5 čudovitih vrtov v Budimpešti, kjer vas čakajo najokusnejše poletne dobrote

V našem priporočilu smo za vas izbrali kraje v prestolnici, ki so blagoslovljeni z odličnimi vrtnimi prostori, a ponujajo tudi osvežilne in hladilne sladkarije, v pripravah na močno vročino, ki bo prispela čez nekaj tednov.

Sladki medvedek

Izvirno, pristno torto, kaminsko torto, sveže zvito z žerjavice, že dolgo časa peče Vitéz Kürtős v Budimpešti. Poleti ni nič drugače, in ko gre za tradicionalno in kul torto “kamin”, ni dvoma, da je slaščičarna Édes Mackó s torto “kamin”, ki se nahaja poleg mestnega parka, pravi kraj za vas! In če iščete nekaj posebnega poleg Kürtőskalácsa, se splača poskusiti ekskluzivni Kürtősbon, ki je na voljo v različnih kombinacijah smetane in okusa ter ima edinstveno serijsko številko. Koliko dobrot boste pojedli?

1146 Budimpešta, Zoo Boulevard 14-16.

Vrt Dobay Horváth

V zeleni oazi Bude, Horváthovem vrtu, ki ponuja mir, tišino in prijetno sprostitev, lahko uživate v popolni harmoniji nebeških sladkarij, osvežilnih priboljškov in trenutkov, preživetih na prostem, posutih s pridihom francoske elegance. V slaščičarni in pekarni Dobay so sladice, ki razvajajo oči in brbončice, le začetek, ledeno mrzli sladoledi, torte, ki posladkajo praznike, in odlične kave pa le še izboljšajo izkušnjo. Če iščete domače okuse in nemoteno sprostitev v senci dreves, vas slaščičarna Dobay pričakuje z odprtimi vrati!

1016 Budimpešta, Krisztina Boulevard 38.

Tereza

Ko pomislimo na mehiško restavracijo na ulici Nagymező, nam morda najprej pridejo na misel tacosi in buritosi, toda ko pomislimo na vroče dni, bi bil greh pozabiti na čudovite hladilne torbe! Sladoledne kreacije, ki so na voljo v kornetih in kozarcih, si je zamislil slaščičar László Péderi, lastnik slaščičarne Éva v Encsu in slaščičarne Garda v Tihanyju. In to se je izkazalo za absolutno zmagovalno ekipo. Poskusimo lahko tudi prave specialitete: Aperol spritz, preoblikovan v sladoled, margarita z mangom in malinami čaka tiste, ki si želijo alkoholnega sladoleda, sladoled z malinami in karameliziranimi mandlji, narejen iz lokalnega lipovega medu, in čokolada, posuta s prekajeno soljo, čaka tiste, ki si želijo brezalkoholnega sladoleda.

1065 Budimpešta, ulica Nagymező 3.

Avgustov paviljon

Ni naključje, da paviljon Auguszt, ena od slaščičarn Auguszt, ki je prestolnico bogatila z desetletji tradicije, bogati tudi našo priporočilo, saj združuje poletne slaščice in čudovite vrtne prostore. Slaščičarna, ki v elegantnem okolju ponuja klasične in moderne torte, narejene po družinskih tradicijah, ponuja tudi dobrote za osvežitev v toplejših dneh. Na primer, limonina pena Hantás Flóra – s sivko in breskvijo – je prava poletna poslastica, ki se odlično poda k velikemu kozarcu domačega ledenega čaja v senci dreves.

1112 Budimpešta, Sasadi út 190.

Slaščičarna Szamos Szépkilátá

Slaščičarna Szamos Szépkilátás, ki se nahaja na Svábhegyju, poleg parka Eötvös József, obdana z drevesi, vas s svojo elegantno notranjostjo vabi, da si za trenutek privoščite odmor ob rezini torte in skodelici kave, skupaj z osvežilnim napitkom za potešitev žeje. V slaščičarni Szamos, znani po marcipanovih vrtnicah, so sicilijanska limonina torta, borovničeva torta in kremna torta Szamos prav tako osvežilna izkušnja kot požirek ledenega latteja ali ledene kave. Če se želite po prijetnem sprehodu po Budi sprostiti pod drevesi, potem težko najdete boljši kraj kot Szépkilátás Cukrászda!

1121 Budimpešta, Szépkilátás út 1.