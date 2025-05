Vrt Madžarskega narodnega muzeja bo maja poživel z brezplačnimi programi

28. muzejski festival bo potekal od 24. do 25. maja. Vse razstave bodo za javnost odprte dva dni, mladim in starim pa bodo na voljo posebni programi na prostem in v zaprtih prostorih.

Dogodek, povezan s svetovnim dnevom muzejev ICOM, poteka v duhu spreminjanja perspektiv in stališč. Cilj je pokazati, da je muzej odprt, prijazen, dostopen in vključujoč prostor, kjer se lahko vsakdo počuti kot doma.

Poleg ogleda stalnih razstav nas med majskim festivalom na vrtu zavoda čaka cela vrsta zunanjih šotorov, kjer se lahko seznanimo s skoraj 100 muzeji in razstavljavci iz različnih delov države.

Brezplačni programi za dva cela dneva

Festival se začne v soboto, 24. maja, ob 10.45 s slovesnim odprtjem in podelitvijo nagrade Muzej leta, konča pa se naslednji dan ob 16.00. v slavnostni dvorani, kjer bodo o Attili Józsefu govorili HOBO, psihologinja Lili Rácmolnár in literarna znanstvenica Anna Juhász.

Vmes bo na voljo pester program: na oder bodo med drugim stopili György Ferenczi in 1. Pesti Rackák, duo Panna Pejtsik–András Horváth ter János Csík z bendom. Lahko pa se z družino udeležimo tudi lova na zaklad ali pa se celo podamo na pustolovščino po stopinjah naših osvajalskih prednikov.

Prvi maj v muzejih | Foto: Baga Photo & Videography/Madžarski narodni muzej

O brezplačnih programih se lahko pozanimate na spletni strani Madžarskega narodnega muzeja, kjer najdete tudi dodatne informacije in zanimivosti o muzejih, ki se selijo.