Oaze sredi mesta: 5 odličnih restavracij v Budimpešti za sproščujoč oddih blizu narave

Vabimo vas v urbane džungle, oaze v mestnih središčih in naravi prijazne vrtne prostore, kjer se lahko napolnite z nebeško hrano in čudovitim okoljem.

Restavracija Gundel

Gundel, zgodovinska restavracija, skrita pod starimi drevesi mestnega parka, vas v zgodnjem poletju vabi, da si napolnite baterije kot prava zelena oaza. Vrt restavracije, ki ima posebno mesto na gastronomskem zemljevidu prestolnice, je nepozabna destinacija, kjer lahko uživate v soncu ob klasičnih madžarskih jedeh in sezonskih specialitetah. Edinstveno okolje in senčna drevesa mestnega parka ustvarjajo popolno kuliso za zgodnja poletna kosila ob spremljavi ptičjega petja. Prenovljen jedilnik, uglašen za poletje, čas, preživet skupaj ob spremljavi žive glasbe, in jedi, postrežene na sodoben način, obljubljajo nepozabne trenutke.

1146 Budimpešta, ulica Gundel Károly 4.

ARAZ

Restavracija ARAZ se je ustalila v eni najbolj boemskih sosesk Budimpešte, v samem srcu prestolnice, na ulici Dohány, kjer gurmane vse leto pričaka raznolik in okusen tedenski meni, sezonske gastronomske specialitete in edinstvene vinske večerje. Greh bi bil zamuditi jedi, ki kronajo mojstrovine tradicionalne madžarske kuhinje z drugačnim pridihom, medtem ko uživate v vzdušju prenovljenega vrta v katerem koli letnem času. V zeleni oazi, stran od hrupa mestnega središča, se lahko sprostite in osvežite s kulinaričnimi dobrotami, zato ni dvoma, da je ARAZ pravi kraj za vas!

1074 Budimpešta, ulica Dohány 42-44.

Jonás Craft pivo in hrana

Pivovarna Jónás Craft Beer & Food je našla svoj dom na bregovih očarljivega jezera v parku Bikás, ki se nahaja v osrčju Újbude. Z prijetne terase restavracije lahko vse leto opazujete race, ki se sprehajajo po obali jezera, in uživate v raznoliki panorami parka. Mesečni jedilnik vključuje jedi po naročilu, navdihnjene s tradicionalnimi in fuzijskimi kuhinjami, ter kreativne in dietne jedi. Kosilo ali večerjo si lahko zalijete s skrbno izbranimi pivi iz majhnih pivovarn, svežo limonado in odlično kavo, ob vikendih pa dan začnete s kraljevskim zajtrkom.

1119 Budimpešta, ulica Váhot

Bistro Heroji

V osrčju prestolnice je kraj, kjer se dan nedvomno lahko začne le dobro: in to je terasa bistroja Hősök. Tukaj si lahko ob vročem kavo ogledate, kako Trg herojev oživi, medtem ko si privoščite svež zajtrk v čudovitem okolju. Lahko kosilo opoldne in prijetna večerja zvečer bosta ustvarila pravo doživetje ob katerem koli delu dneva in kulinarično potovanje, prepleteno z zgodovino. Skratka, razgled s terase bistroja Hősök je več kot veličasten, okusi so nepozabni, vzdušje pa točno takšno, o katerem bi sanjali.

1068 Budimpešta, ulica Dózsa György 96.

Dunakavics Bowling Club Óbuda

Kegljaški klub Dunakavics, ustanovljen pred mnogimi leti v osrčju Óbude, na romskem delu, je bil prizorišče številnih družinskih, poslovnih in prijateljskih srečanj. Kaj drugega bi lahko dalo edinstveno vzdušje Dunakavice, ki ponuja nešteto programov in možnosti za rekreacijo skozi vse leto, kot bližina umirjene žuboreče Donave in lokacija v neposredni bližini narave? V restavraciji, ki ponuja retro jedi, lahko vsakdo najde dobrote po svojem okusu, zahvaljujoč kegljišču vas čaka odlično igralno vzdušje, zahvaljujoč igrišču pa tudi družine z majhnimi otroki ne bodo razočarane.

1031 Budimpešta, ulica Nanasi 67.