Pustolovščina v slikoviti Zselici: 6 popolnih programov za polnjenje baterij

Manj znana gozdnata gričevja južne Transdanubije imajo izjemne lastnosti, zaradi česar so odlična destinacija za tiste, ki iščejo napolnitev z energijo v doživetjih blizu narave. Mirne poti Zselica niso polne turistov, na voljo pa je toliko možnosti programa skozi vse leto, da je dovolj za 2-3 dnevni izlet.

Pohod v osrčju Zselica

Za ljubitelje narave je neprimerljiv mir Zselica zadosten razlog za raziskovanje podeželja: čarobno okolje gozda vas lahko v trenutku popelje iz vrveža vsakdanjega življenja. Med sprehodom po poteh, obdanih z visokimi drevesi, se bo pred očmi pozornih pohodnikov odprla množica divjih poti. Obstaja tudi možnost srečanja z jeleni, ki tam živijo, z varne razdalje. Območje je mogoče raziskati tudi na dveh kolesih, po kolesarski stezi s počivališči in postajališči, na poti pa je veliko za odkriti.

Zvezdni park Zselić

V osrčju zavarovanega območja krajine Zselic je bil ustvarjen Zvezdni park z namenom predstavitve naravnih vrednot krajine obiskovalcem. Poleg projekcij v planetariju in demonstracij sončnega teleskopa programi vključujejo tudi nočne sprehode po gozdu, med katerimi profesionalni vodniki pripovedujejo zgodbe o skrivnostih zvezdnega neba in škodljivih učinkih svetlobnega onesnaženja. Vse to pa udeležencem omogoča, da se seznanijo s floro in favno gozdov Zselic.

Muzej na prostem Szennai

Eden od biserov Zselica je muzej na prostem, kamor so preselili stanovanjske in gospodarske stavbe iz vasi Notranja Šomođa in Zselic, pa tudi z bregov reke Drave. 19. stoletje Poleg stanovanjskih hiš, ki nosijo značilnosti ljudske arhitekture, značilne za drugo polovico 19. stoletja, je med zanimivostmi muzeja tudi eden najlepših spomenikov v okraju, kalvinistična cerkev, zgrajena leta 1785. Njen bogato okrašen, lesen kasetiran strop in edinstven motiv morske deklice na pročelju moške klopi ponujata izjemen prizor.

Zselici Csuhögő

Tisti, ki kupijo vstopnico za Zselici Csühögő, lahko občudujejo lepoto rahlo valovite pokrajine, gozdov Sasrét in ribnikov, obdanih s trstičjem. Živalim prijazno gozdno železnico, ki poteka med Almamellékom in Sasrétom na 6 km dolgi progi, je leta 1901 ustanovil baron Biedermann. Čudovita panorama je šele začetek, ko vlak pripelje v Sasrét in se pelje mimo gozdne šole, starodavnega bukovega gozdička in lovske koče, ki danes služi kot gostišče. Vožnja z vlakom traja približno pol ure, preden se odpravite nazaj, pa si je vredno ogledati okolico.

Lokalna gastronomija, gostilna Košice

V Kaposmérőu, ki leži 5 kilometrov od Kaposvárja, ob vznožju Zselica, lahko vsakdo izkusi, kaj je pristna podeželska gostoljubnost. Kassai Fogadó daje velik poudarek uporabi lokalnih sestavin, poleg tega pa za svoje jedi v slogu gostilne, ki jih pripravljajo z uporabo sodobne kuhinjske tehnologije, izbira sestavine z lastnega vrta začimb in zelenjave. Pomemben cilj restavracije je predstaviti širši javnosti kakovostna vina, ki se ujemajo z vsako jedjo. Po pestrem dnevu pa se ne splača ustaviti le zaradi okusnih prigrizkov, saj lahko gostje najamejo tudi enega od štirih apartmajev v gostilni.

Več Zselica

Čeprav Zselic mnogim ljudem prikliče v spomin divje romantično pokrajino ali kristalno čisto nebo brez svetlobnega onesnaženja, poleg naravnih vrednot še veliko drugih stvari prispeva k turistični privlačnosti regije. Na primer, na meji Kaposmérőa je bizonska farma, ki se razprostira na skoraj 14 hektarjih, v osrčju Bőszénfe pa farma jelenov. Poleg tega se v odlično obdarjeni Košički dolini nahaja najbolje opremljen center za konjeniški lokostrelski šport na svetu, kjer redno organizirajo tekmovanja in vadbene tabore, na katerih sodelujejo številni športniki z vsega sveta.