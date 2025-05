Oddih za vso družino: 8 vznemirljivih programov za začetek poletja

Odkrijte ponudbo programov v Budimpešti, kjer lahko vsak član družine najde svojega najljubšega! V maju in juniju vas čakajo kulturna doživetja, pustolovščine na prostem in skupna rekreacija – na cenovno ugoden način. Tukaj je nekaj odličnih nasvetov, ki jih je vredno poskusiti!

Jazz matineja // Trg Hunyadi (10. maj 2025)

10. maja ste vsi člani družine vabljeni na brezplačno jazz matinejo! Od 15. ure dalje se je lahko vsa družina udeležila tolkalne glasbene seanse s Kornélom Mogyorójem, večkrat nagrajenim glasbenikom. Dan se bo nadaljeval s koncertom Budimpeštanskega jazz orkestra od 17. ure dalje. Nerazkriti cilj skupine je predstavitev in promocija jazz glasbe, s posebnim poudarkom na mladih. Njihov koncert se osredotoča na glasbo v živo, udeleženci pa lahko doživijo posebnosti žanra, njegov raznolik svet melodij in ritmov ter značilne instrumente, ki jih improvizirano igrajo profesionalni glasbeniki. Prizorišče je Hunyadijev trg 10, udeležba pa je brezplačna!

Kürtőskalács Vigil // Budimpeštanski živalski vrt in botanični vrt (16.–18. maj 2025)

Spomladansko praznovanje mlajše sestre festivala Kürtőskalács bo že 5. leto zapored potekalo v budimpeštanskem živalskem vrtu in botaničnem vrtu, na območju ob Biodómu. 16.–18. maj. Združite sprehod po živalskem vrtu z zabavo s tortami ob dimniku in praznujte sedmi rojstni dan pekarne tortic ob dimniku Édes Mackó in 16. rojstni dan hišice s tortami ob dimniku Vitéz v živalskem vrtu! Poleg nebeških prigrizkov lahko obiskovalci uživajo tudi v družinskih in otroških programih, programih z živalmi, ustvarjalnih dejavnostih, kvizu, foto kotičku, igri z velikanskim mlinom in koncertih.

Odlična športna izbira in odlična izbira glasbil // Športni center Merkapt (23. in 24. maj 2025)

Brezplačni Veliki športni izbor in Veliki izbor glasbil bosta potekala 23. in 24. maja med 9. in 17. uro v športnem centru Merkapt v Kőbányi. Dogodek obiskovalcem ponuja široko paleto športov in glasbe, kjer poučujejo športe in igrajo na instrumente usposobljeni trenerji in glasbeni učitelji. Na odrih se bodo odvijali tudi vznemirljivi športni nastopi in visokokakovostni glasbeni koncerti. Prvaki naše države se vsako leto poklonijo svojim vzornikom na tekmovanju Great Sports Selection, kar mladim in starim omogoča, da se srečajo s svojimi vzorniki in to postane nepozabna izkušnja. Udeležba je pogojena s prijavo, ki jo je mogoče opraviti vnaprej prek spleta ali osebno na kateri koli dan dogodka. Dogodek je v petek in soboto odprt za javnost brezplačno, v petek pa je odprt za vrtčevske in šolske skupine, individualne obiskovalce ter družine z majhnimi in starejšimi otroki (v soboto).

Dan otrok Müpa (25. maj 2025)

Palača Cifra, ki se vsako nedeljo odvija v Müpi, bo ob dnevu otroka, 25. maja, ogromno zrasla. Ves dan bodo na treh odrih hkrati gostili brezplačne glasbene in pripovedovalske predstave. V Müpi in zunaj na prostem čaka obilo ustvarjalnih in glasbenih dejavnosti za vse otroke in otroško nadarjene odrasle, ki želijo ta poseben dan preživeti aktivno in s smiselnimi programi. Več o podrobnem programu otroškega dneva si lahko preberete na spletni strani Müpa. Vstop je prost za vse družinske člane, ne zamudite!

Dan otrok na letališču Budaörs (25. maj 2025)

Ljubitelji letalstva na dan otroka ne bodo ostali brez programov, saj bo v nedeljo, 25. maja, na letališču Budaörs tako otroke kot odrasle čakal brezplačen celodnevni ogled znamenitosti in različna doživetja. Na dogodku družine čaka veliko vznemirljivih programov: na voljo bo skakalni in mobilni pustolovski park, otroci se lahko srečajo s kostumiranimi animatorji, organizatorji pa niso pozabili niti na najmlajše, saj pripravljajo tudi igralnico za punčke. Letos bo na lokaciji tudi Potujoči planetarij, tako da se bodo zainteresirani lahko ves dan udeležili neprekinjenih predavanj o astronomiji. In najboljši del: vstop je prost!

Beyond the Old Age – Fairytale Music Festival // Millenáris Park (7. junij 2025)

7. junija bo v parku Millenáris potekal prvi madžarski kulturni in zabavni dogodek za otroke, Beyond the Old Testament – Festival pravljične glasbe, kjer občinstvo, ki ljubi pravljice, gledališče in glasbo, čakajo cirkuške in koncertne predstave ter edinstvene kulturne dogodivščine. Na festivalu ne bo manjkalo gastronomskih doživetij, saj organizatorji v parku Millenáris ustvarjajo pravo piknik vzdušje: gastronomski kotiček, ki bo na voljo med programi in med njimi, bo dopolnil festivalsko doživetje za vso družino. Ne zamudite te posebne izkušnje!

Otroški otok // Otok ladjedelnice (20.–22. junij 2025)

20.–22. junij. Otok ladjedelnice bo spet poln življenja: letos spet prihaja brezplačni Otroški otok, eden najbolj pisanih in veselih družinskih dogodkov poletja! Vstop je tudi letos prost, programi pa bodo zagotovo pritegnili tako najmlajše kot najstarejše. Na voljo bodo koncerti, ustvarjalne dejavnosti, športni programi, živalski vrt za božanje, pustolovski park in številne igre, ki bodo prvi vikend vaših počitnic naredile nepozabno doživetje. Lokacija blizu narave, vznemirljivi programi, prijazno vzdušje in otrokom prijazno okolje ponujajo pravo sprostitev za vso družino, zato bi bilo škoda, da bi to zamudili!

Mestni muzej javnega prometa // Szentendre (do 31. oktobra 2025)

Muzej javnega prevoza v Szentendreju je 1. aprila ponovno odprl svoja vrata. Obiskovalci si lahko s pomočjo številnih fotografij in artefaktov iz tistega obdobja ustvarijo predstavo o nastanku in razvoju javnega prevoza v madžarski prestolnici. Spoznajte lahko današnji BKV Zrt. njegovih pravnih predhodnikov, pa tudi prometa, tramvajskega omrežja in vozil velikih mest nekdanje in današnje Madžarske. Poleg vsega tega muzej ljubitelje starih časov čaka s približno 60 restavriranimi vozili. Pravzaprav se lahko celo zapeljete v nekatera od razstavljenih vozil! Prometni muzej vsako leto odpre svoja vrata 1. aprila in obiskovalce pozdravlja do 31. oktobra.