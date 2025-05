Festival Downtown se letos vrača z vznemirljivimi brezplačnimi koncerti in programi.

Priljubljeni Downtown Festival, ki je od leta 2007 eden največjih brezplačnih festivalov v Budimpešti, znova vabi vse obiskovalce v osrčje prestolnice z vrsto odličnih programov.

Letos bo festival Downtown Festival, ki ga organizirajo v sodelovanju z občino 5. okrožja, potekal že 17. zapored med 23. in 25. majem na najbolj živahnih lokacijah v Budimpešti. Poleg raznolikih koncertov pop in svetovne glasbe se na odrih, postavljenih na trgih Szabadság in Erzsébet, odvijajo tudi otroški programi in predstave lutkovnega gledališča, namenjeni najmlajšim gostom.

Zasedba nastopajočih ne bo razočarala: letos se bomo lahko med drugim zabavali ob uspešnicah Vad Fruttik, KFT, Péterfy Bori & Love Band in Irie Maffia, na oder pa bodo stopili tudi András Csonka, Európa Kiadó, Mehringer in 4s Street.

Tudi tisti, ki so za koncerte premajhni, morda ne bodo ostali brez programa: med nedeljskim družinskim dnevom najmlajše čaka otroški koncert Ágija Szalókija, skupine Rutkai Bori Banda in lutkovnega gledališča Paprikajancsi. Poleg tega so ves dan odprti živalski vrt, vrtiljak in frača.