4 atmosferski gastro festivali v Debrecenu, ki jih to poletje ne smete zamuditi

Debrecen v zadnjih letih doživlja pravo gastronomsko revolucijo. Zaradi kulinaričnih doživetij in gastronomskih programov, ki jih to poletje v mestu ne bo manjkalo, se splača obiskati Debrecen.

FestiWine – Festival vina v središču mesta (29.–31. maj 2025)

Gastronomski program bo zadnji vikend v maju odprl FestiWine – festival vina v središču mesta. Dogodek bo potekal od 29. do 31. maja na najbolj intimnem trgu v Debrecenu, v parku Déri Square. kjer lahko spoznate najboljše madžarske vinarje in vina ob spremljavi privlačnih swing in jazz melodij.

Impresivna stavba muzeja Déri, atmosferski vodnjak in objem okoliških dreves ustvarjajo idilično vzdušje prijaznim nazdravljanjem, ki začenjajo poletje. Za glasbeno podlago bodo poskrbeli priljubljeni madžarski glasbeniki, kot so Charlie, Imre Rakonczai & The Blue Piano, Bálint Gájer in Éliás Jr.

Gurmanski festival Debrecen (13.–15. junij 2025)

Debrečinski gurmanski festival bo tudi letos nedvomno ponudil najbolj posebna kulinarična doživetja, saj se bodo zbrale najboljše restavracije in kuharji iz mesta in države, ki jih priporoča Michelin, da bi pokazali, kje je danes vrhunec madžarske gastronomije. Pod senčnimi drevesi Velikega gozda, 13.–15. junij. Čakajo vas slastne kulinarične kreacije, spektakularne kuharske oddaje in zanimive razprave na odru.

Pikantnost festivala je v tem, da je letos organiziran okoli teme “filmske hrane”, zato vam bodo najbolj znani kuharji v državi – med njimi Zoltán Pauli, Lajos Bíró in Ádám Mészáros – pripravili okuse, znane z velikega platna.

Predstavilo se bo 23 odličnih restavracij, vključno s 5 restavracijami, ki jih priporoča Michelin: Chorgonyzó Kisvendéglő, Végállomás Bistorant, Andrássy Kúria, Mák Bisztró, Anyukám montá in chef z Michelinovo zvezdico Ádám Mészáros. Gurmanske prigrizke spremlja čarobno gozdno okolje, pa tudi zabavne odrske produkcije in koncerti v živo. Nastopila bo produkcijska hiša Szomszéd Néni, v živo bo pela Vera Tóth, za glasbo pa bosta poskrbela Balázs Bolyki in B4.

Organizatorji letos posebno pozornost namenjajo tistim s prehranskimi preobčutljivostmi in družinam z otroki, da bi tudi oni lahko doživeli popolno gastronomsko izkušnjo. Družine lahko uživajo v otroškem kotičku, gurmani pa v restavraciji Gourmet Gastroplace in na kmečki tržnici.

Dnevi vina in jazza v Debrecenu (31. julij – 2. avgust 2025)

V parku Nagyerdei med 31. julijem in 2. avgustom poteka tudi še en nepozaben gastronomski festival poletja, Dnevi vina in jazza v Debrecenu. Na največjem madžarskem gastro-jazzovskem srečanju se bodo predstavile najboljše domače vinarije iz vseh 22 madžarskih vinskih regij, na več prizoriščih pa bodo v živo nastopili najbolj priljubljeni madžarski jazzovski glasbeniki.

Spoznamo lahko tudi vina odličnih vinarjev iz Transilvanije, Zgornje Madžarske in Južne Madžarske. Čakajo vas mojstrski tečaji in tematske degustacije vin, kjer bodo vinarji osebno vodili goste v VIP salonu.

Glasbeni izbor bo vključeval swing, funk, latino in sodobni jazz. V živo bo nastopilo 40 izvajalcev, med njimi mnogi najboljši na madžarski jazz sceni, vključno z Debrecen Dixieland Jazz Band, Malek Andi Soulistic ter Sárik Péter Trio & Szőke Nikoletta.

Pivski vrt Nagyerdei | Pivo ob jezeru (15.–20. avgust 2025)

Najbolj znan in priljubljen festival v Debrecenu, Debrecenski karneval cvetja, ne sme manjkati gastronomije. Že vrsto desetletij je Nagyerdei Sörkert ǀ Beer by Lake nepogrešljiv del karnevala, ki ljubitelje piva čaka na obali jezera Békás sredi parka Nagyerdei od 15. do 20. avgusta. med. Dogodek, na katerega se je mogoče udeležiti brezplačno, bo predstavil ponudbo majhnih pivovarn, priljubljenih domačih blagovnih znamk in tujih pivovarn. Poleg raznolikega piva prijetno gozdno okolje, glasbene produkcije in skupnostne igre zagotavljajo brezskrbno sprostitev.