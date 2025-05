7+1 očarljivih pohodniških točk in atrakcij na južnem bregu Donavskega ovinka za poletno sprostitev

Donavski ovinek, Višegradsko gorovje in Piliš so sami po sebi čarobni, a morda najbolj raznolik pohodniški raj v naši državi leži na stičišču teh treh regij. Odkrijte očarljive zaklade tega območja z nami, od divje romantičnih gozdnih poti, prek skritih razglednih točk do veličastnih panoramskih poti!

Veličastna panorama: Prižnica, Dömös

Po mnenju mnogih se razgledni stolp Prédikálószék ponaša z najlepšo panoramo Donavskega ovinka, do katerega se je mogoče približati iz več smeri in po poteh različnih težavnostnih stopenj. 639 metrov visok vrh je tretja najvišja točka Višegradskega gorovja, do katere je mogoče priti tudi iz Dömösa. Klasična pot vodi skozi skalnate vrhove Vadálló, vendar v tem primeru pričakujte 3-urni pohod, poln prepotnih vzponov. Vendar pa neprimerljiva panorama, ki se pred nami odpira na vrhu gore, nadomesti trud, saj si jo lahko ogledamo z 12 metrov visoke lesene razgledne ploščadi, katere obisk je brezplačen.

Edinstvena kamnina: kamni Vadálló, Dömös

Iz Dömösa se lahko približamo neverjetnemu skalnemu svetu Vadálló-követs, ki se razteza visoko na grebenu Prédikálószéka, katerega skale, sestavljene iz vulkanskih ostankov, imajo lahko različna domišljijska imena: Nagytuskó, Széles-torony, Bunkó, Függőkő, Felkiáltójel in Árpádov prestol. Edinstveno oblikovane skale, ki se nahajajo na nadmorski višini od 5 do 600 metrov, so dom redkih rastlinskih vrst, a prav čudovit razgled je tisto, zaradi česar je pohodniška točka tako priljubljena. Tura se začne s sprehodom po gozdu, nato se znajdemo na vse bolj strmih pobočjih, na koncu pa se moramo povzpeti na greben Vadálló, da dosežemo edinstvene skale.

Skrivno razgledišče: koča Hubertus, Dömös

Komaj 500 metrov od Pridigarskega stola, na cesti, označeni z rdečim trikotnikom, ki vodi proti Pilisszentlászlóju, najdemo odcep, ki vodi do Hubertusove koče, kjer v nekaj minutah pridemo do stavbe, tlakovane z naravnim kamnom. Čeprav koča ni odprta za javnost, panoramska terasa pred njo ponuja osupljiv razgled na skalnati hrib sv. Mihaela. Ta razgledna točka je veliko manj priljubljena kot Pridigarski stol, zato lahko tukaj občudujemo čudovito pokrajino v mirnem okolju, brez množice pohodnikov.

Kulturni izlet: Višegradski grad

Tisti, ki so ga vsaj enkrat videli, že vedo, da je pogled na Donavo in njene vijugaste tokove z Višegradske citadele, ki stoji na vrhu grajskega hriba, neprimerljivo doživetje in prizor. Trdnjava, ki se dviga nad mestom, sega v 13. stoletje. Zgrajena je bila v 16. stoletju in je sestavljena iz dveh delov, prej omenjene Citadele in Salomonovega stolpa, znanega kot Spodnji grad. Čeprav grad ponuja impozanten razgled od blizu in daleč, tudi z druge strani Donave, ne smemo pozabiti na stalne razstave znotraj njegovih zidov, ki zainteresirane obiskovalce podrobno vodijo v preteklost.

Na senčni poti: botanični vrt Bertényi Miklós, Visegrád

Manj znana destinacija je botanični vrt Bertényi Miklós v Višegradu, vendar je vredno raziskati ta čudoviti, skriti zaklad. Zgodovina botaničnega vrta sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je navdušen študent gozdarstva Gyula Eőry v okviru svoje diplomske naloge na tem območju, v soseščini avtohtonih drevesnih vrst, poskusno zasadil sestoje rdečega bora, macesna, smreke in duglazije, ki so se kasneje uradno razvili v arboretum. Mednarodno priznani botanični vrt je idealna destinacija, če si želite napolniti baterije z osvežilnim sprehodom, tudi s svojim štirinožnim družinskim članom.

Čudovita razgledna terasa: razgledni stolp Rezső, Dobogókő

Nekdanji gozdni svetnik Rezső Tirts je bil zelo aktivna osebnost v gibanju domačega turizma, saj je imel pomembno vlogo pri kartiranju gozdnega parka Pilis in postavitvi prve turistične table v Dobogókőu, od koder se danes začnejo številne turistične poti različnih težavnosti in dolžin. Razgledni stolp, poimenovan po njem, v bližini Dobogókőa, upravičeno ohranja njegov spomin, saj ponuja najširši in morda enega najlepših panoram slikovitega Donavskega ovinka. Na široki razgledni terasi se na obzorju valovito razprostirajo greben Prédikálószéka, gorovja Mátra, Višegradsko gorovje, Börzsöny in Selmec.

Divja pustolovščina: soteska Rám, Dömös

Pravljična soteska Rám je edinstvena naravna lepota Višegradskega gorovja, ki jo vsako leto obišče več kot 60 tisoč ljudi. Ena najbolj znanih pohodniških destinacij pri nas je obdana s pečinami, visokimi ponekod do 35 metrov, ponekod pa se lahko sprehajamo skozi ozke razpoke, široke 3-4 metre. Lestve in ograje vzdolž pohodniške poti, ki je na več mestih spolzka, olajšajo in popestrijo izlet po gozdu. Soteski, bogati s soteskami in slapovi, se je mogoče približati le iz ene smeri, od Dömösa proti Dobogókőu.

+1 Edinstvena namestitev: DunaTwinhouse, Dömös

Lesene hiše DunaTwinhouse, ki se nahajajo na obrobju Dömösa, ob vznožju hriba Prédikálószék, nudijo maksimalno udobje z moderno opremo, edinstveno oblikovanim borovim pohištvom, kuhinjo, opremljeno z osnovnimi aparati, in zasebnim jacuzzijem.

Ogromna panoramska okna penzionov, dvignjena nad listjem, skoraj povezujejo stavbe z okoliškim gozdom, tako da se lahko počutite kot sredi narave, s terase s pogledom na reko pa lahko uživate v čudovitem razgledu na Donavski ovinek tudi med kopanjem v vroči kopeli.

V hišicah na drevesu za dve osebi, vgrajenih v pobočje hriba, vas po prebujanju čaka personaliziran, obilen zajtrk, tako da lahko dan začnete kot dve osebi, uglašeni drug z drugim, in uživate v nemoteni naravi, medtem ko uživate v dobrotah.

Lokacija apartmajev, v katere so dovoljeni psi, je idealna za izlete po okolici, saj so najlepše poti soteske Rám in Donavskega ovinka v hoje oddaljene. Vredno se je usesti na kolo in raziskati podeželje na dveh kolesih. Na srečo nastanitev ponuja tudi izposojo električnih koles, tako da si lahko ogledate še več znamenitosti na svojem seznamu želja.

Po napornem pohodu ni boljšega občutka kot namakanje v ogrevanem jacuzziju in opazovanje panorame sončnega zahoda ali zvezdnatega neba v prijetni poletni noči.

2027 Dömös, ulica Komlós 4.