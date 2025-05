Raziskovanje jezera Fertő: 7 osupljivih znamenitosti za poletje v slikoviti pokrajini zahodne konice Madžarske

Le ozek rob jezera Fertő se v regiji Fertő, ki je del svetovne dediščine, dotika madžarskih tal, vendar lahko tukaj najdemo tudi številne zanimive znamenitosti. Odkrijte slikovito podeželje zahodne konice naše države!

Ogled gozda progaste jelše

Iz enega najstarejših ptičjih zatočišč v državi, ki sega v 19. stoletje. Skoraj 8 km dolga tura se začne pri Ptičji palači Esterházy, zgrajeni konec 19. stoletja, in nas popelje po naravni poti Hany Istók proti strogo zaščitenemu jelševemu gozdu. Ko prispemo sem, se znajdemo v divje romantičnem pravljičnem svetu, kjer stare jelše s svojimi podpornimi koreninami ustvarjajo iluzijo lebdenja pred našimi očmi. Naša pot poteka mimo gozdov in močvirnatih travnikov, če pa proti koncu pohoda nekoliko skrenemo z učne poti, lahko uzremo tudi habitat šaševih penic.

Izleti s kanuji v trstičju Fertőa

Eno najpomembnejših habitatov vodnih ptic v srednji Evropi je dom več kot 300 različnim vrstam ptic, ki jih lahko srečate tudi med vodenimi izleti s kanuji po narodnem parku Fertő-Hanság. Odkrijte skriti svet celinskih jezer, poraslih s trstičjem, spoznajte veliko čapljo in rdečo čapljo ter prisluhnite pesmim trstnjaka, pegastega trstnjaka in progastega bogofca! Med kanalom Csárdakapui in jezerom Kládler lahko pozorni opazovalci naletijo tudi na zlato rumeno cvetoči šaš.

Razgledni stolp Goat Hill

Če iščete aktivno rekreacijo ali pa si želite le ogledati okolico od zgoraj, se odpravite proti razglednemu stolpu Kecske-hegyi. Prejšnji razgledni stolp, zgrajen leta 1905, je bil porušen jeseni 2021, na njegovem mestu pa je bila leta 2021 postavljena 14 metrov visoka lesena konstrukcija, ki si jo je mogoče ogledati brezplačno. Do najnovejše mestne razgledne ploščadi vodi 56 stopnic, do samega najdišča pa je mogoče priti le peš. Vredno se je povzpeti na sam vrh, saj ponuja čudovito panoramo jezera Fertő, mesta Sopron in čudovitih okoliških dolin.

Učna pot Szik Aster

4-kilometrska učna pot, ki obljublja nepozaben pohod, se začne pri zapornici glavnega kanala Hansági, kjer se lahko seznanimo z bioto slane ravnice in jezer. Med sprehodom po travnati, stepski pokrajini, ki jo prepreda 40 slanih jezer, lahko občudujemo ogromne vrhove Schneeberga, z opazovanjem ptic pa dobimo vpogled v življenje ptic, ki tukaj živijo, srečamo pa lahko celo pašno sivo govedo, ovce Racka in celo črede bivolov.

Pomembne informacije: Narodni park Fertő-Hanság je zaprl cesto, ki vodi do učne poti, da bi preprečil širjenje slinavke in parkljevke. O odpravi omejitve si lahko preberete na spletni strani parka.

Tómalomska kopel

Nedaleč od središča mesta Sopron, na družinam prijaznem obalnem območju, se lahko osvežite v vodi na 200 metrov dolgem betonskem in travnatem delu plaže. Na sončnih pomolih, ki se zibljejo nad jezerom, se lahko umirimo od hrupa zunanjega sveta, možnost najema pedalin, kajakov in čolnov pa prispeva k naši aktivni rekreaciji. Medtem nam ni treba skrbeti za otroke, saj jih čaka otroški bazen in celo igrišče.

Kamnolom in jamsko gledališče Fertőrákos

Ena najbolj spektakularnih turističnih destinacij ob jezeru Fertő je kamnolom Fertőrákos, posejan z ogromnimi kamnitimi zidovi, skalnimi jamami, umetnimi hodniki in stebri, katerega zgodovina sega milijone let nazaj. V enem najstarejših in največjih kamnolomov v Evropi si lahko ogledamo tudi učno pot Sziklai benge, večnamenski tematski park, ustvarjen v kamnolomu. Morda pa je najbolj zanimivo jamsko gledališče, skrito v globinah kamnoloma, kjer lahko 700 ljudi uživa v poletnih opernih in glasbeno-gledaliških predstavah ter koncertih.

Rožni vrt Cziráky Margit, Fertőd

Impresivni vrt vrtnic gradu Esterházy je bil prvotno ustvarjen leta 1908 in je bil leta 2015 oživljen na podlagi sodobnih opisov in fotografij. Vrt je zgradil IV. Zamislila si ga je grofica Margit Cziráky, žena kneza Miklósa Esterházyja, ki bi bila zagotovo zadovoljna s skoraj 8000 tam posajenimi grmi vrtnic. Ko se boste sprehodili pod 200 metrov dolgo nadstrešnico, ki vodi do pagode, vas bo v trenutku očaral čudovit vonj vrtnic, pisana paleta cvetja pa zagotavlja vizualno doživetje. Vrt v polnem sijaju zasije maja in junija.

