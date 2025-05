Galerije okrožja Bartók oživijo z vznemirljivimi programi, ki trajajo pozno v noč

Drugo soboto v maju znova oživi Bulevar Bartóka Béle, kjer obiskovalce čakajo galerije in razstavni prostori s posebnimi programi.

Območje med Mostom svobode, Trgom Móricza Zsigmonda in jezerom Feneketlen je danes najpomembnejše kulturno središče prestolnice, kjer deluje več kot 15 galerij, predvsem sodobne umetnosti.

V soboto, 10. maja, bodo od 17. do 23. ure odprle svoja vrata galerije in razstavni prostori na ulici Bartók Béla út, ki bodo obiskovalce pričakali s številnimi zanimivimi programi. Dogodek Noč galerij opozarja na ključne akterje v raznoliki kulturni mreži okrožja Bartók, galerije in razstavne prostore – kraje, ki poleg posredovanja umetniških vrednot igrajo tudi vlogo pri oblikovanju skupnosti.

V Noči galerij vodeni ogledi, sprehodi po galerijah, panelne diskusije, filmske projekcije, glasbene produkcije in edinstvena živa knjižnica ponujajo odličen program za ljubitelje sodobne umetnosti.

Več informacij in seznam sodelujočih galerij najdete na Facebook dogodku na tej povezavi.