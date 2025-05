5 senzacionalnih igrišč v Budimpešti, kjer družine z majhnimi otroki čakajo nepozabna doživetja

V večini primerov ima vsaka družina svoje najljubše igrišče, če pa iščete nov kraj, ima Budimpešta veliko igrišč, primernih za otroke.

Igrišče na trgu Klauzál

Preoblikovani Klauzálov trg, ki se nahaja v VII. Kot največji trg v okrožju že dolgo čaka na obnovo. Poleg ozelenitve območja so zgradili tudi večnamensko športno igrišče in zunanji fitnes park, na veliko veselje družin z majhnimi otroki pa je nastalo tudi sodobno igrišče. Zastareli otroški raj, ki se je nekoč nahajal tukaj, zdaj malčke pozdravlja z 19 novimi igrali, ki niso le okolju prijazna, ampak tudi varnejša za otroke.

Igrišče kralja Matjaža na gradu Buda

V osrčju okrožja gradu Buda, le streljaj od Matjaževe cerkve, se nahaja igrišče Kralj Matjaž, katerega nekatere igralne elemente so navdihnile ljudske pravljice o dobrohotnem kralju. Panoramsko grajsko igrišče čaka najmlajše z otroško gugalnico in senčnim peskovnikom, starejše otroke pa s plezalnim stolpom, visečim mostom, predori, mrežami, lestvami in tobogani. Čudovito, zgodovinsko igrišče je z vseh strani obdano s kamnitimi zidovi, tema pa se popolnoma ujema z zgodovinskim okrožjem.

Glasbeno igrišče

Na vrtu Narodnega muzeja najdemo eno najbolj edinstvenih igrišč v mestnem središču, katerega igralni elementi pričarajo edinstveno vzdušje preloma stoletja. V zadnjem delu čudovitega vrta, pod bujnim drevjem, je vabljivo igrišče navdihnjeno s knjigama Dečki z ulice Pál in Muzi, zato je igralni grad tukaj pravzaprav parna žaga, otroci pa lahko raziskujejo tudi konjsko železnico in verkli, ki ga vlečejo izrezljani leseni konji.

Igrišče s toboganom na Gellért Hillu

Igrišče s tobogani na pobočju Gellértovega hriba je že od leta 1967 prava klasika za družine z majhnimi otroki, od prenove leta 2017 pa je postalo nepozabna destinacija. Igrišče, ki se nahaja v senčnem, zelenem okolju, se ponaša s številnimi tobogani, vključno z dolgimi, kratkimi, vijugastimi, dvojnimi in cevnimi tobogani. Poleg tega pohodnike to poletje čakajo varno, z gumo prekrito pobočje, gugalnica, gugalnica, trampolin, razgledni stolp in mize za piknik.

Igrišče v mestnem parku

Staršem z majhnimi otroki, ki živijo v Budimpešti, verjetno ni treba posebej predstavljati enega največjih in najsodobnejših igrišč v mestu, ki je vse leto glasno od hrupa otrok, ki se brezskrbno igrajo. Osrednji del 13.000 kvadratnih metrov velikega območja, ugnezdenega v osrčju veličastnega mestnega parka, je tristopenjska plezalna stena v obliki zračne ladje, ki je iz očitnih razlogov zelo priljubljena. Obkroža ga več kot 50 najsodobnejših atrakcij, vključno z vijugastim potokom z zapornicami, tobogani in različnimi vrvnimi parki.