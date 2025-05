Madžarski pravljični vrt vrtnic odpira svoja vrata maja

Čarobni vrt vrtnic Cziráky Margit v gradu Esterházy v Fertődu bo svoja vrata odprl 17. maja, kjer boste lahko občudovali pogled na skoraj 8000 rastlin vrtnic.

Impresivni vrt vrtnic gradu Esterházy je bil prvotno ustvarjen leta 1908 in je bil leta 2015 oživljen na podlagi sodobnih opisov in fotografij. Vrt je zgradil IV. Zamislila si ga je grofica Margit Cziráky, žena kneza Miklósa Esterházyja, ki bi bila zagotovo zadovoljna s skoraj 8000 tam posajenimi grmi vrtnic.

Vzdolž stotin metrov vijugastih lopov lahko občudujemo vrtnice, od maslene do rožnate, ognjeno rdeče, temno bordo, rumene in celo oranžne barve, večina teh je madžarskih sort vrtnic, dopolnjujejo pa jih nemški in angleški vzorci. Vrt v polnem sijaju zasije maja in junija.

Glede na objavo gradu Esterházy na Facebooku si lahko čarobno cvetje ogledate kadar koli od 17. maja v času odprtja, od torka do nedelje med 10. in 17. uro.

V prijetnih poletnih večerih je postalo skoraj tradicija, da romantični vrt gosti sprehode po rožnem vrtu in koncerte klasične glasbe v kombinaciji s pikniki. O letošnjih programih se lahko seznanite na Facebook strani gradu.

Vrt vrtnic Cziráky Margit

9431 Fertőd, ulica Josepha Haydna 2.

Delovni čas: od torka do nedelje od 10.00 do 17.00