Gastronomska tura po rimski obali: 5+1 boemskih vrtov za prijetne poletne večere

Čas neskončnih sončnih dni in toplih poletnih večerov, ko je vse malo lepše, okusnejše in bolj veselo, je že pred vrati. V poletnih mesecih, ki vzbujajo občutek, ki se ga doživite enkrat v življenju, se iz zimskega spanca prebudi tudi rimski del mesta: v tej sezoni vam predstavljamo gastronomske kraje, ki jih ne smete zamuditi.

Veslaški pivski vrt

Dobri stari Ovezős je pravi veteran, ki je sčasoma vedno opredeljeval skupnostni prostor v romskem delu. Že več kot 40 let z odprtimi rokami sprejema otroke, odrasle, štirinožne prijatelje, mlade in družine, da bi umiritev na rimski poti popestrili z nekaj kapljicami navdušenja. Tukaj nam ni treba skrbeti za utesnjeno vzdušje, kaj šele za zmedo obilja, saj lahko v restavraciji uživamo v jedeh z obale, ulični hrani in madžarskih priljubljenih jedeh. Enkrat na teden se lahko prepustimo kulinaričnim dobrotam ob koncertih v živo.

1031 Budimpešta, Római del 34.

Plaža Lido

Poleti 2024 je bil na najbolj priljubljenem delu Donave dodan še en biser: plaža Lido je vdrla v rimski del s svojo bogato ponudbo programov in nebeškimi okusi. Seveda je s seboj prinesel osvežilne pijače toplih poletnih večerov, zato so bili vsi navdušeni nad najboljšimi limonadami, pivi in koktajli. In to poletje ne bo nič drugače, saj bodo tako kot lani poleg pijače ponujali tudi krožnike z žara in prigrizke, hkrati pa bodo s svojimi odličnimi picami na rimsko obalo prinesli pravi občutek sladkega življenja.

1031 Budimpešta, Római del 33.

Romanski pivski vrt Horizont

Novost prejšnjega poletja je tudi Horizont Római Sörkert, ki na obali Római ustvarja raj za kraft piva in pivske koktajle. Med Horizontovimi 15 vrstami tekočega kruha so tudi prave zanimivosti, saj lahko ob obisku naletimo tudi na unikatne zvarke in nagrajene kose. A gastronomsko potovanje ne bi bilo popolno brez prigrizkov. Tako lahko v Horizontu, ki s toplim srcem sprejema štirinožne prijatelje in je primeren tudi za družine z majhnimi otroki, najdemo neverjetno ponudbo ulične hrane, različice rib s krompirčkom, burgerje in hot doge z lososom.

1039 Budimpešta, ulica Lošonc 13.

Fellinijev rimski kulturni bistro

S prodnato obalo in pisanimi ležalniki Fellini prikliče obmorsko vzdušje na Donavi, kjer le odsotnost nebesno modre vode razkriva, da ne srkamo gina s tonikom ob Sredozemskem morju. Poleg pisanih sedežev in miz koncerti in različni kulturni programi še bolj oživijo naše spomine na Fellinija. Poleg prijetnega vzdušja in osvežilnih pijač ne smete zamuditi najboljših prijateljev krulečih želodcev: hamburgerji, omake, jedi z žara in vegetarijanske jedi še dodatno izboljšajo Fellinijevo izkušnjo.

1039 Budimpešta, letoviška plaža Kossuth Lajos 5.

Dva diamanta

V Két Rombusz ni kristalnih kozarcev, bleščečih lestencev ali finih menijev, a v zameno lahko najdemo svobodo na vrtu, ki napolni vso našo dušo. Ruin pub ima vse, kar potrebujete za nepozaben poletni večer: dobro vzdušje, hrano in pijačo, prostore za žar, kotliček, dolge mize, ležalne lože, idealne za sprostitev, in divje romantično vzdušje. Če se želimo le na hitro ustaviti, imajo širok izbor pijač, pa tudi hrenovke, hamburgerje in palačinke. Če pa bi želeli še dlje uživati v vzdušju tega boemskega in kulskega kraja, lahko tukaj – po predhodni rezervaciji – tudi kuhamo in pečemo na žaru. Le sestavin ne pozabite doma!

1031 Budimpešta, Római del 43.

+1 Ribja terasa

Čeprav je Halterasz nekoliko bolj oddaljen od rimske obale, bi bilo greh, če bi ga izpustili iz našega seznama, saj bi kraj v Pünkösdfürdőu lahko opisali tudi kot oazo izbire za ljubitelje rib. Na ribjem meniju so tudi oslič, orada, postrv in smuč. Če pa vam plavuti niso všeč, lahko v Halteraszu poskusite tudi perutnino, kjer ne manjka jedi z žara.

1039 Budimpešta, letoviška plaža Kossuth Lajos