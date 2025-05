Veszprémov novi, briljantni center doživetij vas popelje v prihodnost

V središču mesta Veszprém vas čaka CODE – Center digitalnih izkušenj, dom prihodnjih izkušenj, kjer znanost, tehnologija in umetnost tvorijo fascinantno enotnost. Prostor doživetij, ki deluje z najsodobnejšimi orodji digitalnega sveta, daje kulturni potrošnji novo obliko – na spektakularen, interaktiven in navdihujoč način.

Center ponuja globoko, vizualno nepozabno vsebino v treh različnih prostorih. Šesterokotni prostor Hexagon, velik 400 kvadratnih metrov, obiskovalce pozdravlja s 360-stopinjskimi projekcijami in prostorskim zvokom. Teme razstav se nenehno spreminjajo: trenutno BABEL – Reflections predstavlja neskončnost človeškega znanja v šestih dejanjih, navdihnjenih s svetom Borgesa, medtem ko pravljično vesolje Bogyó és Babóca – Four Seasons ponuja zabavo za mlajše otroke, od enega leta in pol dalje.

3D-projekcije Studia odpirajo okno v svet skozi 180-stopinjsko prostorsko izkušnjo: odkrivamo lahko skrivnosti vesolja, arhitekturne detajle Notre Dame ali fascinanten svet velikanskih žuželk. Projekcije spremljajo info trenerji, zato je vsebina še bolj razumljiva z zanimivimi, starosti primernimi razlagami – še posebej priporočljivo za učence osnovnih in srednjih šol.

Prostor za instalacije v pritličju je prosto dostopen, igriv in miselno spodbujajoč razstavni prostor. Interaktivna stena, večdotična miza, senčni grafik, pripovedne razglednice ali kamnite zgodbe – vse to na različne načine povezuje obiskovalca z lokalno zgodovino Veszpréma – vsak, od majhnih otrok do starejših, bo našel nekaj vznemirljivega za odkrivanje.

Ob koncu obiska lahko doživetje zaključimo v prijetni kavarni CODE: s posebnimi kavami barista, osvežilnimi pijačami, tortami in – če vreme dopušča – tudi z zunanjimi sedeži.

KODA – Center za digitalne izkušnje

8200 Veszprém, ulica Dózsa György 2.