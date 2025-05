5 očarljivih podeželskih slaščičarn, kjer vas čakajo nebeške torte

Priporočamo čudovite in šarmantne podeželske slaščičarne od Zalaegerszega do Soprona in vse do Miskolca. Če se boste ta mesta slučajno znašli na vikend izletu, se sprostite ob odličnih tortah in skodelici kave.

Édeském Desszert és Kávéműhely, Gyula

Po dolgoletnih sanjah in dolgi, a toliko bolj veseli pripravi je v Gyuli svoja vrata odprla slaščičarna Édeském Desszert és Kávéműhely. Le streljaj od obale Körös se nahaja klasična slaščičarna, polna nebeške arome lokalno pridelanih francoskih sladic novega vala in sveže mlete kave. Poleg francoskih sladic so na vidnem mestu tudi brezglutenske slaščice, tako da si lahko vsakdo najde torto, ki bo spremljala njegovo popoldansko kavo v Édeském.

5700 Gyula, Eszperantó tér 1.

Slaščičarna in kavarna Desszertem, Miškolc

V središču mesta Miškolc, poleg Narodnega gledališča Miškolc, neposredno pod igralskimi stanovanji, se je našla slaščičarna in kavarna Desszertem. Slaščičarna, ki v mesto prinaša pridih Pariza, je svež barvni kanček, kjer bodo sladkosnede navdušile sezonske novosti ob skodelici lokalno pražene specialne kave. Vzdušje slaščičarne, ki se ponaša s številnimi strokovnimi nagradami, je kot nalašč za sproščen pogovor in intimno peko.

3525 Miškolc, Széchenyi István utca 21.

Baranka, Sopron

Če obstaja slaščičarna, zaradi katere se splača odpeljati na podeželje, je to Baranka, ki vabi s svojim očarljivim vzdušjem, čistim dizajnom in nebeškimi piškoti. Slaščičarna, ki letos praznuje tretjo obletnico, je vsekakor vredna obiska med potovanjem ali počitnicami v Sopronu. Njihove sezonske sladice in dobrote, skodelica kave ter prijazna in ustrežljiva postrežba bodo vaš čas v mestu naredile še prijetnejši.

Znotraj teh zidov so iz odličnih sestavin narejene nebeške torte, piškoti, pite in makroni, ob katerih je tako prijetno srkati skodelico vroče kave.

, Várkerület 23.

Czukor Borsó, Siklós-Máriagyűd

7800 Siklós-Máriagyűd, Arany János utca 19.

Bodza – kavarna, torta, brunch, Zalaegerszeg

V vrtnem vzdušju Zalaegerszega, blizu kmečke tržnice, polne doživetij ob delavnikih in vikendih, se je odprla Bodza – kavarna, torta, brunch, znana tudi kot center slaščičarskih doživetij. V najnovejši mestni slaščičarni lahko ob kavi izbirate med tortami, ki bodo navdušile vaše oči in brbončice. Poleg tradicionalnih tort je na voljo tudi široka izbira nemlečnih slaščic, zato ni problem, da vsakdo najde svojo najljubšo tudi na prijazni prodaji peciva.

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 24.