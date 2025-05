Več kot 20 senzacionalnih programov za otroški dan leta 2025 v Budimpešti in okolici

Ta konec tedna družine v Budimpešti čaka neverjetna raznolikost dogodkov, festivalov, koncertov in drugih programov za otroški dan.

Odlična športna izbira in odlična izbira glasbil // Športni center Merkapt (23. in 24. maj 2025)

Brezplačni Veliki športni izbor in Veliki izbor glasbil bosta potekala 23. in 24. maja med 9. in 17. uro v športnem centru Merkapt v Kőbányi. Dogodek obiskovalcem ponuja široko paleto športov in glasbe, kjer poučujejo športe in igrajo na instrumente usposobljeni trenerji in glasbeni učitelji. Na odrih se bodo odvijali tudi vznemirljivi športni nastopi in visokokakovostni glasbeni koncerti. Prvaki naše države se vsako leto poklonijo svojim vzornikom na tekmovanju Great Sports Selection, kar mladim in starim omogoča, da se srečajo s svojimi vzorniki in to postane nepozabna izkušnja. Udeležba je pogojena s prijavo, ki jo je mogoče opraviti vnaprej prek spleta ali osebno na kateri koli dan dogodka. Dogodek je v petek in soboto odprt za javnost brezplačno, v petek pa je odprt za vrtčevske in šolske skupine, individualne obiskovalce ter družine z majhnimi in starejšimi otroki (v soboto).

Piknik festivala v središču mesta // več lokacij (23.–25. maj 2025)

BelFeszt, eden največjih brezplačnih festivalov v Budimpešti, je od leta 2007 izjemno uspešen. Letos bo festival Downtown Festival, ustanovljen v sodelovanju s 5. okrožno občino, potekal že 17. zapored med 23. in 25. majem. V osrčju prestolnice, na trgu Szabadság in trgu Erzsébet, bodo postavljeni odre, kjer vas na nedeljski družinski dan poleg raznolikih koncertov pop in svetovne glasbe čakajo tudi otroški koncerti in predstave lutkovnega gledališča.

Dan odprtih vrat z otroškimi programi v avtobusni garaži Óbuda (24. maj 2025)

Ob dnevu otrok se tudi letos odpravljamo v avtobusno garažo Óbuda, kjer tako mlade kot stare pričakajo z vznemirljivimi programi in zanimivostmi.

Festival pravljic z lampijoni in knjižni sejem // Kulturni center na Marczibányijevem trgu (24. maj 2025)

Na tem družinskem festivalu vas čakajo literarni, glasbeni, vizualni, uprizoritveni, igrivi in znanstveni programi širjenja znanja.

Mini Muri – Otroci na odru // Madžarski geografski muzej (24. maj 2025)

V Madžarskem geografskem muzeju vas čakajo plesne predstave, otroški koncerti, lutkovne predstave, ustvarjalne delavnice in druge čudovite igre.

dm Dan otrok // Park železniške zgodovine (24.–25. maj 2025)

Letos maja bodo otroke spet počastili z dvodnevnim dogodkom, dm Otroški dan, v Parku železniške zgodovine. Na mlade in stare čaka obilo igrivih in zabavnih programov ter koncertov, tokrat pa bodo na voljo tudi zanimive izobraževalne dejavnosti.

Dan otrok Müpa (25. maj 2025)

Palača Cifra, ki se vsako nedeljo odvija v Müpi, bo ob dnevu otroka, 25. maja, ogromno zrasla. Ves dan bodo na treh odrih hkrati gostili brezplačne glasbene in pripovedovalske predstave. V Müpi in zunaj na prostem čaka obilo ustvarjalnih in glasbenih dejavnosti za vse otroke in otroško nadarjene odrasle, ki želijo ta poseben dan preživeti aktivno in s smiselnimi programi. Več o podrobnem programu otroškega dneva si lahko preberete na spletni strani Müpa. Vstop je prost za vse družinske člane, ne zamudite!

Občinski dan otroka Lurkócia // Szentendre (25. maj 2025)

Otroška država Szentendre vas bo pričakala z 8 postajami, 8 ministrstvi in številnimi vznemirljivimi igrami. Obiščite ministrstva v Lurkóciji, zberite vse pečate in odvrzite svoje kartice v škatlo na informacijskem pultu! Prvih 300 bo prejelo darilo. Poleg tega vas v parkih Czóbel in Kerényi čakajo predstavitve, koncerti in številni spremljevalni programi.

Újbudin 20. rojstni dan // Bikás park (25. maj 2025)

Letos se bodo mladi in stari iz Újbude zbrali na enem mestu, da bi skupaj praznovali rojstni dan okrožja! 25. maja so za vas pripravili toliko odličnih programov: koncerte, programe za otroški dan, sejem, rojstnodnevno torto, poslikavo obrazov, izdelovanje obeskov za ključe, predstavitev začimb, sejem otroških knjig, kolesarski poligon z ovirami, sejem oblikovanja, potapljanje, klub družabnih iger, tečaje ročnih del, Taxituri, praznično ulično hrano, tradicionalne igre, mini zabaviščni park in še veliko več vas čaka!

Dan otrok in dan junakov na gradu Buda (25. maj 2025)

25. maja bosta zgodovina in igra oživeli skupaj na dvorišču Csikós in v jahalnih hlevih! Pridružite se nam na enodnevni brezplačni družinski pustolovščini, kjer se lahko mladi in stari potopijo v svet junakov preteklosti in se hkrati obogatijo z nepozabnimi doživetji.

Vrvež ob dnevu otroka na Katonadom // Dunakeszi (25. maj 2025)

Vojaški hrib v Dunakesziju se bo spremenil v pravi otroški raj: vse čakajo koncerti, pasje razstave, pripovedovanje zgodb, živalski vrt za božanje, pustolovska proga, pustolovski park in vznemirljiv zaključni koncert.

Otroški dan v živalskem vrtu Budakeszi (25. maj 2025)

Ob dnevu otroka vas v parku z živalmi v Budaörsu čakajo živalske predstave, predstave hranjenja, gimnastika s poniji, napihljiv grad in poslikava obrazov.

Dan otrok na letališču Budaörs (25. maj 2025)

Ljubitelji letalstva na dan otroka ne bodo ostali brez programov, saj bo v nedeljo, 25. maja, na letališču Budaörs tako otroke kot odrasle čakal brezplačen celodnevni ogled znamenitosti in različna doživetja. Na dogodku družine čaka veliko vznemirljivih programov: na voljo bo skakalni in mobilni pustolovski park, otroci se lahko srečajo s kostumiranimi animatorji, organizatorji pa niso pozabili niti na najmlajše, saj pripravljajo tudi igralnico za punčke. Letos bo na lokaciji tudi Potujoči planetarij, tako da se bodo zainteresirani lahko ves dan udeležili neprekinjenih predavanj o astronomiji. In najboljši del: vstop je prost!

Gödijev otroški dan (25. maj 2025)

Ob jezeru Feneketlen v Gödu vas čakajo klovnovske predstave, gledališče, plesne predstave, VR-park, jahanje ponijev in številni drugi družinski programi.

Bolšji sejem za otroke v Hengermalomu (25. maj 2025)

Na dvorišču Hengermaloma vas čaka prvi otroški bolšji sejem, kjer boste lahko prodali svoje stare knjige, igrače, oblačila, dolgočasne predmete in ročna dela.

Dan otrok v Kőbányi (25. maj 2025)

V Domu skupnosti Újhegy vas čakajo otroške predstave, predstavitve tečajev, otroške dilemo, ustvarjalne dejavnosti, zlaganje balonov, klovnovstvo, poslikava obrazov, bleščeče tetovaže, plezalna stena, okoljsko ozaveščene dejavnosti in tekmovanje v peki palačink.

PASO Kids // KOBUCI (25. maj 2025)

Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO), ki igra živahno jamajško plesno glasbo, prireja otroško zabavo. Za posebno priložnost bodo priljubljene stare pesmi, kot sta Kalákova Nanduja ali Gryllus Vilmosova Kárókatonája, priredili v karibski slog in navdušili mlade in stare s pesmimi, ki so jih napisali za to priložnost.

Aperture: The Volcanic Dust Mano // Golem Center (25. maj 2025)

Glasbena lutkovna predstava z Vikingi, vilinci, zmaji in princeso.

Dan otrok Marczi: Rutkai Bori Band (25. maj 2025)

Bori s svojimi pisanimi kvačkanimi lutkami in veselimi plesnimi pesmimi skupine na odru pričara namišljeno Pravljično mesto.

Kertváros Dan otroka v Erzsébet-ligetu (25. maj 2025)

V 16. okrožju vas čakajo koncerti, odrske predstave, brezplačne otroške dejavnosti, bolšji sejem, pisan vrvež in okusni prigrizki na gastro promenadi.