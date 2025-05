5 odličnih receptov za jagodne torte, ki jih to sezono ne smete zamuditi

Spet je tu najljubši čas v letu ljubiteljev jagod, ko lahko uživamo v sadju, bogatem z vitaminom C, ne le samem, ampak tudi kot sestavino v številnih sladicah. Pokazali vam bomo pet različnih receptov za jagodno torto, med katerimi bo zagotovo vsak našel nekaj svojega, pa naj bo to hitra in enostavna pita ali pa razkošna torta.

Rudijeva torta z jagodami in skuto

Pripravite tole jagodno Rudijevo sirovo torto, v kateri smo mehko limonino sirovo torto združili z bujno jagodno plastjo in temno čokolado.

Jagodno-čokoladna pita

Tukaj je zelo hitra in enostavna mešana pita, ki jo priporočamo tudi popolnim začetnikom, saj je skoraj neuničljiva in okusna izkušnja je zagotovljena.

Riževa torta z jagodnim mlekom

Sveže jagode v kombinaciji z domačim mlečnim rižem ustvarijo lahek, kremast poletni piškot, ki bo zagotovo všeč vsem.

Košarica jagod in skute

Pokažemo vam tudi izjemno okusno, hitro in enostavno pripravljeno jagodno-skutino poslastico, ki bo zagotovo hit na poletnih druženjih.

Jagodno-mascarponejeva rolada

Če imate radi sadne dobrote z maskarponejem, poskusite to rolado, ki vam bo ukradla srce ne le zaradi svojega neverjetnega okusa, temveč bo zagotovo priljubljena tudi zaradi svojega razkošnega videza.