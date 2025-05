5+1 briljantnih umetniških filmov v budimpeštanskih umetniških kinodvoranah za majsko sprostitev

Manjši kino lahko včasih ponudi boljšo kinematografsko izkušnjo, ali pa se občasno splača obiskati budimpeštanske art kinematografe, kjer lahko poleg najbolj priljubljenih filmov odkrijete tudi posebne bisere. V našem priporočilu smo izbrali nekaj iz trenutne ponudbe Artmozija.

Srečno sirarjem!

Svoboda in otroštvo težavnega najstnika se v trenutku končata, ko ostane sam s sedemletno sestro, ki nosi delavnico sirarstva, ki jo je podedoval. Če iščete ganljiv in človeški film, je ta film, ki je prejel nagrado za mlade na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu, odlična izbira. Pripoveduje zgodbo o moči skupnosti, težavnosti in lepoti odraščanja, s humorjem, šarmom in seveda veliko sira.

Pletenica

Večnitna zgodba prepleta usode treh žensk na treh celinah: Smita v Indiji se želi osvoboditi spon kastnega sistema, Giulia na Siciliji želi rešiti družinsko delavnico lasulj, življenje Kanadčanke Sarah pa se obrne na glavo, ko odkrije, da se bori s hudo boleznijo. Ganljiv film Laetitie Colombani občutljivo prikazuje žensko vztrajnost in moč povezanosti.

Brezupno – Psihoanaliza Attile Józsefa

Iz pouka književnosti se lahko spomnimo imena Edit Gyömrői, ki je postala znana kot terapevtka in muza Attile Józsefa. Film, v katerem igrata András Sütő in Juli Michl, raziskuje ta odnos: analitičarka, ki je na začetku svoje kariere, želi dokazati, da je kljub pesnikini nepredvidljivi in včasih vsiljivi naravi sposobna ozdraviti pesnico, vendar ne upošteva moških vse globljih romantičnih čustev.

Queer

Temno sijoče, hipnotično potovanje v globine obsedenosti. Najnovejši film Luce Guadagnina je priredil kultni roman Williama S. Burroughsa, v katerem igra Daniel Craig, znan po upodobitvi Jamesa Bonda. Lik, ki ga igra, William Lee, išče samega sebe v prepletenem svetu osamljenosti in spolnosti v Mexico Cityju v petdesetih letih prejšnjega stoletja – in pri tem tone vedno globlje, gnan od lastnih strasti in demonov.

Anora

Osvojil je kup oskarjev in to ni naključje – če ga še niste videli, je to ena zadnjih priložnosti, da si lanskoletnega ljubljenca občinstva ogledate na velikem platnu. Zgodba o striptizeti iz Brooklyna, ki se poroči s sinom ruskega milijarderja, je hkrati provokativna in zabavna, ganljiva in neverjetno smešna, še bolj pa jo popestri čudovita igralska igra.

+1: Večer umetniškega kina | 17. maj 2025

Malo goljufamo, saj gre pravzaprav za veliko več kot eno: 17. maja se bliža Noč Artmozika, kar je idealna priložnost za sobotni filmski maraton. V dvoranah Művész, Toldi, Puškin, Kino in Tabán se poleg svežih ponudb izmenjujejo klasike iz prejšnjega stoletja in novejše, kot so 2001: Odiseja v vesolju, Ugrabljeno v nebo ali Najslabši človek na svetu.