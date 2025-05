Festival podnebja prihaja ta konec tedna z brezplačnimi koncerti in piknikom na bregu Donave

Budimpešta bo ta konec tedna postala zelena – Jane Haining Quay se odpira vsem, ki jih zanima tema trajnosti ali pa se želijo le dobro zabavati na podnebju prijaznem festivalu.

Z majhnimi koraki, a bliža se lepo vreme in z njim sezona piknikov – to trditev bodo zagotovo še bolj poglobljeno obravnavali gostje Podnebnega festivala, ki jih lahko srečamo na bregovih Donave 24. in 25. maja 2025, torej to soboto in nedeljo. Dvodnevni dogodek, na katerega se je mogoče udeležiti brezplačno, si prizadeva ozaveščati o varstvu podnebja in trajnostnem urbanem načinu življenja prek skupnostnih izkušenj.

Barviti programi na podnebnem festivalu

Čez dan bodo na pontonu potekale navdihujoče panelne razprave s strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij, pomol Jane Haining pa bo nudil tudi priložnosti za piknik, ustvarjanje skupnosti in igre. Poleg tega čakajo tiste, ki iščejo kulturo in aktivno rekreacijo, razstave, kolesarjenje in rolanje.

Tudi glasbeni program obljublja razburljiv nastop: 24. maja bodo nastopili Ritmuslabor, Mádava in Mörk, 25. maja pa Adrián Méhes, Dresch Alternatív Quartet, nato pa bo po DJ setu Fanni Zahár na oder stopila Deva. Obiskovalci lahko preizkusijo tudi, kako je žurati v diskoteki na rolerjih.

Nabrežje se ponovno odpre

Festival podnebja je del programske serije RAKPART~2025, ki se izvaja v sodelovanju z občino Budimpešta in združenjem Valyo – mesto in reka. Pomol bo za pešce in kolesarje odprt ob koncih tedna med 15. marcem in 26. oktobrom, poleti pa skoraj dva meseca med tednom.