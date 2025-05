6 odličnih krajev v Budimpešti, kjer lahko doživite nostalgična otroška doživetja

Vabimo vas na potovanje skozi čas s pridihom nostalgije na različne lokacije v Budimpešti, kjer lahko vsak odrasel podoživi svoja otroška doživetja – četudi le za bežen trenutek.

Retro doživetje v Budimpešti

V središču Budimpešte, le 400 metrov od trga Deák Ferenc, trinadstropno doživetje ponuja nepozabno potovanje skozi čas za vsakega odraslega. Ni prostora ali majhnega kotička Retro doživetja v Budimpešti, kjer obiskovalci ne bi našli kakšnega zaklada, ki jih spominja na njihovo srečno otroštvo. Zahvaljujoč interaktivnim elementom je pravo doživetje preživeti nekaj časa tukaj v družbi policijskega avtomobila Lada, televizijske serije Sosedje, starih telefonskih govorilnic, retro dodatkov in veliko nostalgije.

1051 Budimpešta, Október 6. utca 4.

Trampolin park Cyberjump

Trampolin park Cyberjump v 11. okrožju Budimpešte je popoln program za tiste, ki iščejo šport, so otroci po srcu ali pa so vedno v gibanju, pa naj bodo to odrasli. Igrišče s 3000 kvadratnimi metri s 16 različnimi progami in interaktivnimi elementi ponuja odlično in aktivno rekreacijo, če želite razgibati celo telo ali pa se le za nekaj ur spet prepustiti otroštvu in se sprostiti pred napetostjo, ki se je nabrala med tednom.

1117 Budimpešta, Hengermalom út 19.

Papilonia Svet metuljev Budimpešta

Ena najnovejših atrakcij prestolnice je nedvomno svet metuljev, ki spominja na roman Gyule Verna in oživi na Belgradskem nabrežju, kjer lahko vsak odrasel, ki obišče to mesto, okusi otroštvo in otroško čudenje. Tukaj lahko od blizu opazujete najlepše metulje na svetu, ne z eksotičnim primerkom v glavni vlogi. Čeprav ste morda kot otrok občudovali metulje, ki so se sprehajali po dvorišču, lahko tukaj naletite tudi na posebne primerke, ki jih lahko celo ujamete na fotografijo.

1056 Budimpešta, Belgrad rakpart 6.

Fröcskölő

V Fröcskölő ne morete le sprostiti svoje ustvarjalnosti, ampak se tudi osvoboditi običajnih okvirov. Če obstaja kraj, kjer ste lahko spet otrok, je to ta kraj, in medtem ko se skrivate v belem slikarskem kombinezonu in zaščitnih očalih, se vam sploh ni treba zaščititi pred madeži barve na platnu in stenah. Tukaj lahko doživite tisto dolgoletno otroško željo po barvanju sten, tal, pa celo svojega slikarskega partnerja!

1064 Budimpešta, Izabella utca 81.

KocKaland

Edinstvena mednarodna razstava KocKaland je našla svoj dom v tretjem nadstropju nakupovalnega središča Etele Plaza. Ko vstopite skozi vrata, se bo vsak odrasel v trenutku spremenil v otroka, saj se bo pustil očarati nad vsakim majhnim elementom in podrobnostjo razstave. V delih, ki skorajda segajo v umetniško linijo, boste našli Pandoro, znano iz Avatarja, ikonične vesoljske ladje in prizore iz Vojne zvezd, pa tudi dela izjemne kompleksnosti, ki vam bodo pomagala, da se spomnite vikendov in popoldnevov, preživetih z igranjem z Lego kockami.

Etele Plaza: 1119 Budimpešta, Hadak útja 1., 3. nadstropje

Ustvarjalni zvočni prostor v Madžarski glasbeni hiši

V 2. nadstropju Madžarske glasbene hiše vas čaka resnično edinstveno prizorišče, ki vas zanima ustvarjalna sprostitev. Igranje z zvoki je odlična izkušnja že za majhne otroke, Ustvarjalni zvočni prostor pa ponuja vse priložnosti, da se prepustite tej ustvarjalni strasti. Zvočni prostor ima 8 posebnih instalacij, gostje pa imajo čast igrati na te edinstvene »instrumente«. Če kje, lahko tukaj vedno znova odkrivate očarljiv svet zvokov z otroškim navdušenjem.

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 3.