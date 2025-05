5 na novo odprtih teras in vrtnih prostorov v Budimpešti in okolici, ki jih je vredno obiskati

Letošnja sezona teras v prestolnici ponuja tudi vznemirljive nove lokale, ki smo jih zbrali kar nekaj, da boste imeli na voljo veliko, če iščete nekaj novega.

Vranov grad

V življenju restavracije VakVarjú, ki se je doslej ponašala s šestimi različnimi enotami, se je začelo novo poglavje: njihova najnovejša restavracija se je odprla februarja 2025 v enem najveličastnejših delov mesta, na bazarju Várkert. Ena najbolj posebnosti restavracije z imenom VarjúVár je strešna terasa, kjer lahko uživate v dih jemajočem panoramskem razgledu, medtem ko prigrizujete razkošne jedi. Spodnja terasa na dvorišču Livarne ponuja prav tako vznemirljivo izkušnjo.

1013 Budimpešta, Trg Ybl Miklós 4.

Kavarna Brunch Szentendre

Prva poslovalnica v Szentendreju ene izmed najljubših budimpeštanskih restavracij za zajtrk je odprla svoja vrata 1. maja. Restavracija, ki se nahaja na glavni ulici mesta, vsak dan med 8. in 16. uro pozdravlja svoje goste s fantastičnim zajtrkom. V vrvežu glavne ulice lahko uživate v brunchu, če pa imate raje mirnejše okolje, se usedite za eno od miz na prijetnem notranjem dvorišču!

2000 Szentendre, ulica Dumtsa Jenő 16.

KOŠA

Po dolgi plovbi se je ladja KASSA, ki se je prerodila predvsem v prizorišče elektronske glasbe, zasidrala na Batthyányjevem trgu. Medtem ko vas več notranjih nočnih klubov vabi na zabavo v osrčju ladje, vas na palubi čakajo dnevne zabave, ki trajajo do večera, a vredno se je ustaviti tudi na pijači s panoramskim razgledom.

1011 Budimpešta, trg Szilágyi Dezső, pomol 2

DoubleShot Coffee & Brunch Charles Boulevard

Odlične kave in okusne zajtrke DoubleShot lahko zdaj uživate na treh lokacijah. Priljubljena kavarna-zajtrkovalnica je svojo lokacijo na bulvarju Károlyi odprla v začetku maja in vas vsak dan v tednu vabi na sproščujoč brunch v središču Budimpešte. Če vas ne moti mestni vrvež, lahko na sončni terasi poskusite njihove raznolike jedi in osvežilne pijače.

1075 Budimpešta, Karlov bulvar 9.

Slaščičarna in prostor za srečanja Cziniel, Budakeszi (odprtje junija)

Junija se na lokaciji restavracije Chestnut začne novo poglavje, saj se odpre nova enota slaščičarne in prostora za srečanja Cziniel.Čeprav se legendarno prizorišče vrača v življenje, bodo bujna zelena okolica, vzdušje blizu narave in topla gostoljubnost ostali. Pecivo in odlični brunchi, ki jih uživate v senci kostanjev, so v tem območju neprekosljivi, zato ni dvoma, da se bo junija rodilo novo zbirališče.

2092 Budakeszi, sanatorijska ulica 2.