Najnovejši umetniški festival v četrti Margit predstavlja programe, ki jih ne smete zamuditi

Letos se bo Margit Quarter prvič predstavil s štiridnevnim umetniškim festivalom, ki bo potekal od 15. do 18. maja. Do takrat vas bo skoraj 50 lokacij z več kot 100 programi pričakalo na skupnem spomladanskem pikniku, posvečenem izključno umetnosti.

Živjo Margareta! Med festivalom si lahko zainteresirani ogledajo predstave gledališč in razstave galerij, ki delujejo v okrožju, potekali pa bodo tudi programi lokalne zgodovine, koncerti klasične in pop glasbe, literarni večeri in srečanja, oblikovalski sprehod in sprehodi po lokalni zgodovini.

V štirih dneh se bodo obiskovalcem odprla vrata več hiš, ki skrivajo vznemirljive zgodbe, potekala pa bo tudi predpremierna filmska projekcija. Kot nova pobuda bo ljubitelje branja na tržnici na ulici Fény pričakal skupnostni knjižni pohod, ki ga organizira Libertine.

Okus barvitega programa

Prvi Živjo, Margit! se bo začel 15. maja z okroglo mizo na festivalu Ženske spremembe in končal 18. maja z Mechwart piknikom. festival, v okviru katerega obiskovalce v parku Mechwart poleg otroških programov od 10. ure dalje čakata tudi tečaj joge igralke Gabrielle Hámori in sprostitev s pojočo skledo, začinjena z literarnimi elementi.

Kot zaključni program bo zvečer legendarni orkester Danubia izvedel brezplačen simfonični koncert na prostem.