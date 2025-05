Gastronomski festival 20. maja v Budimpešti in okolici, če hrepenite po gurmanski hrani

Vabimo vas na kulinarično potovanje iz Mehike v Azijo v maju. Pikantne okuse lahko na svetovni dan sladoleda preglasite s hladno sladico ali gurmansko specialiteto iz dimnika. Poletna sezona pa v Budimpešti vključuje tudi vinske piknike, festivale piva ter degustacije gina in šampanjca. Okusite poletje!

Teden Cinco de Mayo // Tereza (30. april – 4. maj 2025)

Med 30. aprilom in 4. majem vas mestni vrt prestolnice Tereza vabi na poseben program. Med tednom Cinco de Mayo lahko poskusite odlično hrano in pijačo ob spremljavi žive glasbe, v petek pa bodo glavno vlogo imele mamice, ki si bodo lahko napolnile baterije na delavnici margarite, medtem ko se bodo malčki igrali v otroškem kotičku.

Pomladni veter – moderni Majális // Trg Széll Kálmán (1. maj 2025)

Tavaszi Széll bo tudi letos na promenado na trgu Széll Kálmán, v zdaj že tradicionalni kombinaciji restavracij, ki tvorijo jedro bloka, vnesel sodoben pridih. Na skupnem igrišču v Nemdebárju, 101 Bistru, Pingrumbi, Sárkányju, Easyju in Zappiju lahko uživate v koncertih, DJ-jih, kulinaričnih specialitetah in sejmih.

Kitajska četrt (od 1. maja 2025)

Nočna tržnica hrane v kitajski četrti v Budimpešti, ki jo je mogoče ponovno obiskati od 1. maja, čaka vse do septembra vse, ki bi radi okusili najbolj pristno kitajsko hrano v prestolnici. Na terasi lahko izbiramo med skupno 11 stojnicami, v šotoru pa lahko uživamo v uličnih specialitetah.

Sweet Days Budapest // Szent István Square (1.-4. maj 2025)

Maja vas v Budimpešti, na Štefanovem trgu pred baziliko, čakajo še slajši dnevi. Med 1. in 4. majem, na obetaven najslajši vikend v letu, lahko poskusite najboljše čokolade in dobrote ter dobrote priznanih slaščičarn.

Prvomajski Hornpipes // Sweet Bear (1.–4. maj 2025)

Med 1. in 4. majem vas v pekarni slaščic Édes Mackó čakajo okusne tematske dobrote. Za 1. in 3. maj je napovedan piknik s fondijem v Kürtősu. Poskusite eno od različic fondueja in si privoščite piknik v gozdičku. 2. maj bo dan “brezplačnega” Kürtőskalácsa, saj bodo vsak petek dobrote pripravljene iz sestavin brez glutena, mlečnih izdelkov in jajc. 4. maja bodo matere pričakale z jedilnikom in presenečenji za materinski dan.

Vikend mehurčkov // Etyek Kúria Champagne Estate (1.–4. maj 2025)

Preživite prvi in dolgi vikend maja v vinogradih Budimpešte: med 1. in 4. majem se lahko štiri dni prepustite penečemu vinu na posestvu šampanjca Etyek Kúria. Pod posebnim šampanjskim ritmom vas čakajo celodnevni brunch, peneče pijače, odlični okusi in čudovita pokrajina. Uživajte v vsakem trenutku!

Ogled kleti Budafok (3. maj 2025)

Zelo uspešen ogled kleti Budafok bo naslednjič potekal 3. maja, tokrat pa bodo sodelovali priznani vinarji in proizvajalci šampanjca. Prevoz do prizorišč dogodkov bodo zagotavljali avtobusi za 6-8 oseb, ki bodo vključevali več postankov in bodo polni gastronomskih in kulturnih doživetij.

Piknik na Strázsahegyju // Monor Cellar Village (3. maj 2025)

3. maja vas pričakujemo na sončnem pikniku na hribu Strázsa v Monorju. Sprehodite se po očarljivi naravni poti kleti in se na koncu sprehoda namestite na odejo na dvorišču kleti Czeglédi, kjer vas čaka posebna degustacija vin. Za prigrizke bosta poskrbela Candy Bar in tovornjak s hrano Ciao Lenu, od 10. ure dalje pa bosta zainteresirane zabavali ekipi Népi Játéktár in HangolÓra.

Svetovni dan sladoleda v Giulii (8. maj 2025)

8. maja se bo na Giulijin vrt preselil Amalfi, limonin sorbet, zajet v orjaške limone: leden, kisel in sončen. Žlica Italije, kar tako, v četrtek zvečer.

Festival džina // Fény Street Market (8.–11. maj 2025)

Festival gina na tržnici Fény Street med 8. in 11. majem! Tridnevni dogodek bo v znamenju gina, a ne bo manjkalo tudi glasbe, vsak dan različnih DJ-jev, plesa in neskončne zabave! Prizorišče je prijazno otrokom in psom, vstop pa je prost.

Azijski dnevi v smučarskem središču Normafa (8.–11. maj 2025)

Spomladi se v gorah prestolnice vedno nekaj dogaja, prav zdaj pa vas smučarska hiša Normafa s svojim neprimerljivim panoramskim razgledom vabi na posebno potovanje odkrivanja v Azijo. Med 8. in 11. majem vas v tišini Normafe čakajo azijski okusi in sveži novi izdelki. Poskusite slastno juho pho, Ski House Padthai, ali kokosov riž, Matcha Yuki.

Pátyi Pincehegyi Opener (10. maj 2025)

Vsako drugo soboto v mesecu se lahko sprehodite po odprtih kletih Pincehegyja v Pátyju, ki obiskovalce ob spomladanskih vikendih pozdravlja tudi z odličnimi vini, okusnimi prigrizki in toplo gostoljubnostjo. Torej, 10. maja se povzpnite na goro in se sprostite!

Kincsem + spomladanska razstava tovornjakov s konjskimi dirkami // Kincsem Park (10.–11. maj 2025)

Sezono sejma tovornjakov s hrano bomo odprli v parku Kincsem leta 2025, in to z resnično posebno obletnico, saj letos praznuje 100. obletnico! Obiščite dirkališče 10. in 11. maja ter praznujte z najokusnejšimi tovornjaki s hrano v državi, vznemirljivimi tekmovanji in fantastičnim vzdušjem! Vstop je prost.

Spomladanski kolesarski zajtrk // več lokacij (13. maj 2025)

Madžarski kolesarski klub tudi letos začenja kampanjo S kolesom v službo! kampanjo, s katero bodo tudi v letu 2025 vse obiskovalce pozdravili z nacionalnimi kolesarskimi zajtrki in prigrizki ter kolesarskimi izzivi. Sodelujte v tem odličnem programu 13. maja! Več informacij na spletni strani dogodka.

Otvoritveni festival piva Corvin Season (14.–18. maj 2025)

Najljubši festival vsakega ljubitelja slada, otvoritveni festival piva Corvin Season, se med 14. in 18. majem vrača na promenado Corvin, kjer vas čakajo polni vrčki in pivska doživetja. Letos lahko zaradi številnih razstavljavcev izbirate med skoraj 150 vrstami točenih in ustekleničenih piv z vsega sveta, pa naj gre za IPA, EPA, APA ali posebej začinjena sadna piva, da ne omenjamo nefiltriranih pšeničnih vin in lagerjev. Ob nebeški pijači ne bo manjkalo pivskih drsalk, zato vse čaka resnično posebno gastronomsko doživetje.

Kürtőskalács Vigil // Budimpeštanski živalski vrt in botanični vrt (16.–18. maj 2025)

Spomladansko praznovanje mlajše sestre festivala Kürtőskalács bo že 5. leto zapored potekalo v budimpeštanskem živalskem vrtu in botaničnem vrtu, na območju ob Biodómu. 16.–18. maj. Združite sprehod po živalskem vrtu z zabavo s tortami ob dimniku in praznujte sedmi rojstni dan pekarne tortic ob dimniku Édes Mackó in 16. rojstni dan hišice s tortami ob dimniku Vitéz v živalskem vrtu! Poleg nebeških prigrizkov lahko obiskovalci uživajo tudi v družinskih in otroških programih, programih z živalmi, ustvarjalnih dejavnostih, kvizu, foto kotičku, igri z velikanskim mlinom in koncertih.

Palačinkarski piknik v Budi // Sprehajališče ob aleji (16.–18. maj 2025)

Piknik palačink Buda bo potekal med 16. in 18. majem na promenadi ob aleji. Polnjene, slane, sladke, ameriške, babičine palačinke in še veliko drugih posebnih okusov vas čaka, da jih odkrijete v treh dneh. Udeležba na dogodku je brezplačna!

Dan odprtih vrat destilarne // na več lokacijah (17. maj 2025)

17. maja se bodo vrata madžarskih malih pivovarn ponovno odprla, da bi širši javnosti omogočila vpogled v skrivnosti pivovarstva. Pivovarne, ki sodelujejo na dogodku po vsej državi, bodo ljubitelje legendarne pijače pozdravile z raznolikimi programi, vznemirljivimi ogledi pivovarn in seveda degustacijami piva.

MBH Bank Gourmet Festival // Millenáris (22.–25. maj 2025)

Med 22. in 25. majem bo več kot 100 razstavljavcev, ki bodo predstavljali dobrote, obiskovalce priljubljene »degustacije podeželskih pridelkov« pozdravilo. V okviru festivala se vse vrti okoli okusov in kakovosti, pa naj gre za vaše najljubše domače restavracije, slaščičarne, vinarne ali pa destilarne piva in pálinke.

Vinski piknik Rosalia // Mestni park (29. maj – 1. junij 2025)

Poletni otvoritveni vinski festival v mestnem parku bo tudi letos potekal, kjer boste lahko tri dni uživali v okusnih vinih in živahnem vzdušju v zelenem srcu mesta. Na dogodku, ki bo potekal med 29. majem in 1. junijem, se lahko ljubitelji roséja in mehurčkov ne le sprostijo v senci ogromnih dreves, temveč tudi plešejo do zore v klubskem prostoru Rosalia Lounge na prostem. Poleg posebnih šampanjcev, roséjev in koncertov seveda ne manjkajo niti gastronomske dobrote.