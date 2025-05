Brezplačna izobraževalna predavanja polnijo budimpeštanske pube

Brezplačni festival Pint of Science Hungary, ki znanost približa, bo potekal med 19. in 21. majem. Zainteresirane stranke so dobrodošle na treh lokacijah v Budimpešti.

Madžarski izobraževalni festival Pint of Science želi narediti znanost dostopno in zanimivo za vse. Med dogodkom raziskovalci delijo svoje raziskave s širšo javnostjo na netradicionalnih lokacijah – kot so pubi in bari – v neposrednem in neformalnem vzdušju.

Gibanje se je začelo v Združenem kraljestvu leta 2012 in je zdaj prisotno v več kot 25 državah. Madžarska se je pridružila leta 2022, dogodek leta 2025 pa bo potekal od 19. do 21. maja. Potekal bo v Budimpešti med 11. in 13. junijem na treh lokacijah: FIRST Craft Beer Brewery & Taproom, Stifler Beerhouse in Stifler32.

Predstavitve letošnjega programa segajo od kvantne fizike do ekonomske ekologije, pri čemer se dotikajo raziskovanja Marsa, astrofizike, zdravega staranja, več segmentov umetne inteligence in podatkovne znanosti, raziskav možganov in raka, varstva rastlin, jamske biologije in fizike plinov. Nekateri bodo zagotovo veliki poki!

Dogodek ruši zidove, ki obdajajo znanost, in ustvarja neposredno povezavo med raziskovalci in zainteresiranimi stranmi. Udeležba je brezplačna in dobrodošli so vsi – tako laiki kot ljubitelji znanosti.