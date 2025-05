Vodna izkušnja Velikega cirkusa v Budimpešti vas to poletje vabi na izjemno potovanje skozi čas.

Budimpeštanski cirkus SPLASH! – vodni cirkus – V poletni predstavi Gugalnica nad vodo se lahko udeležimo pustolovskega potovanja skozi čas, kjer se med nenavadnimi produkcijami vrnemo v dvajseta leta prejšnjega stoletja.

Predstava, ki poteka od začetka maja do konca poletja, vas popelje nazaj v čas osvobojenega veselja, plesa, življenjske potrditve, nepozabnih norčij, sproščene fantazije in brezmejne ustvarjalnosti, kjer bo iz razumljivih razlogov poudarek zdaj na frenetičnem poletju in plaži, ki obljublja nešteto dogodivščin.

V ta namen se legendarni budimpeštanski Veliki cirkus preoblikuje tako znotraj kot zunaj. Torej ne čaka le cirkuška predstava, ampak kompleksna izkušnja vseh. Celotna stavba se preoblikuje v spektakularen vodni kompleks s plažo, bazenom, igriščem za vaterpolo in celo veslaškim centrom.

Na mestu cirkuške arene bosta stala ogromen bazen in spektakularna fontana, posebna osvetlitev pa bo izjemno doživetje dvignila na še višjo raven. Predstava bo vključevala neverjetne nastope legendarnih izvajalcev, vsak od njih pa bo prilagojen posebni temi.

Tudi stavba budimpeštanskega Velikega cirkusa ne bo prepoznavna, saj se bo preuredila v plažo izpred 100 let: trg pred cirkusom bo opremljen z ležalniki in senčniki, na voljo pa bo tudi koktajl bar s ponudbo dobrot tako za mlade kot starejše.