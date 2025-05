6 čudovitih festivalov v tujini za to poletje, če že iščete kaj početi doma

Če vas Sziget in njegovi prijatelji ne morejo več presenetiti, je to poletje čas, da se ozrete po soseski, saj se od Transilvanije do Zgornje Madžarske in Vojvodine odvijajo dogodki s posebnim vzdušjem. Predstavljamo vam šest dogodkov, ki se jih splača obiskati ne le zaradi glasbe, ampak tudi zaradi vzdušja.

Festival Pohoda | Trenčin, Slovaška | 10.–12. julij 2025.

Če se odpravimo proti severu, obiskovalce čaka ena največjih slovaških zabav, festival Pohoda, s koncerti skupin Massive Attack, Iggy Pop in Queens of the Stone Age. Na festivalu, ki ponuja pristne srednjeevropske vibracije, se alternativna, punk, indie, elektronska in svetovna glasba srečajo s klasično glasbo, plesom, vizualnimi umetnostmi, filmom in gledališčem – in to ne kjerkoli, temveč na nekdanjem vojaškem letališču Trenčín.

IZHOD | Novi Sad, Srbija | 10.–13. julij 2025.

Naša južna soseda ni neznanka velikim poletnim zabavam – ena najpomembnejših je zdaj že klasični festival EXIT, ki praznuje 25. obletnico. V skladu s svojim imenom dogodek ponuja nepozaben pobeg od turobnosti vsakdanjega življenja za nekaj dni. Cena multikulturne zabave je izjemno prijazna celo z madžarske perspektive, še posebej glede na to, da lahko srečamo svetovne zvezde kalibra Tiësta.

Poletni tabor Gombaszögi | Gombaszők, Slovaška | 15.–20. julij 2025.

Če iščete območje, kjer govorijo predvsem madžarsko, ali lokacijo z bolj družinam prijaznim vzdušjem, je Gombaszög, stičišče mladih Madžarov iz višavja, lahko odlična izbira. Dogodek se s svojim odličnim vzdušjem ne oglašuje toliko kot festival, temveč bolj kot skupno kampiranje. Poleg skupin in DJ-jev je pomembna programska točka tudi odprta univerza v kampu, ki ponuja prostor za dialog v skupnosti z vključevanjem umetnikov in znanstvenikov.

Električni grad | Bonchida, Romunija | 16.–20. julij 2025.

Največji festival v Transilvaniji letos pričakuje ljubitelje elektronske glasbe v slikovitem okolju ob ikoničnem gradu Bánffy. Večplastni žanri še naprej igrajo pomembno vlogo na odrih Electric Castlea, nastopajo pa tudi svetovne zvezde, kot so Justin Timberlake, Justice in Noga Erez. Osupljivo vzdušje dopolnjujejo umetniške instalacije in performansi mešanih umetnosti.

Festival mlinov | Orom, Srbija | 7.–9. avgust 2025.

Majhen proračun – neverjetno vzdušje. Če vam nekoliko nomadske okoliščine ne motijo in bi lahko cel vikend preživeli za ceno večje zabave v Budimpešti, je Malom festival za vas. Glede na velikost dogodka bo goste pričakala izjemno pisana in kakovostna glasbena ponudba, ki bo nekaj dni morda resnično občutila, da so etnične in druge meje med njimi zabrisane.

Mumuš | Dorian, Romunija | 13.–18. avgust 2025.

Duhovni umik ali velika zabava? Festival Mumush, ki ga organizirajo predvsem madžarski mladi, ponuja veliko priložnosti za oboje. Poleg glasbene izbire, v kateri prevladujejo psihedelični in psihedelični ritmi, bodo program obogatile različne umetniške delavnice, ročne dejavnosti in ure joge. Cilj festivala je, da se udeleženci čim bolj približajo naravi, drug drugemu in samemu sebi.