lahko privoščite klasičen sendvič s sirom in kislo smetano, poskusite nekaj novega v obliki langoša, polnjenega z BBQ svinjino, ali pa izbirate med brezglutenskimi možnostmi. V langošu lahko uživate celo z ledeno mrzlimi, spektakularnimi koktajli.

Otvoritvena zabava 29. maja bo med 15. in 20. uro ponudila popuste, DJ nastop v živo, gostiteljice na rolanju in druga presenečenja. Oglejte si jih!

Več informacij: retrolangos.hu