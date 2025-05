5 neverjetnih ogledov gradov ob Blatnem jezeru, ki jih to poletje ne smete zamuditi

Če se poleti odpravimo proti Blatnemu jezeru, se vsekakor splača zamenjati kopalke za pohodniško opremo in si namesto japonk obuti škornje, saj lahko ob madžarskem morju, obdani z vetrom zgodovine, odkrijemo toliko privlačnih panoramskih točk.

Rezijev grad

Med številnimi zakladi zahodne konice madžarskega morja se tam skriva tudi grad Rezi, ki sega v 14. stoletje. Že od 19. stoletja krasi dolomitski greben Meleghegyja. Zadnji dnevi ruševin gradu, ki stojijo na 418 metrov visoki pečini, so zaviti v legendo, a eno je gotovo: služil je kot zatočišče lokalnemu prebivalstvu med turškimi vpadi. Tako kot dejstvo, da se po osvojitvi trdnjave pred našimi očmi odprejo tudi črte Tátike, gradu Sümeg in bližnjih hribovje, skupaj z nebesno modrim odsevom Blatnega jezera. A vznemirjenja ne bo manjkalo, dokler ne dosežemo veličastne panorame, saj učna pot gradu Rezi, ki se začne pri stiskalnici vinograda in se vije vzdolž poti Modre ture, na 11 postajah predstavlja zanimivosti o lokalnem divjem svetu.

Grad Tatika

Do legendarnega gradu Tátika vodi lahkoten družinski pohod, ki ga še bolj poživijo vzponi in divje romantično gozdno okolje. Našo pot lahko začnemo z avtobusne postaje v Zalaszántóju, Hidegkúti major, sledimo oznakam Nacionalne modre poti in se sprehodimo pod listjem visokih bukev. Če zavijemo levo, se pot KL strmo vzpne po serpentinah do nadmorske višine 413 metrov. Ko se vzpnemo na vrh gore, že vidimo grad Tátika, kjer je nekoč živela hči grajskega kapitana, Klárika, ki jo je – vsaj po zgodbah – ozdravila čudežna voda jezera Hévíz.

Zadorvar

XIV. Zádorvár varuje območje Blatnega jezera že od konca 19. stoletja, na tem območju pa je bilo nekoč prazgodovinsko delavnico. Vendar njegova zanimivost ni samo v tem, saj je bila izguba Zádorija v primerjavi s številnimi gradovi, ki so bili v bitkah zravnani v prah, posledica slabe izbire lokacije in spora glede zemlje. Trdnjavo, ki je bila nekoč zgrajena v gotskem slogu, lahko odkrijete, če se od šole Pécsely odpravite proti Balatonszőlősu. Naš pohod začnemo pri rdeči oznaki, ki nas vodi proti vodnjaku Zádor.

In končno, od največjega kraškega izvira v okolici do gradu vodi 99 stopnic, od koder lahko vidimo bleščečo panoramo polotoka Tihany in Blatnega jezera. Ko se slikovitega razgleda naveličamo, se vrnemo po rdeči in modri oznaki, nato zapustimo Kamniti jez in sledimo modri oznaki. Ko končno zagledamo zeleni pas, zavijemo nanj in se odpravimo proti Vászolyju, od koder se po zeleni Márijini cesti vrnemo v Pécsely.

Grad Szigliget

Pravljično obzidje gradu Szigliget, ki so ga začeli graditi benediktinci iz Pannonhalme v 1260-ih letih, že več kot 750 let gleda na slikovito podeželje ob Blatnem jezeru. Citadela, ki jo varuje znamenita turška trdnjava Palonai Magyar in je Turki na koncu niso nikoli zavzeli, nas poleti poleg čarobne panorame in razstav pričaka s koncerti.

Območje pa obljublja tudi nepozaben ogled, ki ga lahko raziščemo tako, da sledimo oznakam K in nato KT z ulice Kisfaludy. Med našo potjo vas bo očaral razgled s počivališča Kis-Kamon-kői, vse dokler po poti KL ne dosežemo Grajskega griča, kjer se končno lahko povzpnemo po stopnicah, ki vodijo do trdnjave.

Grad Csobánc

Legendarni brigadir Rákóczijeve vojne za neodvisnost, Ádám Béri Balogh, je nekoč služil v gradu Csobánc, ki je bil zgrajen v 18. stoletju. Na začetku 19. stoletja se je peščica čobanskih vojakov branila pred napadom tisočglave cesarske vojske. Toda nekaj let pozneje je cesarska roka odvzela trdnjavo Madžarom, ki so jo začeli uničevati z eksplozijami.

Zahvaljujoč arheološkim prizadevanjem za ohranitev si lahko še danes ogledamo ruševine, ki skrivajo toliko zgodb, do katerih vodi več lažjih in težjih ogledov. Ena od njih se začne v središču Gyulakeszija in nas po zelenih oznakah vodi do 376 metrov visokega vrha Csobánc, nato pa do mini gradu. Čeprav je pot kratka, bomo zaradi nenehnih vzponov še vedno potrebovali vzdržljivost, a neverjetni razgledi, ki jih ujamemo na poti, naredijo vsak korak vreden truda.