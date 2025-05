Gurmanska gastronomska doživetja in vinski užitki se zadnji vikend v maju selijo v Mestni park

Konec maja bo Mestni park znova napolnjen s kavalkado okusov, vonjev, glasbe in veselja. Z doživetjem, kjer je vsak grižljaj in vsak požirek začetek nove zgodbe.

Če rek “vpliva na vse čute” resnično velja za dogodek, potem je Rosalia Wine Picnic zagotovo to. Rosalia, ki bo potekala med 29. majem in 1. junijem, ni namenjena le vinom, temveč tudi gastronomskim doživetjem, zaradi katerih je vinski piknik popoln.

Tudi letos je izbor gastronomskih razstavljavcev močan: posebne jedi ulične hrane, mednarodne jedi, domače klasike in seveda nezamenljive sladice vabijo obiskovalce festivala v Mestni park.

Topljenje sira, ulična hrana in sladka doživetja

Na stojnici Raclette by Lili vas čakata topljeni sir in francosko vzdušje: ocvrt krompir, hrustljav kruh in sirova omaka, ki bi jo moral vsakdo poskusiti vsaj enkrat. Zing Burgerjev madžarski goveji burger je zdaj obvezen za poskusiti v Rosalii, Nemo Food Truck streže morske sadeže, Smokey Monkies BBQ pa navdušuje ljubitelje mesa z ameriškimi porcijami in dimljenimi okusi.

Sveže pečene italijanske pice Pizza ME, kmečke pite iz Országkonyhe ali balkanski okusi Csevapiva dokazujejo, da lahko Rosalijin gastronomski oddelek obstane kot samostojna destinacija.

Tukaj se ne morete le natočiti, ampak lahko med okušanjem skoraj potujete po Evropi – odlični roséji, peneča vina in dišeča bela vina pa vas bodo spremljali na vsakem postanku.

In ko gre za sladkarije, tudi teh ne manjka. Rosé in bezgov sladoled iz trgovine Bolka Desszert Butik sta pravi poletni okusni kreaciji, privlačnega videza mehurčkastih vafljev in mlečnih napitkov Waffle Dog pa ne smete zamuditi. Aroma kalácsa Vitéza Kürtősa vabi že od daleč – sveže pečen, s hrustljavo sladkorno prevleko, kot smo je že vajeni.

Sprostitev za vse družinske člane

Medtem ko odrasli uživajo v okusni hrani, tudi otrokom ne bo dolgčas: Ustvarjalni kotiček čaka najmlajše s pisanimi programi, ustvarjalnimi dejavnostmi, poslikavo obrazov, bleščečimi tetovažami in kančkom čarovnije.

Seveda bodo melodije spremljale vse štiri dni festivala: za vrhunec vzdušja bodo čez dan skrbele vznemirljive skupine, zvečer pa DJ-ji. Dobro vino, okusen obrok in malo glasbe – kaj še potrebujete za popoln poletni večer?

Rosalia je več kot le festival vina: je občutek življenja, brezskrbna sprostitev in veselo srečanje z okusnimi okusi, prijatelji in znanci. Štirje dnevi, ko se čas ustavi in vsak požirek, vsak grižljaj postane spomin.