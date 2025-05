5 odličnih festivalov po vsej državi, če iščete smiseln poletni program v juniju

Ko se bliža poletje, ne bo pomanjkanja vznemirljivih programov, saj obiskovalce po vsej državi čakajo številni gastronomski in kulturni festivali.

Palkonya Binkoštne odprte kleti // Palkonya (7.–8. junij 2025)

Prvi poletni vikend, 7. in 8. junija. Kleti v osrčju vinorodne regije Villány se bodo ponovno odprle med: prihaja 31. binkoštni dan odprtih kleti Palkonya! Palkonya, ena najbolj vznemirljivih gastronomskih vasi, bo za dva dni postala pravo središče doživetij, kjer vas čakajo programi, ki bodo navdušili vse čute. Poleg odprtih kleti lokalnih vinarjev bodo binkoštni vikend popestrile degustacije vin, okusni prigrizki, kulturni programi, otroške dejavnosti in obrtniški sejem, seveda pa bodo potekali tudi koncerti lahke glasbe, med drugim nastopila skupina Zaporozsec in Gergely Dánielfy.

Debrecen Gourmet Festival // Debrecen (13.–15. junij 2025)

Najboljše restavracije in kuharji v mestu in državi, ki jih priporoča Michelin, se zberejo, da bi pokazali, kje je danes vrhunec madžarske gastronomije. Pod senčnimi drevesi Velikega gozda zainteresirane čakajo slastne kulinarične kreacije, spektakularne kuharske oddaje in zanimive razprave na odru. Letos je festival organiziran okoli teme “filmska hrana”, zato bodo na jedilniku tudi okusi, znani z velikega platna. Gurmanske prigrizke spremlja čarobno gozdno okolje, pa tudi zabavne odrske produkcije in koncerti v živo. Predstave bodo izvedli produkcijska hiša Szomszéd Néni, Vera Tóth, Balázs Bolyki in B4. Organizatorji letos posebno pozornost namenjajo ljudem z intolerancijo na hrano in družinam z otroki.

Sambucus – Zsámbék Praznik bezga // Zsámbék (13.–14. junij 2025)

Festival bezga bo že osmič potekal v najlepšem javnem parku v Zsámbéku: 13. in 14. junija bodo družine pričakane z brezplačnimi programi in koncerti na festivalu, posvečenem cvetenju bezga. Med ljudskimi glasbenimi in plesnimi skupinami, ki nastopajo na odru, so nič manj znana imena, kot so AWS, Besh o Dro’M, Messessippi ali Vad Fruttik. Otroci lahko uživajo v ročnih delih in poslikavi obrazov ter si ogledajo, kako je potekalo obleganje srednjeveškega gradu. Tisti, ki pridejo s kruljenjem v želodcu, se ne rabijo bati, saj lahko poskusijo različne izdelke na osnovi bezga.

ChardonnÉJ // Etyek (14. junij 2025)

14. junija prihaja lahkoten vinski festival za začetek poletja: na dogodku ChardonnÉJ v Etyek Kúria bo 30 vinarjev in šampanjskih kleti iz Madžarske in tujine predstavilo svojo ponudbo mirnih vin in šampanjcev Chardonnay. Poleg vin in šampanjcev bodo na edinstvenem mini festivalu sorte v čudovitem okolju šampanjskega posestva Etyek Kúria prispeli tudi gastronomski partnerji: poleg lastne gostinske ponudbe bosta za hrano in kavne specialitete poskrbeli tudi Cukorborsó Pizza in Etyek Coffee. Program se začne s sprehodno degustacijo, dogodek pa še bolj popestrijo ritmi DR BRS. Moderator dogodka je komik Ádám Török.

Festival vode, glasbe in cvetja // Tata (27.–29. junij 2025)

Letos, od 27. do 29. junija. Tatin ikonični dogodek, festival vode, glasbe in cvetja, bo spet oživel! Eden najbolj priljubljenih družinskih in umetniških festivalov v regiji se že 30. zapored odvija na obali slikovitega jezera Öreg-tó, kjer bodo nekaj za sebe našli ljudje vseh starosti. Tridnevni dogodek ponuja pester program: spektakularne letalske predstave, obrtniški sejem, vznemirljive otroške dejavnosti in seveda glasbena doživetja od jutra do večera. Na odru bodo nastopili priljubljeni izvajalci, kot so Tankcsapda, Republic, Valmar, Follow the Flow, Magdi Rúzsa, Dzsúdló in Joci Pápai.