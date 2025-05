Karnevalski vrvež: 6 kulturnih programov, ki jih ne smete zamuditi poleti v Budimpešti

Maja in junija prestolnica oživi z množico pisanih kulturnih festivalov, ki ulice Budimpešte napolnijo z nekaj karnevalskega vzdušja.

Budapest100 // več lokacij (22.–25. maj 2025)

Med 22. in 25. majem bodo budimpeštanske stavbe že petnajstič igrale glavno vlogo na arhitekturnem in kulturnem festivalu Budapest100. Ta majski vikend bo prebivalce mesta, sosede in arhitekturne vrednote, ki nas vsak dan obdajajo, še malo bolj povezal. Tema letošnjega dogodka se vrti okoli problematike mestnih zelenih površin, tistih skritih oaz za hišami, ki imajo velik vpliv tako na prebivalce kot na širše okolje.

Festival Intermezzo // Madžarska glasbena hiša (24. maj 2025)

Festival Intermezzo, ki ga organizirajo študenti MOME, bo 24. maja v Madžarski glasbeni hiši predstavil novo dimenzijo interakcije med glasbo in vizualnostjo. Enodnevni dogodek, poln koncertov, razstav in delavnic, se osredotoča na eksperimentalne avdiovizualne izkušnje, cilj pa je okrepiti bolj zavestno sprejemanje umetnosti – vse to pa je s posebnimi multimedijskimi orodji še bolj vznemirljivo. Vstopnice so že na voljo!

Enajsta pomlad // Bartók Béla Boulevard (30.–31. maj 2025)

Enajst pomladi obiskovalce znova čaka z vznemirljivimi umetniškimi, glasbenimi in družinskimi programi 30. in 31. maja na bulvarju Bartók Béla. Zainteresirani lahko razvijajo svoje umetniške talente na delavnicah, se srečujejo z močjo likovne umetnosti skozi predstave, razstave in javne instalacije ter spoznavajo Bartókovo četrt na sprehodih po lokalni zgodovini. Barviti programi poživijo bulvar od trga Saint Gellért do jezera Feneketlen.

Piknik sivke // Budapest Park (4. junij 2025)

4. junija se bo v budimpeštanski park vrnil eden najbolj inovativnih umetniških dogodkov v Budimpešti, Piknik sivke, ki bo združil vse, ki jih zanimajo moda, glasba, ples in vizualne umetnosti. Dogodek s pomočjo sodobnih umetnikov, ki delajo v pisani paleti, tvori most med underground in mainstream kulturo. Z drugimi besedami, ne gre le za modno revijo ali koncert, temveč za instalacijo v živo, kjer se meje zabrišejo in združijo v skupno zgodbo.

Donavski karneval // več lokacij (6.–14. junij 2025)

Budimpešta bo letos med 6. in 14. junijem znova postala živahno kulturno talilno središče zaradi mednarodnega kulturnega festivala Donave Carnival. Dogodek, ki se ozira na več kot četrt stoletja zgodovine, predstavlja ne le madžarske ljudske plesne in glasbene tradicije, temveč tudi številne folklorne tradicije z vsega sveta. Vrhunec festivala je gala prireditev na odprtem odru Margaretinega otoka, kjer bo prikazana tudi skupna produkcija umetniškega ansambla Donave in madžarskega državnega ljudskega ansambla z naslovom »Zlati časi«.

Noč muzejev // več lokacij (21. junij 2025)

Noč muzejev, ki velja za največji kulturni dogodek v državi, bo letos potekala v soboto, ki je najbližje poletnemu solsticiju, 21. junija. Tako kot v preteklih letih se tudi letos razstavni prostori, muzeji in zbirke s polno paro pripravljajo, da bo ta poseben poletni večer z različnimi koncerti, vodenimi ogledi, interaktivnimi dogodki, družinskimi programi in številnimi presenečenji nepozaben.