Izlet v Senteš: 10 čarobnih poletnih atrakcij in programov v majhnem mestu na Veliki nižini

Nekdanji sedež okrožja Csongrád-Csanád obiskovalcev ne pričaka le z urejenim mestnim jedrom, temveč ponuja tudi vznemirljive kulturne programe in čudovite izletniške destinacije ob obali.

Sprostitev ob plaži in izleti v Szentesu

Plaža Kurca

Mnogi ljudje Kurco imenujejo “zelena glavna ulica”, ki čeprav teče skozi samo središče mesta, je ob svojih bregovih ostala čudovito zeleno, listnato območje. V središču mesta se lahko usedemo na javni pomol ali pa se usedemo med senčna drevesa bližnjega parka Széchenyi. Neverjetno je, toda na območju Szenteša je skupno 71 mostov – najbolj očarljivi se razprostirajo čez reko Kurca.

Plaža Tisza v Szentešu

Če se želimo čofotati v mestu voda Velike nižine, bomo na obrobju mesta, ko zavijemo s ceste proti Csongrádu, dosegli drugo največjo reko v državi, kjer nas čaka brezplačna plaža s sredozemskim vzdušjem in legendarnim bifejem Tiszavirág. Voda reke Tise na tem odseku je odlična za kopanje, na obali pa med drugim čakajo dobro urejena športna igrišča tiste, ki si želijo sprostitve.

6600 Szentes, ob cesti 451

Jezero Antal

Je destinacija, ki jo morajo obiskati ljubitelji ribolova, vendar vam ne bo žal obiska mirnega jezera Antal na obrobju mesta, kjer lahko občudujete pokrajino z lepe razgledne točke. Poskusite visokokakovosten in presenetljivo poceni meni ribiškega bifeja, v gostilni pa lahko celo prenočite eno ali več noči, ki služi tudi kot prizorišče za dogodke.

6600 Szentes, Mentettrét, Hrsz. 0189/1.

Termalno jezero (ribiško jezero)

Malo ljudi ve, toda na upravnem območju Szentes, v pustaji Cserebökény, se nahaja tudi največje termalno jezero v srednji Evropi, ki je priljubljena destinacija tudi za madžarske deskarje, saj je največja površina vodne površine, kilometer in pol, pravokotna na značilno smer severozahodnega vetra. Jezero je dom številnih vodnih ptic, na obali pa je domiselno zgrajena ekoturistična baza.

6600 Szentes, ob cesti 45

Športno-rekreacijski center Szentes

Če niste odprti le za naravne vode, lahko za parkom Széchenyi najdete eno najboljših plaž v regiji, kjer vam je poleg 15 bazenov različnih temperatur in 8 toboganov na voljo tudi več savn. Letovišče vključuje tudi kamp s počitniškimi hišicami in mesti za šotore. V športnem bazenu, ki pripada kompleksu, igrajo tekme prvovrstne moške in ženske vaterpolske ekipe mesta.

6600 Szentes, Csallány Gábor 4. del.

Reformirana cerkev

Tudi zagrizeni “cerkveni turisti” v Szentešu ne bodo razočarani, saj je poleg sinagoge, preurejene v knjižnico, druga najbolj značilna cerkvena stavba mesta reformirana spomeniška cerkev z dvema tisoč in pol sedeži. V galeriji nasproti vhoda lahko občudujemo veličastne orgle, v cerkveni galeriji v drugem nadstropju pa je na ogled stalna razstava, ki predstavlja zgodovino reformacije.

6600 Szentes, ulica Kiss Balint 2.

Gledališče in zabava József Tóth

Gledališče, ki je v zadnjih letih ponovno oživelo, deluje v impresivni stavbi Vigadó v središču mesta. Poleg programov in večerov v skupnosti so redno na sporedu tudi visokokakovostne gostujoče predstave, v začetku junija pa bo II. Festival komorne opere Gregor József, ki ga bosta s skupnim nastopom odprla Eszter Ádám in Juan Pablo Esmok Lew. Pomembna je tudi gledališka tradicija mesta, saj je tukaj eden najprestižnejših dramskih oddelkov v državi.

6600 Szentes, ulica Petőfi 2.

Galerija Tokácsli

Pomembno razstavišče Južne Velike nižine pozdravlja obiskovalce v središču Szenteša. Institucija igra pomembno vlogo pri podpori lokalnih umetnikov in tako vsako leto ponuja priložnost talentom iz Szenteša, da predstavijo svoja dela, redno pa so predstavljena tudi dela nacionalno priznanih umetnikov. Nacionalna razstava golih fotografij se tukaj odvija vsaki dve leti. Tukaj se nahajajo tudi programi Szentes KultFeszta 2025 – konec maja bomo še vedno imeli priložnost ujeti enega ali dva.

6600 Szentes, Kossuthov trg 5, 1. nadstropje

Muzej starodobnih vozil in starin Gyuricza

Zbirka Róberta Gyuricze bo zagotovo pospešila srčni utrip ljubiteljev retro vozil in posebnih starin na splošno. V razstavnem prostoru, odprtem v stavbi nekdanje tiskarne na ulici Petőfi, nas pričaka množica čudovito restavriranih starodobnih motorjev in koles – skuterjev Tünde in Panni, Pannóniak in Csepelek. Za ogled zbirke je potrebna predhodna najava.

6600 Szentes, ulica Petőfi 1.

Pozdravljen organski vrt

Za konec še majhna poslastica za ljubitelje madžarske gastronomije Velike nižine in sveže zelenjave. Vsak, ki je bil kdaj na lokalnem festivalu lecsó, ve, kako odlični paradižniki in paprike uspevajo v Szentešu. V Helóta Biokert lahko kupite tudi predelane izdelke – poskusite slivovo marmelado s papriko ali sok iz volovskih src! Pravzaprav lahko celo teden dni prostovoljno delamo v lokalni jurti.

6600 Szentes, Attilova ulica