VárkertFestival 2025 bo ponudil senzacionalne glasbene, družinske in brezplačne programe

Med 30. majem in 1. junijem lahko poletje v prestolnici pozdravimo s festivalom Grajski vrt, ki ponuja vznemirljive glasbene, družinske in brezplačne programe. (x)

Festivalsko vzdušje zagotavljajo fantastični koncerti, barviti literarni večeri, virtuozne plesne produkcije in odlični celovečerni filmi. Otroci lahko uživajo na zunanjih gugalnicah, v demonstracijah glasbil, otroških zborih, lutkovnem gledališču in interaktivnih igrah.

Lahko si privoščite tudi piknik na čudovitem soncu, obiskovalci pa lahko poskusijo okusne gastronomske jedi in pijače iz tovornjakov s hrano, ki se bodo odpeljali. Zabavo lahko kronamo s sporočilom, posnetim z dronom iz enega najlepših krajev v Budimpešti.

Festival Grajski vrt vas pričakuje z raznolikim programom

Na otvoritveni dan festivala bo nastopila priljubljena skupina Fitos Dezső s plesno produkcijo z naslovom Vas, ki bo pritegnila pozornost in predstavila tradicije preteklosti. Ljubitelje glasbe bo zabavala skupina Jenő Fekete and the Band, ki sledi ameriški folklori, gost večera pa bo rock in blues pevec Tamás Takáts.

Budimpeštanski jazz orkester bo prinesel Gershwinove vesele melodije, na koncertu pa bosta 31. maja nastopila žametnoglasna jazz pevka Orsi Urbán in jazz pianist Richárd Révész. Balázs Szabó’s Band obiskovalce festivala očara z glasbo, ki jo navdihuje ljudska glasba, prepletena s pop, rock in funk elementi. Izbiramo lahko tudi med literarnimi dogodivščinami. Na večeru Várkertova literatura v iskanju Helade se bomo z Anno Juhász na krilih pesmi in pesmi odpravili v antično Grčijo, najljubši kraj pisateljice Magde Szabó.

Festival se bo zaključil z dvema super produkcijama 1. junija. Koncert Budimpeštanskega filharmoničnega orkestra, ki se podaja na različne žanre, v impresivnih nastopih Andree Malek in Bandija Jágerja oživi ikonične jazzovske osebnosti. Parno Graszt in Bohemian Betyars prirejata zabavo za cel svet, njun skupni nastop bo zagotovo spravil oboževalce v ples, živahno srečanje ciganske glasbe in folk-punka pa zagotavlja nepozabno doživetje.

Brezplačni programi na festivalu Grajski vrt 2025

Na lanskem festivalu so bile najbolj priljubljene elektronske glasbene mešanice, ki so se predvajale ob večerih, in glede na velik uspeh bodo letos v petek in nedeljo predvajali Methini brezplačni DJ seti ob sončnem zahodu.

V neorenesančnem vrtu lahko mladi in stari uživajo v različnih brezplačnih programih. Prvi dan festivala bosta na sporedu Zsolt Prieger in Antal Magyar Bori Szerb’s Legend, vizija polna petja in improvizacije, literarni, glasbeni in filozofski performans, ki ga ne smete zamuditi. Nóra Horváth in Balázs Oláh izvajata BÁL, ki na novo interpretira svet veseljakov in ga združuje s utripajočim zvokom elektronske glasbe. Ljubitelje sodobne glasbe bo naslednji dan očaralo posebno besedilno sodelovanje Gergőja Balle in Konkoija. Godalni kvartet Mihályja Drescha izvaja skladbe z albuma Reptető in izbira iz zakladov ljudske glasbe Székelylanda.

Ljubitelje ljudske glasbe vabi Szalonna s svojo skupino, ki bo s koncertno in plesno dvorano gostila počasne melodije, ki se bodo dotaknile srca, ter virtuozne mladeniče in gostilničarje, ki vam bodo ledili kri po žilah. Na zaključni dan festivala bo na oder stopila skupina Ripoff Raskolnikov Band, eden najvidnejših domačih predstavnikov sloga americana. Popoldne bo obiskovalce festivala zabavala skupna produkcija skupine New Fossils, ambasadorja sodobnega urbanega jazza, in improvizacijskega plesnega gledališča Willany Leó.

Na brezplačnih predstavitvah velikanskih instrumentov v Zenélő Budapest se lahko vsakdo prelevi v glasbenika in zaigra na posebne instrumente, pravljične junake pa lahko navijate na pravljičnem koncertu in lutkovni predstavi, na voljo pa bo tudi hiša recikliranih obrti in interaktivne igre. Lahko poletimo visoko na festivalski zunanji gugalnici.

V Stopniščnem paviljonu s posebno akustiko bodo peli učenci glasbenih šol in študentski zbori, na platnu odra Százárok pa bodo vsak večer oživeli pustolovski filmi – Csinibaba in Kontroll.