Kaj je novega v Budimpešti: 8 na novo odprtih krajev v prestolnici, ki jih je vredno poskusiti ta maj

V zadnjih tednih se je na ulicah Budimpešte odprlo toliko odličnih novih gastropubov, ki bi jih moral poskusiti vsak! Ne glede na to, ali hrepenite po osvežilni matchi ali nebeški pici ali pa iščete svoj novi najljubši kraj za druženje, boste našli možnost za vse!

Sladkorni grah Buda

Majhen delček znane in priljubljene Cukorborsó Kertvendéglő na Pátyju lahko zdaj najdete tudi v prestolnici, v III. v osrčju vrtne četrti Budimpešte. Na jedilniku so tipične neapeljske pice Sugar Bean, pečene do zlato rjave barve, s hrustljavimi robovi, a z zračnim, lahkim testom, ki jih združujeta običajna prijaznost in visoki standardi postrežbe.

1036 Budimpešta, ulica Árpád Fejedelem 125.

Čeh

Najnovejša Meka za ljubitelje mache v Budimpešti, Cécha, je svoja vrata odprla marca. Mnogi ste ga verjetno že srečali, saj je kraj hitro postal priljubljen na TikToku, kjer goste razveseljujejo s široko paleto različic matche. Eno je gotovo: Cécha je hitro postala sveža točka na ulici Kazinczy, kjer si ljudje lahko privoščijo okusno pijačo kadar koli v dnevu. Če potrebujete prijetno osvežujoč odmerek energije, je vredno poskusiti!

1075 Budimpešta, ulica Kazinczy 52/C

Bat

Dugattyús je najnovejše živahno kulturno prizorišče na Margit Boulevardu, kjer se srečujejo umetnost, glasba in skupnost. Novo kulturno središče bo nameščeno znotraj ikoničnih zidov hiše Dugattyús, znane tudi kot hiša Weiss Manfréd, ki je eden od biserov arhitekture Bauhaus v Budi. Edinstveno stavbo oživljajo razstave, koncerti in kulturni dogodki. Čez dan deluje kot kavarna, bistro in skupnostni prostor, zvečer pa središče ustvarjalne energije, tako da je vedno kaj novega za početi.

1024 Budimpešta, Margit Boulevard 15-17.

Kavarna in zajtrkovalnica FeteKert

Kavarna in zajtrkovalnica FeteKert, ki jo upravlja madžarska malteška dobrodelna služba, pričakuje svoje goste, ki pridejo v zaspanih jutrih na tržnico na ulici Fény. Z njimi lahko najdemo razlog za nasmeh tudi v težkih dneh, saj nam kot kavarna, restavracija, prizorišče dogodkov in neodvisna pekarna ponujajo najboljšo možno izkušnjo. In njihov tedenski meni za kosilo je nepremagljiv ne le po ceni, ampak tudi po okusu in predstavitvi.

1025 Budimpešta, Fény Street Market 12.

Veleposlaništvo Bereg Pešta

Deset let po odprtju vrtne restavracije Swan House je ekipa Bereg Embassy prevzela Pešto in odprla svojo novo lokacijo v najstarejšem delu Pešte, ob vznožju nekdanjega mestnega obzidja. Znotraj zgodovinskih zidov kavarne in razstavnega prostora, ki se nahaja ob parku Bastion, je prav tako prijetno spiti jutranjo kavo, se popoldne sprostiti ob koktajlu, poklepetati s prijatelji ali grizljati prigrizke, ki spominjajo na mirnodobne čase, kot na drugi strani Donave – pravzaprav morda celo nekoliko bolj zaradi zgodovinskega okolja.

1053 Budimpešta, ulica Veres Pálné 42.

Magi Buda

Magi Buda je iz II. Najnovejša suši restavracija v okrožju, kjer tradicionalne jedi z japonskimi koreninami dobijo nov pristop. Mojstrovine azijske fuzijske kuhinje se v restavraciji Törökvész út srečajo z resnično edinstvenim slogom strežbe, kjer vedno uporabljajo sveže in okusne sestavine. Uživajte v okusih Azije v harmoničnem okolju in se sprostite na svežem zraku na terasi restavracije, ob strani centra Rózsadomb, s posebnim koktajlom!

1025 Budimpešta, Törökvész út 89.

Oljčna kuhinja

Oliviks Kitchen je pristna nigerijska restavracija v Budimpešti VIII. v okrožju. Lastnica lokala, Cynthia Aese Chia, je odraščala v Nigeriji, kjer sta imeli njena mama in teta restavraciji. Gastropub na trgu Rákóczi ponuja tradicionalne nigerijske jedi, kot so riž jollof z ocvrtim piščancem, fufu in zobó, sladka pijača iz hibiskusa. Cynthia meni, da je pomembno madžarskemu občinstvu predstaviti raznolikost nigerijske kuhinje, poskusite sami!

1084 Budimpešta, trg Rákóczi 9.

Prijeten studio in kavarna

V obrtni kavarni Cozy Studio & Cafe se lahko osvežimo z okusnimi kavami, medtem ko izbiramo med edinstveno keramiko v središču mesta. Kavarna je svoja vrata odprla konec marca, a njihov koncept je bil že na dan testiranja zelo priljubljen, kar ni presenetljivo. Pravzaprav, če vas ogled keramike navdihne k ustvarjalnosti, imate priložnost, da to razvijete na delavnicah, ki jih organizirajo!

1088 Budimpešta, Vas ulica 2/B