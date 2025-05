Piknik s šampanjskim vinom se v zadnjih dneh maja seli v srce Budimpešte

V počastitev poletja bo že štirinajstič potekal vinski piknik Rosalia, ki bo v mestni park z zanimivimi programi povabil vso družino.

14. vinski piknik Rosalia bo potekal med 29. majem in 1. junijem v središču Budimpešte, v Mestnem parku. Na začetku letošnjega poletja bo Mestni park napolnjen z vrhunskimi vini, penečimi kozarci in lahkotnimi melodijami, ki nam takoj dajo vedeti: Rosalia je prispela!

Eden najbolj priljubljenih vinskih festivalov na prostem v državi letos obljublja posebna doživetja za vse ljubitelje vina, zdaj pa še bolj za tiste, ki radi raziskujejo, okušajo nove stvari in se prepuščajo peninam.

Peneče, mehurčki in novosti

Rosalia je vedno govorila o živahnosti – tako figurativno kot zelo konkretno. Letošnje leto bo še posebej razburljivo za tiste, ki imajo radi gazirane pijače.

Eden najbolj vznemirljivih novih akterjev na dogodku je vinarija Optimus, ki prihaja iz Etyeka, srca madžarske regije penečih vin. Ta družinska vinarija izdeluje šampanjce po tradicionalni metodi z dolgim zorenjem in tokrat se prvič predstavlja širši javnosti – po enem kozarcu bo zagotovo vsakdo postal njihov oboževalec.

Če še ne poznate razlike med proseccom in šampanjcem ali pa jo že poznate, a bi radi okusili najboljšega, imamo dobro novico, da na festival tudi letos prihaja Prosecco Shop, kjer lahko izbirate med svežimi, dišečimi, lahkimi prosecci, ki bodo poletne popoldneve naredili nepozabne.

In če iščete resnično razkošno izkušnjo, ne zamudite stojnice Champagne for You, kjer vas čakajo najbolj znani mehurčki na svetu.

Doživetja za ljubitelje vina

Seveda bodo najboljše madžarske vinarne še naprej ponujale klasična vinska doživetja – vinski družini Rosalia pa se bodo pridružila tudi nova imena. KOVACSHARMAT iz Villányja in Mikeházi Pincészet iz Pécsa se pripravljata na svoj prvi obisk z mladostno močjo, svežimi roséji, hrustljavimi beljaki in prijaznim nasmehom vinarja.

Družinski vinograd Tibor iz Tokaja je vsako leto zagotovo uspešnica, letos pa bodo prinesli tudi elegantno vino Hárslevelű, živahen Sárgamuskotály in značilen Furmint. Za tiste, ki bi radi odkrili nekaj resnično novega, pa vinarna Nyikos ponuja izdelke, ki so širši javnosti manj znani.

Več kot festival

Rosalia je torej veliko več kot tipičen vinski festival. To je kraj, kjer vino ni le nekaj, kar je treba okusiti, ampak je tudi zgodba, doživetje in odkritje. Kjer prvi požirek prinese novega favorita, drugi postane spomin, tretji pa dan zaokroži z nasmehom in glasbo.

Naj mehurčki, vino in srečni trenutki prežemajo zadnji vikend maja, ko se Mestni park spet obarva rožnato, vi pa boste lahko del tega štiri polne dni!

Več informacij o programih, degustacijah in razstavah najdete na spletni strani Rosalie Borpiknik na tej povezavi!