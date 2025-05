11 brezplačnih športnih rajev v Budimpešti za ljubitelje žogarskih športov

čno je prišlo lepo vreme in z njim doba športov na prostem. Zaradi tega smo zbrali javne prostore, kjer lahko brezplačno in brez kakršnih koli stroškov organizirate tekmo nogometa, košarke ali namiznega tenisa. Glavna stvar je, da žoga odskoči!

Park Puskás Arena | XIV. okrožje

Območje okoli nacionalnega nogometnega stadiona je vredno obiskati ne le med tekmami reprezentance, saj park, zgrajen okoli objekta, ponuja tudi odlično priložnost za množične športe. Žogo lahko brcamo ali odbijamo po lepo urejenem, kakovostnem asfaltu, svoje drsališče pa imajo tudi igralci rolerskega hokeja. Na voljo so tudi miza za namizni tenis, teqball in mini nogomet, tekaška steza in zunanji fitnes park pa sta kot nalašč za ogrevanje.

Skupnostni gaj Máriaremete | II. okrožje

Gaj je bil pred kratkim prenovljen in je postal fantastično, večnamensko počivališče, kjer nas čaka široka izbira možnosti. Na voljo so skok v daljino in steza za KRESZ, šah, fitnes park, petanka in plezalna stena, ali pa za ostale igre z žogo: miza za namizni tenis, nogomet, košarko, odbojko na mivki in zunanja miza za namizni nogomet.

Plaža Nehru | IX. okrožje

To ni najbolje zgrajen raj za igre z žogo v Budimpešti, vendar je dobro vedeti, da obala ni dom le tistim, ki uživajo v razgledu, piknikom in rolkarjem – tudi tukaj preprosto betonsko igrišče čaka tiste, ki bi v lepem vremenu radi brcali ali metali žogo ob Donavi.

Župan | XII. okrožje

V morda najbolj obiskanem parku v Budi se žoga do pozne noči pobija po klasičnih betonskih in najetih nogometnih igriščih z umetno travo. Na travnati površini lahko pogosto vidite pernate igralce in igralce frizbija, če pa se utrudite, se lahko osvežite v odličnih kavarnah in pubih. Glede na novice se bo Városmajor v bližnji prihodnosti še naprej razvijal.

Mestni park | XIV. okrožje

Ne splača se le sprehoditi med senčnimi drevesi za vadbo, ampak če se v mestni park odpravljate s skupino, tudi športne opreme ne puščajte doma, saj so na voljo skoraj vse možnosti za igre z žogo – celo tako relativne redkosti, kot sta igrišče za badminton ali odbojko na mivki.

Športno igrišče na ulici Szobor | XIII. okrožje

Trg skupnosti trinajstega okrožja je bil lepo prenovljen in je zdaj v celoti sposoben služiti potrebam lokalnega prebivalstva – tisti, ki želijo igrati nogomet ali košarko, lahko igrajo tudi na rekortanu, ki je veliko nežnejši do kolen kot asfalt. Zunaj ograjenega območja najdemo tudi mizo za namizni tenis.

Park Bikas | XI. okrožje

Prostorna zelena površina je odlična tudi za piknike, če pa se želimo malo bolj razgibati, nas tukaj čaka tudi več miz za namizni tenis in večnamensko betonsko igrišče – za njima pa sta dve ločeni igrišči za ulični odbojko. Zraven je športni center Újbudai, kjer lahko za najem igrate nogomet na umetni travi ali tenis.

Študentski park | XI. okrožje

Park, ki služi predvsem kot rekreacijsko območje za univerzitetne študente, je postal izrazito moderno počivališče in skupnostni prostor, kjer poleg lepo poslikanih športnih igrišč, miz za namizni tenis in tekbol najdemo lesene ležalnike, javne klopi z USB-polnilniki in celo zunanjo DJ-kabino.

Športno igrišče skupnosti Cemetery Street | II. okrožje

Do tega ličnega športnega otoka, skritega med hišami z vrtovi, se lahko z obeh strani približamo po majhnem mostu. Tukaj je skoraj vse, od nogometnega tenisa do petanke, namiznega tenisa in t-balla do rekordnih nogometnih in košarkarskih igrišč, obdanih z visoko mrežo za zadrževanje žog. Prav tako je idealna destinacija za otroke, saj je v parku čudovito igrišče.

Športni park Kőbánya | Okrožje 10

Sneženje nam še nekaj časa ne grozi, a območje okoli sankaške steze obljublja odlične aktivnosti na prostem tudi poleti: igrišče za frizbi golf in ogromno pasje igrišče sta na primer pravi zanimivosti. In če bi se držali le iger z žogo, bi našli nogometno igrišče z umetno travo in plutovinasto površino, možnosti za nogometni tenis, teqball in namizni tenis, pa tudi lepo zgrajeno areno za ulično odbojko, opremljeno z več tablami.

Park Stari hrib | Okrožje 10

V Kőbányi se ogromne, neprekinjene zelene površine dotikajo druga druge – park Óhegy je praktično gozdnat gaj v središču mesta. Če se bomo znašli v nekoliko retro razmerah, lahko brcamo nogometno ali košarkarsko žogo na več različno velikih betonskih arenah in skoraj zagotovo bomo našli prosto mizo za namizni tenis.

Poleg naštetega vas v Budimpešti in po vsej državi čaka nešteto brezplačnih športnih igrišč (in seveda ne le primernih za igre z žogo). Impresivno podrobna baza podatkov Free Sport Parks si prizadeva zbrati čim več takih parkov – vredno je pobrskati naokoli in preveriti, ali lahko v svoji bližini najdete kakšna presenečenja.