5 očarljivih vasi v Blatnem višavju, ki jih je vredno odkriti letos

Odkrijte majhne vasice ob Madžarskem morju, kjer se lahko napolnite z energijo v pravljičnem okolju.

Skrita v objemu zelene doline vas vas pričaka s pogledom na kristalno čisto jezero Forrás, vinograde, posejane s stiskalnicami za vino, in cerkveni zvonik, skrit med hribi. Bogata zgodovina Vaszolyja, edinstveno vzdušje in sveža voda izvira svetega Jakoba vam bodo zagotovo ukradli srce.

Asofo

Najbolj znani znamenitosti majhne vasi so ruševine cerkve Kövesd in sivkin labirint na robu naselja. Poleg zgodovine ima vino pomembno vlogo tudi v življenju Aszófőa: kleti z obokanimi stenami in stiskalnice za vino v vrsti kleti Vörösmáli nad Balatonfüredom so bile zgrajene sredi 19. stoletja in so do danes ohranile svojo prvotno lepoto.

Dorgicse

Čudovito naselje, nekoč združeno iz treh ločenih vasi, je še vedno ohranilo svojo edinstveno strukturo, ki se dobro odraža v treh ruševinah cerkva. Ruševine cerkve Blažene Device Marije v Alsódörgicsu ponujajo osupljiv panoramski razgled, v Felsődörgicsu pa vas čaka pravi arhitekturni zaklad, skromna cerkvica v Kisdörgicsu pa očara s svojo tiho dostojanstvenostjo. Poleg ruševin ne zamudite ogleda Lavender Major in divje romantične Kamnite doline!

Pecsely

Pécsely je vznemirljiv kraj ne le zaradi miru doline, obdane z vinogradi, temveč tudi zaradi svojega zgodovinskega pomena. Na grebenu hriba Zádor, ki se dviga nad vasjo, najdemo ruševine gradu Zádor, ki so malo znan, a toliko bolj vznemirljiv delček preteklosti regije. Ruševine ponujajo dih jemajoče razglede na kotlino Pécsely, Blatno jezero in polotok Tihany.

Balatonudvári

Poleg edinstveno očarljivega vzdušja Balatonudvari skriva tudi najbolj poseben spomeniški kompleks v regiji. Najbolj znana znamenitost vasi je pokopališče, kjer se na posestvu razprostirajo številni nagrobniki v obliki srca. Ti izvirajo iz prve polovice 19. stoletja, njihov izvor pa je še vedno skrivnost, čeprav jih je po romantični legendi zaljubljeni kamnosek izklesal v spomin na svojo pokojno ljubico.