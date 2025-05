6 čudovitih mačjih kavarn po vsej državi, kjer lahko uživate v predenju ob kavi

Če ste na potovanju, ali pa preprosto zato, ker se vam tako zahoče, čutite neustavljivo željo, da bi kavo preživeli sredi predenja in mehkih tačk, vam priporočamo šest kul mačjih kavarn za nepozabna doživetja.

Kavarna Moja mačka, Eger

V egerski mačji kavarni Cicuskám Cat Cafe se lahko vsak dan, razen ponedeljka, žrtvujete na oltarju kave in predenja, ki ga dobite kot bonus. Mačke, ki visijo v oknu kavarne, vedno z veliko radovednostjo pričakajo obiskovalce, ki lahko poleg tradicionalne kave izbirajo med mlečnimi kavnimi napitki, vročo čokolado, osvežilnimi limonadami in izborom lahkih, sladkih in slanih prigrizkov. Pravi poznavalci lahko naročijo tudi matcha latte, ljubitelji mačk pa lahko uživajo ne le v družbi in predenju šestih muck, temveč si lahko naročijo celo kavo z mačjo umetnostjo latte.

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky Endre 2.

Malmačka, Šopron

Seveda se vam tudi v Sopronu ni treba odpovedati posebnemu doživetju kave v družbi mačk, pri tem vam bo pomagala Malmacska. Odprto od srede do nedelje, Malmacská ponuja posebne kave, pijače, ki ogrejejo dušo, osvežilne pijače in seveda mačke, ki predejo in prosijo za crkljanje. Ni vam treba daleč, če si zaželite prigrizka, lakoto lahko potešite s pecivom in sendviči med dvema božanjema. In kot da to še ni dovolj, se lahko udeležite tudi mačje joge v kombinaciji z brunchom!

9400 Sopron, Erdei Malom köz 4.

Mačja kavarna Budimpešta

Če bi se radi v prestolnici osvežili med predečimi tigrastimi mačkami ali si oddahnili od vrveža vsakdanjega življenja, se odpravite v Cat Café Budapest na ulici Révay, pravo mačje kraljestvo, ki se nahaja 5 minut hoje od trga Deák Ferenc. V kavarni živi 15 čistokrvnih in rešenih muck, ki so na voljo za božanje in igro skoraj kadar koli. Če bi radi kavo, piškote ali vino popestrili s predenjem, ga združite s pomirjujočo družbo ljubkih mačk!

1065 Budimpešta, ulica Révay. 3.

Mačja kavarna Debrecen

Mačji raj mesta, skrit v kavarni, je našel dom v mirnem kotičku mestnega središča Debrecena, na ulici Cegléd 1. V kavarni maine coon in rešene mačke predejo okoli tistih, ki si želijo kave, sprostitve in oddiha ter si napolnijo moči s skodelico okusne pijače in slastno torto. Če iščete posebno, mačjo izkušnjo in obiščete Debrecen, se splača rezervirati mizo v mestnem mačjem kraljestvu, ki ga gostje pogosto opisujejo kot otok miru in spokojnosti.

4029 Debrecen, ulica Cegled. 1.

Kavarna Purrfect Cat, Pécs

Od torka do sobote imajo vsi ljubitelji mačk priložnost, da se potopijo v doživetja mačje kavarne Purrfect Cat Café v Pécsu. Poleg družinam prijaznega in domačega vzdušja žejo potešijo tudi vroče čokolade, čaji in limonade, a če si poleg dobrega srečanja in pogovora zaželite še okusne kave, ne smete iskati nikjer drugje. Poleg pijače lahko lakoto potešite s pecivom in pitami, in ker je njegova majhnost največji čar lokala – poleg mačk, seveda – si pred prihodom obvezno rezervirajte mizo.

7621 Pécs, Rákóczi ulica 59.

Kavarna Chaos Cat, Szombathely

Chaos Cat Coffee je prva in še vedno edina mačja kavarna v Szombathelyju, kraj poln ljubezni in predenja. V kavarni skupno šest čudovitih, a tudi prijaznih in crkljivih muck sedi na bucikah in visi z vrat ter čaka na goste, ki si želijo med mačkami napolniti baterije. Kavarna Chaos Cat Coffee je odprta od srede do nedelje, zato se oglasite, če želite ponovno najti mir in si napolniti baterije za preostanek tedna, medtem ko božate mačko, uživate v okusnih pijačah, skodelici kave in majhnih prigrizkih.

9700 Szombathely, Ulica kralja Matije 1.