9 mestnih počitnic in poletnih festivalov v Budimpešti za poletno sezono

Ko se bližajo poletni meseci, vas ne bo v naravo vabil le lepo vreme, temveč tudi vznemirljiv in raznolik program.

Festival Ludovika // Orczy-park (8.-10. maj 2025)

Festival Ludovika bo leta 2025 med 8. in 10. majem v parku Orczy svoje obiskovalce pričakal z vznemirljivimi in pomenljivimi programi! Brezplačni tridnevni dogodek ponuja bogato zabavo za vse starosti, saj edinstveno združuje znanstvene razprave, koncerte pop glasbe, družinske programe in spektakularne vojaške demonstracije. Na kampusu Ludovika čakajo mlade in stare vznemirljive razstave, tanki, pasje razstave in številni otroški programi.

Hišni piknik // letališče Budaörs (9.–10. maj 2025)

Hiša Piknik, ki se zdaj vrača kot dvodnevni festival pod imenom Nagy Piknik, bo 9. in 10. maja letališče Budaörs ponovno spremenila v plesišče. Kar je bil prej enodnevni dogodek, zdaj obiskovalce čaka kot pravi mini festival, kjer house in melodični ritmi, izjemni mednarodni izvajalci in dnevni programi zagotavljajo edinstveno izkušnjo. Čez dan se lahko sprostite na turnirju v tekbolu, plezalni steni, v ležalnih šotorih in na prostem v wellness coni, medtem ko bodo mednarodne zvezde popestrile vzdušje na večernih zabavah.

FLORALIA – RIMSKI POMLADNI PRAZNIK V AQUINCUMU (10.-11. maj 2025)

10.–11. maj. Med 10. in 12. uro bo potekal eden najstarejših kulturnih dogodkov v mestu, Floralia – festival rimske pomladi, ki obiskovalcem ponuja nepozabno zabavo, ki obuja spomine na rimske tradicije. Za prestižno priložnost bodo cvetličarji okrasili muzej in arheološki park s svojimi kompozicijami v rimskem slogu, obiskovalci pa bodo deležni tudi demonstracij življenjskega sloga in obrti, ki spominjajo na antiko in jim omogočajo vpogled v življenje rimskih vojakov, gladiatorjev, germanskih in keltskih bojevnikov. Čez dan bo na voljo tudi gledališka predstava na prostem.

Otvoritveni festival piva Corvin Season // Corvin Promenade (14.–18. maj 2025)

Najljubši festival vsakega ljubitelja slada, otvoritveni festival piva Corvin Season, se med 14. in 18. majem vrača na promenado Corvin, kjer vas čakajo polni vrčki in pivska doživetja. Letos lahko zaradi številnih razstavljavcev izbirate med skoraj 150 vrstami točenih in ustekleničenih piv z vsega sveta, pa naj gre za IPA, EPA, APA ali posebej začinjena sadna piva, da ne omenjamo nefiltriranih pšeničnih vin in lagerjev. Ob nebeški pijači ne bo manjkalo pivskih drsalk, zato vse čaka resnično posebno gastronomsko doživetje.

Živjo Margareta! festival // več lokacij (15.–18. maj 2025)

Margaret Quarter se bo od 15. do 18. maja predstavil s štiridnevnim umetniškim festivalom. med, kjer obiskovalce pričaka več kot 100 programov na skoraj 50 lokacijah. Med vikendom si lahko ogledate predstave v gledališčih in galerijske razstave v soseski, pa tudi koncerte klasične in pop glasbe, literarne programe in sprehode po lokalni zgodovini. Poleg tega si lahko zainteresirani ogledajo lokalne hiše, se udeležijo predpremierne filmske projekcije, kot nova pobuda pa bo ljubitelje branja na tržnici na ulici Fény čakal tudi skupnostni knjižni sprehod.

Kürtőskalács Vigil // Budimpeštanski živalski vrt in botanični vrt (16.–18. maj 2025)

Spomladansko praznovanje mlajše sestre festivala Kürtőskalács bo že 5. leto zapored potekalo v budimpeštanskem živalskem vrtu in botaničnem vrtu, na območju ob Biodómu. 16.–18. maj. Združite sprehod po živalskem vrtu z zabavo s tortami ob dimniku in praznujte sedmi rojstni dan pekarne tortic ob dimniku Édes Mackó in 16. rojstni dan hišice s tortami ob dimniku Vitéz v živalskem vrtu! Poleg nebeških prigrizkov lahko obiskovalci uživajo tudi v družinskih in otroških programih, programih z živalmi, ustvarjalnih dejavnostih, kvizu, foto kotičku, igri z velikanskim mlinom in koncertih.

Vinski piknik Rosalia // Mestni park (29. maj – 1. junij 2025)

Poletni otvoritveni vinski festival v mestnem parku bo tudi letos potekal, kjer boste lahko tri dni uživali v okusnih vinih in živahnem vzdušju v zelenem srcu mesta. Na dogodku, ki bo potekal med 29. majem in 1. junijem, se lahko ljubitelji roséja in mehurčkov ne le sprostijo v senci ogromnih dreves, temveč tudi plešejo do zore v klubskem prostoru Rosalia Lounge na prostem. Poleg posebnih šampanjcev, roséjev in koncertov seveda ne manjkajo niti gastronomske dobrote.

Festival Grajski vrt // Bazar Grajski vrt (30. maj – 1. junij 2025)

Letos mineva že 11. leto, odkar Bazar v grajskem vrtu tri dni med 30. majem in 1. junijem gosti brezplačne glasbene, kulturne in družinske programe, ki obiskovalcem omogočajo, da preživijo edinstven vikend v slikovitem okolju. Na festivalu Grajski vrt čakajo mladi in stari številni vznemirljivi programi, od velikih koncertov, gledaliških in filmskih programov, demonstracij ročnih del in glasbil do gugalnic in fotografiranja na prostem. Nenazadnje bo program vključeval tudi posebna gastronomska presenečenja.

Festival SUP v Budimpešti // Római-part (28. junij 2025)

Največji madžarski skupnostni dogodek SUP bo 28. junija praznoval svojo 10. obletnico, kjer navdušence nad stoječim SUP-anjem čaka izjemna izkušnja. Čez dan lahko našo čudovito prestolnico odkrijete iz povsem nove perspektive, s sredine Donave, dobra novica pa je, da se vam lahko pridruži vsak, saj se dan začne z brezplačno skupinsko lekcijo. Med poldnevnim programom ekipa vesla od plaže Római na severu do jezu Kopaszi na jugu, pri čemer se med potjo prebija pod mostovi in celo maha mimoidočim.