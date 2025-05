5 očarljivih knjig o najbolj razvpitih primerih madžarskega kriminala za ljubitelje resničnih kriminalnih zgodb

Knjige, ki obravnavajo kriminalne primere, postajajo vse bolj priljubljene, in tudi doma obstajajo primeri grozljivih dejanj. Za vas smo zbrali knjige, ki obravnavajo najbolj razvpite primere v madžarski forenziki, pa naj gre za serijske morilce, mafijske primere ali ponavljajoče se kriminalce.

Peter Dulai: Kar si je zaslužilo smrt – Zadnji usmrčen v Kádárjevi dobi

Knjiga Péterja Dulaija “Zakaj se je zgodila smrt” predstavlja 19 primerov umorov iz Kádárjevega obdobja, ki so se na koncu končali z usmrtitvijo. Zvezek raziskuje zadnja kazniva dejanja, ki so se končala s smrtno kaznijo, po okrožjih, podrobno predstavlja ozadje, preiskavo in dokaze. Šokantna, avtentična dokumentarna kronika najhujših obsodb socialistične pravičnosti. Avtor ima forenzične izkušnje in se kot novinar in raziskovalec poglobi v to temo.

Andras Dezső: Veliki šef

Knjiga Andrása Dezsőja Šef v šokantnih podrobnostih razkriva zgodovino Tamása Portika in njegove kriminalne združbe, od podzemlja osemdesetih let prejšnjega stoletja do nedavne preteklosti. Preiskovalni novinar s temeljito raziskavo in ekskluzivnimi viri kronološko opisuje eno najtemnejših obdobij madžarskega organiziranega kriminala. Knjiga ne opisuje le Portikovega vzpona na oblast in njegovih brutalnih metod, temveč tudi, kako se je podzemlje prepletlo z določenimi krogi politike in gospodarstva ter kako je vse to privedlo do njegovega padca. Knjiga osvetljuje temne plati postrevolucionarne Madžarske in razkriva podrobnosti, ki so bile do zdaj skrite javnosti.

David Barak: Zakopana resnica – Izdaja s fotografijami – Vzpon in padec mafije Dunaszerdahely

Knjiga Davida Baraka z naslovom Zakopana resnica razkriva najtemnejše obdobje podzemlja Csallóköza: zgodbo o umoru desetih ljudi v Dunaszerdahelyju. Zvezek, obogaten s fotografijami, predstavlja klan Pápay, Lajosa Sátorja in takratno kriminalno mrežo na podlagi dokumentov, pričevanj in policijskega gradiva. Gradi na dejstvih namesto na legendah in razkriva, kako je Dunaszerdahely postal središče kriminala na Slovaškem. Avtor posebno pozornost namenja tudi policijskemu ozadju: predstavi lik, ki se je od preprostega uličnega policista povzpel do položaja nacionalnega načelnika policije – medtem ko sta kriminal in zakon nenehno zasenčila drug drugega.

Andras Dezso: Madžarska kola – Pot kokaina na Madžarskem

V svoji knjigi Madžarska kokaina András Dezső raziskuje svet domače trgovine s kokainom in ponuja vpogled v življenja elite, odvisne od drog – slavnih osebnosti, politikov, poslovnežev. Avtor raziskuje, ali obstajajo pravi madžarski kokainski baroni, koliko zaslužijo preprodajalci drog, od kod prihaja blago in zakaj je kokain postal najljubša droga višjega razreda. Avtentična, na dokumentarnih filmih temelječa reportaža o meji med podzemljem in “visokim svetom” – neolepšana predstavitev madžarskega kokainskega zemljevida.

Peter Dulai: Grozljivka – morilci in žrtve v črno-beli tehniki

Tretja knjiga Péterja Dulaija, Groza, preučuje trideset primerov umorov po običajnem pravu, storjenih na Madžarskem v petih desetletjih pred spremembo režima. Primeri, ki jih dopolnjujejo policijski posnetki, sodobni časopisni članki in forenzično gradivo, s šokantno iskrenostjo predstavljajo temno plat naše družbe 20. stoletja.