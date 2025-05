To poletje prihaja velika tematska zabava, ki bo Budimpešto spremenila v Grčijo

5 očarljivih podeželskih slaščičarn, kjer vas čakajo nebeške torte

V Budimpešti ni nikoli dovolj tujih koncertov, julija pa ni dvoma, da bo v središču pozornosti mediteransko vzdušje. Letos vam ni treba na letalo, saj največja grška zabava poletja prihaja naravnost k vašim vratom.

Na dogodku z naslovom Bazijev veliki grški festival zaživi pristno vzdušje mediteranskega sveta. 12. julija 2025 bo Barba Negra gostila obsežen dogodek, ki bo madžarskemu občinstvu prinesel najboljše iz grške glasbe in kulture. Od tradicionalnih grških melodij do sodobnih pop ritmov – tukaj boste našli vse, kar potrebujete za nepozaben poletni večer.

Veliki grški lagzi // Barba Negra (12. julij 2025)

Program bosta odprla Marios Anastassiou s svojo skupino, ki bosta občinstvo povabila na pravo glasbeno potovanje. V Atenah rojeni izvajalec, ki je diplomiral na Dunajski glasbeni akademiji, ustvarja vzdušje z avtentičnim zvokom ter buzukijem in kitarskimi soli. Svetovno znani umetnik je že dosegel velik uspeh v Združenih državah Amerike, Kanadi in po vsej Evropi – zdaj pa bistvo grškega načina življenja prinaša na Madžarsko.

Kot glavna atrakcija večera bo na oder stopil eden največjih zvezd grške pop glasbe, Giorgos Alkaios. Glasbenik je v domovini postal znan že v mladih letih in je že več kot 30 let odločilna osebnost na pop sceni. Pravi preboj se je zgodil na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 2010, kjer je OPA! je s svojo uspešnico “A.D.” dosegel 8. mesto. – pesem je od takrat bistveni element vsake grške zabave.

In ravno ko misliš, da je zabava na vrhuncu – se zares začne! Za zaključek večera bo BetterTogether gostil Mamma Mia! AfterParty, kjer legendarne uspešnice skupine ABBA in spektakularni elementi šova zagotavljajo, da boste plesali do potankosti in da nihče ne bo hotel prezgodaj oditi domov. Torej obstaja možnost za pravo grško glasbeno-plesno zabavo, ki je odlična priložnost, da se prepustite poletni evforiji.