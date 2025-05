Več kot 20 vznemirljivih sejmov starinske in retro opreme v Budimpešti in okolici za majski lov na zaklad

V Budimpešti in okolici maja ne bo manjkalo sejmov starinske in retro opreme. Če se vam zahoče obiskati bolšji trg kakšen konec tedna, vas bodo na naslednjih lokacijah pričakali čudoviti zakladi in starine.

Tržnica Buda (vsako soboto in nedeljo)

Navdušene iskalce zakladov, ki lahko pridejo z avtomobilom ali avtobusom, vsako soboto in nedeljo čakajo na stežaj odprta vrata budimskega sejma zakladov. Če iščete poseben dodatek za svoj dom, nekaj iz preteklosti, kar si vaše srce želi, se splača nameniti dopoldne temeljiti raziskavi.

Bolšji trg na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Bolšji trg na ulici Bakancsos, ki obstaja že več kot dve desetletji, je ohranil svojo patino vse do danes: je stalno prizorišče za prodajalce in kupce ob koncu tedna, kjer lahko najboljši zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih, zamenjajo lastnika. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Sejem starin v Szentendreju | RaktArt Szentendre (9.-10. maj 2025)

RaktArt v Szentendreju bo v maju, 9. in 10. maja, gostil dvodnevni sejem starin. V skladišču, polnem zakladov, ki se nahaja na ulici Kőfaragó 1, so se obiskovalci lahko do poznega petkovega večera in sobotnega jutra potopili v razkošje retro predmetov, umetnin, starin in dolgo iskanih zakladov.

Sejem starin pred vhodom v poslovalnico | Ócsa (10. maj 2025)

Pri vhodu v Ágasház v Ócsi bosta 10. maja potekala prijeten bolšji sejem in družinam prijazen sejem starin. Na prvem sejmu doslej bodo odeje in mize obložene s starimi zakladi, odžejali pa bodo tudi vina, špricerji in sirupi.

Tržnica oblikovalcev Budaro | Ulica Bartók Béla (10. maj 2025)

10. maja bodo BBB Kultpont na Bartók Béla út, kavarna Hadik + bar in galerija Szatyor ter Adaptér gostili Budaro Designer Market, ki je bil predstavljen lansko jesen. Na sejmu bodo na ogled domači, maloserijski, unikatno oblikovani izdelki, ljubitelji dizajnerskih kosov pa bodo lahko izbirali med pisano paleto tekstilnih izdelkov, keramike, nakita, knjig in fotografij.

Sejem garderobe | ELTE Globe Hall (10. in 24. maj 2025)

Avla ELTE Gömb bo 10. in 24. maja polna spomladansko-poletnih oblačil in dodatkov za navdušence, ki bodo osvežili svojo garderobo. Na dveh majskih sejmih skupnosti Gardrób vas čakajo najbolj posebni kosi sezone, da bodo v duhu trajnosti našli nov dom in novega lastnika. Če iščete zaklade na drugi lokaciji, se splača obiskati tudi Giraffe-Pest 18. maja.

Bolšji trg | Pravljični vrt, Soroksár (11. maj 2025)

Seveda tudi maja v Soroksárju ne boste ostali brez bolšjega sejma, saj bo v Pravljičnem vrtu drugo nedeljo v mesecu spet potekal mnogim najljubši program v zaprtih prostorih in na prostem. Tržnica 11. maja čaka kupce med 9. in 12. uro, s škatlami, polnimi zakladov, ki čakajo na odkritje, in mizami, okrašenimi z zakladi.

Bolšji trg Veres | Veresegyház (11. maj 2025)

Bolšji sejem Veresegyháza bo maja gostil tudi spomladanske iskalce zakladov. 11. maja, drugo nedeljo v mesecu, lahko na sejmu skupnosti poiščete in raziščete srce mesta ter poiščete boljše zaklade kot kdaj koli prej, ki čakajo na novo življenje.

Bolšji sejem v Gólyi (11. maj 2025)

V nedeljo popoldne, 11. maja, bo v Gólyi na ulici Orczy potekal bolšji sejem, poln oblačil, knjig, igrač, orodja, okrasnih rastlin in seveda bolšjih in tržnih zakladov. Popoldanski bolšji trg je odlična priložnost, da se znebite neuporabljenih predmetov ali pa po ugodni ceni pridobite dolgo želene zaklade.

Terézváros Lomb Rescue bolšji sejem | Hunyadijev trg (11. maj 2025)

V nedeljo, 11. maja, bo tržnica na Hunyadijevem trgu ponovno polna navdušenja, vrveža, prodajalcev, zakladov in seveda strank. Na bolšjem sejmu Terézváros, ki poteka že 26. zapored, lahko v poznopomladnem vzdušju izbirate med najboljšimi starinskimi predmeti, knjigami, igračami, športno opremo in modnimi kosi.

Sejem starin | Tržnica Esztergom (11. maj 2025)

V nedeljo, 11. maja, bo sejem starin na tržnici v Esztergomu odprt za lovce na zaklade od zgodnjega jutra do 14. ure. Sejem se bo osredotočil na zaklade in starine iz preteklosti, s katerimi je povezanih toliko lepih spominov. To nedeljo bodo na ogled tudi starinski porcelan, kristalni kozarci, star srebrn jedilni pribor, pohištvo, slike, ure in vinilne plošče.

Tržnica starinske mode | Tržna dvorana na trgu Klauzál (11. maj 2025)

11. maja bo med 10. in 15. uro v tržnici na trgu Klauzál potekala tržnica vintage mode. Če bi se to nedeljo radi potopili v enega najbolj vznemirljivih sejmov starinske garderobe v Budimpešti, boste tukaj zagotovo lahko osvežili svojo garderobo. Med cenovno ugodnimi kosi boste našli klasične, moderne, boemske in vintage zaklade.

Veliki spomladanski bolšji trg v PostArtu | Budaörs (17. maj 2025)

17. maja bo v PostArt v Budaörsu potekal velik spomladanski bolšji sejem. Med 14. in 17. uro lahko v vzdušju lova na zaklad najdete težko pričakovane kose, ki bodo v vaš dom, garderobo ali vsakdanje življenje vnesli novo barvo.

Bolšji trg in sejem plošč | Kulturni center Marczibányi Square (17. maj 2025)

V soboto, 17. maja, se bo dvakrat splačalo odpraviti v Kulturni center na Marczibányijevem trgu. Na ta dan vas bo čakala mesečna izmenjava plošč z obilico glasbenih poslastic in relikvij, vzporedno pa bo potekal tudi bolšji sejem, poln zakladov.

Sejem starinskih izdelkov in oblikovanja | Nori vrt (17.–18. maj 2025)

17. in 18. maja ste lahko v Mad Kertu na ulici Maglódi preživeli cel vikend v starinskem vzdušju, zahvaljujoč neštetim starinskim in oblikovalskim zakladom ter drobnarijam, ki so bili razstavljeni na sejmu. Računate lahko tudi na stare avtomobile, unikatne motorje, DJ sete, premiere piva, namizni nogomet in tovornjake s hrano.

Sejem starin in bolšji trg v Szentendreju (18. maj 2025)

Vsako tretjo nedeljo v mesecu, 18. maja, vas prijeten starinarni in bolšji trg v Szentendreju, nedaleč od Budimpešte, pričaka z odprtimi rokami in fantastičnimi ugodnimi ponudbami. Na bregovih potoka Bükkös lahko znova iščete in raziskujete dolgo želene zaklade, se pogajate in se domov vrnete z zasluženo kupčijo.

Retro Mega Exchange | Kulturni center Óbuda (18. maj 2025)

18. maj bo ugoden za ljubitelje retro oblačil, saj bo na ta dan potekal Retro Mega sejem. okrožje na ulici San Marco. Na borzi bo na voljo veliko število plošč in zgoščenk, telefonskih kartic in figuric Kinder ter relikvije Coca-Cole. Kupujete in prodajate lahko zaklade, ki se ujemajo z vsako zbirko, tako da lahko kupite koledarje s karticami, prtičke, razglednice in znamke.

Majski rekordni trg | Budimpeštanska borza plošč | ELTE Globe Hall (18. maj 2025)

Predanim zbirateljem in navdušenim oboževalcem, navdušenim amaterjem, profesionalnim glasbenikom in vsem ljubiteljem glasbe priporočamo naslednjo izdajo budimpeštanskega sejma plošč, ki bo 18. maja. V majski ponudbi največje madžarske borze plošč ne boste ostali brez LP-jev, CD-jev, DVD-jev, MC-jev, majic, plakatov, časopisov, knjig, značk in spominkov.

Bolšji trg in kmečki sejem za gradnjo skupnosti | Surány (18. maj 2025)

Bolšji sejem, ki bo gradil skupnost, bo 18. maja potekal v Surányju na trgu Napsugár, v kombinaciji s kmečko tržnico. Na prvem letošnjem bolšjem sejmu boste poleg starih zakladov lahko izbirali tudi med ročno izdelanimi izdelki, veljalo pa bo tudi za proizvajalčeve dobrote, marmelade, sirupe, testenine in sveže pecivo.

Mini bolšji trg | Pekarna Deux Amis (23. maj 2025)

Ob dnevu otrok, 23. maja, se lahko sprostite na mini bolšjem sejmu v pekarni Deux Amis. Na tržnici, ki bo potekala med 16. in 19. uro, bodo na voljo otroške igrače, plišaste igrače, avtomobilčki, punčke, knjige in spremljevalci, vse stvari, ki bi jih kdo morda spet vzljubil. Poleg tržnice bodo seveda na voljo skupni programi, ročna dela, ples in okusni prigrizki.

Bolšji trg na kmečki tržnici Őrbottyán | V Őrbottyánu (24. maja 2025)

24. maja bo na tržnici proizvajalcev Őrbottyán vladalo bolšje sejmišče, poleg hrane pa bodo na voljo tudi vse vrste bolšjih sejmov, kar bo na veliko veselje lovcev na zaklade. V duhu okoljske ozaveščenosti in ponovne uporabe lahko izbirate med pohištvom, tekstilom, keramiko, igračami, oblačili in okraski po svojem okusu.

Bolšji trg za otroke | Budaörs (25. maj 2025)

Ob dnevu otroka bo 25. maja v kulturnem centru Jókai Mór v Budaörsu potekal bolšji sejem za otroke. Ob tej priložnosti lahko utrujene igrače, knjige in oblačila najdejo nov dom, na tržnici pa lahko dobite celo nove. Po tržnici vas čakajo brezplačni programi!