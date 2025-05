Najnovejša doživljajska razstava v Budimpešti vabi na zgodovinsko potovanje skozi čas

V središču mesta se je odprl najnovejši budimpeštanski center za poglobljeno doživetje, Time Machine Budapest, z dvigalom, ki potuje med zgodovinskimi obdobji, edinstvenimi vizualnimi elementi in tehnološkimi rešitvami nove generacije.

Povsem nova razstava doživetij Time Machine Budapest bo obiskovalce popeljala stran od vrveža mestnega središča in jim obudila najpomembnejše dogodke v zgodovini prestolnice na način, kakršnega še niso videli ali slišali.

Sprejmite zgodovinsko pustolovščino

Twentysix se nahaja v isti stavbi kot mestna džungla Budimpešte, na levi pa lahko vrvež ulice Király pustimo za seboj in se spustimo v preteklost. V slabo osvetljenem podzemnem razstavnem prostoru lahko obiskovalci doživijo sedem zgodovinskih obdobij, ki so jim predstavljena s pomočjo tehnologije VR in AR, avdiovizualnih učinkov in zgodovinsko natančne scenografije.

Ko stopite iz dvigala, ki potuje skozi stoletja, vstopite v 19. stoletje. Znajdemo se v sobi za cigare konec 19. stoletja, kjer veliki možje tistega časa razpravljajo o nastanku mesta Budimpešta. Pogovoru se bo pridružil tudi naš zasebni turistični vodnik, časovni popotnik (igralec György Vass), ki bo obiskovalce vodil skozi odločilne dogodke madžarske zgodovine in jim pomagal razkriti nenavadno usodo družinskih relikvij.

Med skupnim potovanjem skozi čas obiščemo eno od novo odprtih postaj podzemne železnice Kisföldalatti, se sprehodimo po ulicah budimpeštanskega geta v zimskem sneženju, smo priča, kako Imre Nagyjev radijski nagovor doseže zavetje peštanskih fantov, nato pa se sredi množice komunistične panelne skupine dva agenta podata na prebežniško madžarsko družino.

Razkrita je preteklost Budimpešte

Med to nenavadno zgodovinsko pustolovščino se bodo na različnih lokacijah pojavili tudi znani madžarski igralci, bodisi med holografsko projekcijo bodisi posodili svoje glasove zgodovinskim likom, s čimer bo izkušnja še bolj raznolika in osebna.

Razstavo sta zasnovala Xénia Máté in Levente Kovács, ki sta tesno sodelovala z ekipo zgodovinarjev, da bi zagotovila pristnost zgodovinske izkušnje, ki vpliva na vse čute. Ustvarjalci so prepričani, da z razstavo ne bodo le pritegnili tujih turistov, ki obiščejo Budimpešto, temveč bodo domačemu občinstvu z nove perspektive prikazali pomembne trenutke madžarske zgodovine. Šolske skupine so še posebej vabljene k obisku muzeja, da bi vzbudile zanimanje prihodnjih generacij za sodobne muzejske rešitve.

Koristne informacije

Skozi vsako sobo vas bo vodil avdiovodnik, eden od asistentov Popotnika skozi čas pa bo poskrbel, da bodo obiskovalci imeli nemoten čas. Zgodovinski ogled traja uro in pol, na enem ogledu pa se lahko udeleži največ 15 ljudi. Ogledi se začnejo vsako pol ure med poldnevom in 18.30, termin pa lahko rezervirate na spletni strani Time Machine Budapest. Na razstavo doživetij so vabljene tudi šolske skupine.

Vodeni ogledi trenutno potekajo v madžarščini, kmalu pa bodo na voljo tudi v angleščini, nemščini in španščini.