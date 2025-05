Smešne figure svečnikov so prevzele javni park v Gödöllőju

V parku pred okroglim bastijonom kraljevega gradu Gödöllő se je odprl prvi interaktivni park s kandelabri v državi, kjer se lahko obiskovalci sprostijo, poslušajo glasbo, igrajo šah, berejo in celo tekmujejo s kandelabri v Skanderbegu.

Eko umetnost – trendi upcyclinga omogočajo ustvarjanje umetniških stvaritev iz katerega koli materiala z ustvarjalno ustvarjalnostjo in strokovnim znanjem. Obiskovalci Gödöllőja si lahko primere tega ogledajo v interaktivnem pustolovskem parku ter v eko-umetnostni galeriji in trgovini v bastijonu kraljevega gradu Gödöllő, kjer lahko odkrijejo dela več kot 40 madžarskih umetnikov.

Skupna značilnost ekoloških umetniških del je, da pritegnejo pozornost in oblikujejo odnos, hkrati pa z igrivimi in pogosto humornimi elementi in sporočili opozarjajo na okoljske probleme. Eko galerija in trgovina z umetninami je prva domača razstava, kjer si je mogoče ogledati in kupiti le unikatna dela in izdelke, ki ustrezajo temu konceptu.

Prosto dostopen pustolovski park prikazuje dela Józsefa Menyhárta, Andrása Porkolába in Pétra Szautnerja.

Pustolovski park je ustvarila ustvarjalna skupnost Eko umetniške galerije in trgovine s podporo mesta Gödöllő in kraljevega gradu Gödöllő.