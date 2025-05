Otok Shipyard bo junija postal brezplačen otroški raj

Nenavadni koncerti, priljubljeni izvajalci, interaktivne predstave, cirkuške točke, žonglerji, skavti, ročna dela, novosti in težko pričakovani favoriti bodo med 20. in 22. junijem napolnili Otok ladjedelnice, kjer brezplačni programi Otroškega otoka Generali zagotavljajo brezmejno zabavo ves konec tedna.

Glavni oder letos pripravlja raznolik program za vse tri dni. V petek program odpre interaktivni koncert sv. Efrema, popoldne občinstvo čaka glasbeno-literarni program Dániela Varrója in Györgyja Molnárja, nato pa bo dan kronal nastop Judit Halász z naslovom “Csiribiri”.

V soboto se lahko skupaj odpravimo na koncert skupine Apacuka, nato pa sledi resnično poseben dogodek: predstavitev redkih instrumentov iz zbirke instrumentov Leskowsky, kjer lahko dobimo vpogled v vznemirljive glasbene svetove. Dan se bo zaključil s čarobnim koncertom “Pravljični grad” v izvedbi skupine Rutkai Bori Band.

Tudi v nedeljo ne bomo ostali brez programa: dan se začne s koncertom Vilmosa Gryllusa, sledi predstava “László Vitéz najde dom” v izvedbi Lutkovnega gledališča Kabóca, na koncu pa se bomo od festivala poslovili z optimistično glasbo skupine ISZKIRI in Mesementőka.

Ročna dela v vseh količinah

Tiste, ki želijo ustvarjati v Palači obrti, letos čaka nešteto ustvarjalnih dejavnosti. Pomakanje papirja, izdelovanje zapestnic iz perlic in dreves iz perlic, poslikava metuljev iz tekstila, tehnika quillinga s papirjem – le nekaj od številnih možnosti. Oblačenje pravljičnega junaka in ustvarjanje žepnega cirkusa bosta na voljo vse tri dni, prav tako pa tudi ustvarjanje unikatnih imenskih tablic ali čarobnih živalskih svetov.

Caramel Circus World – Kjer je klovn zvezda

Cirkus Karamella bo tudi letos eden od vrhuncev festivala. Najmlajši lahko obiščejo Klovnovsko hišo, kjer bosta za dobro vzdušje poskrbela klovnova Dia in Bence. V Porontycirkuszu lahko srečamo najslajše klovne na svetu in celo sami postanemo del predstave. Pogumnejši se lahko preizkusijo v žonglerski šoli s Pumbo, se naučijo čarovniških trikov v Rolandovi čarovniški šoli ali pa izboljšajo svoje telesne spretnosti v umetniški šoli Kaboló.

Posebne lokacije in programi na Otroškem otoku

Festival tudi letos ponuja nekaj posebnosti: v soboto lahko v Otroškem raju praznujemo mednarodni dan Donave, v šotorih ob Otroški igralnici pa malčke čakajo razvojne dejavnosti. Novost je oder za dojenčke Platán, kjer si lahko ogledamo predstavitve različnih razvojnih organizacij.

Tudi že znani in priljubljeni programi ne bodo izpuščeni: Bagjump, Generali Obstacle Course, Generali Filter Buses, vrnili pa se bodo tudi Kerek Pretzel, Kukutyin, napihljivi grad, prostor za družabne igre, skavtski tabor, Trillamanos in igralnica Hand-and-Hand-Playhouse.

Trije dnevi zabave, smeha, učenja in odkrivanja – to čaka vsako družino na otoku Shipyard. Vstop je še vedno prost, programi pa potekajo od 10. do 18. ure. Za podrobnejše informacije obiščite gyereksziget.hu!