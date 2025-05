5 prijetnih dvorišč v Budimpešti, kjer se skrivajo očarljive kavarne

Skodelico pravega espressa si lahko privoščite kjer koli, zakaj pa ne bi kavne izkušnje dvignili na višjo raven? Če bi si le za trenutek lahko oddahnili od mestnega vrveža, vam bomo radi pokazali nekaj krajev, kjer poleg zabave vsaka kapljica rjavega zlata razvaja vaše brbončice.

Črna

Leta 2013 je Fekete med prvimi kavarnami novega vala odprl svoja vrata ljubiteljem kave, a takrat je bil to le kraj za s seboj. Njena priljubljenost je dosegla vrhunec prvi dan in od takrat ni upadla, zato se je kavarna še naprej širila in danes, če se kdo želi prepustiti aromam rjavega zlata v domačem okolju, bo zagotovo našel prostor v zaprtih prostorih, medtem ko nas zunaj, stran od mestnega hrupa in zaščiteno pred žgočim soncem, čaka senčno notranje dvorišče. In Fekete ne prisega le na svoj videz: vse nas razveseljuje z nenehno spreminjajočim se jedilnikom za brunch, tortami, narejenimi v lastni slaščičarni, pecivom, pečenim v nor/ma, in skrbno pripravljeno kavo.

1053 Budimpešta, Muzejski trg. 5.

Kavarna in brunch Arioso

V osrčju zabaviščnega središča, zaščiteno pred množico turistov, nas za nekaj mirnih minut ali celo ur vabi notranje dvorišče na ulici Király. V zeleni oazi Ariosa lahko v senci širokih senčnikov srkamo limonado in si privoščimo kofeinsko bombo za začetek dneva. Na skriti, tlakovani terasi lahko kar najbolje izkoristite svojo izkušnjo bruncha s sveže pripravljenimi jajčnimi jedmi in pekovskimi izdelki.

1075 Budimpešta, Királyjeva ulica. 9.

Kontakt

Če se od vrveža Károlyjevega bulvarja odmaknemo od restavracije Röser-udvar, v najstarejši, neprekinjeno delujoči mestni vhodni hiši, najdemo Kontakt, katerega moto je, da kava obstane tudi brez sladkorja. Zato vlagajo veliko energije v to, da njihovi gostje razmišljajo enako, in v kavarni ne ponujajo takšnih sladkarij. In s skrivnostjo popolne kave se hvalijo kot nori, kar dokazuje dejstvo, da so prejeli številne domače in mednarodne nagrade.

1052 Budimpešta, Karlov trg. 22.

Po besedah moje mame

Že 11 let se Anyám cenő na ulici Wesselényi sveti kot škatla z dragulji, kjer je še posebej prijetno uživati v skodelici kave v očarljivem, rajskem zelenem vrtu. Vendar pa se v tej pravi restavraciji, ki jo vodi srce in duša, lahko napolnimo z več kot le kofeinom: v družinskem pravljičnem svetu nas čakajo jedi, ki spominjajo na zajtrke iz otroštva, sklede s smoothieji, jedi s jajci, različne ameriške palačinke in celo prigrizki za kosilo. In kot v veliki družini, tudi tukaj mislijo na vse, zato lahko pri Anyám szerint najdejo svoje mesto tako vegani, dietetiki, tisti, ki imajo radi bolj klasične okuse, kot tisti, ki hrepenijo po posebnih okusih.

1077 Budimpešta, ulica Wesselényi 25.

Bar in kavarna Bereg Embassy

V Beregu, ki se kot skrivni vrt skriva na dvorišču Labodje hiše, izjemnega dela organske arhitekture, se lahko počutimo kot v sredozemski divjini, obdani z romantičnim šarmom. Bar in kavarna, ki letos praznuje 10. obletnico, nas zjutraj, opoldne in zvečer sprejme s toplim srcem in raznoliko ponudbo jedi. Za začetek dneva je zagotovljena dobra skodelica kave, za kosilo in večerjo pa so na voljo burgerji in različne glavne jedi – od klobase Běkebeli do pečenega camemberta. Vendar pa niso pozabili na večerno zabavo na Beregovem meniju, zato obiskovalce poznih večerov razveseljujejo s široko izbiro vin, kraft piv in koktajlov.

1015 Budimpešta, Batthyányjeva ulica. 49/B