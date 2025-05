5 raznolikih spomladanskih razstav v Budimpešti maja 2025

Budimpeštanski muzeji in galerije ne spijo niti maja! Če iščete malo kulturne spodbude, izberite vznemirljivo razstavo med naslednjimi!

Eksperiment. Pál Nagy in njegovi učenci // Műcsarnok (do 15. junija 2025)

Razstava ponuja vpogled v eksperimentalno umetnost Transilvanije sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja skozi dela in umetniško-pedagoške metode 27 umetnikov in njihovega učitelja, umetnika in umetniškega pedagoga iz Târgu Mureșa, Pála Nagyja. Transilvanski madžarski umetniki, povezani z ustvarjalno delavnico Pála Nagyja, predstavljeni na razstavi, so kljub zatiranju in družbenim omejitvam iskali nove oblike svobodnega izražanja in umetniškega diskurza v duhu pristopa svojega mojstra. Poleg grafičnih in slikarskih eksperimentov razstava vključuje foto dokumente akcij in performansov, eksperimentalne fotografije, dela poštne umetnosti, video, animacije in instalacije.

Kraljeva palača // Korejski kulturni center (do 3. julija 2025)

Obiskovalci se lahko z umetnostjo tradicionalnega korejskega vezenja seznanijo na novi, brezplačni razstavi v Korejskem kulturnem centru v Budimpešti. Razstava ponuja vpogled v več kot štiri desetletja dolgo kariero južnokorejskega umetnika Leeja Jungsooka, v kateri je združeval likovno umetnost tradicionalnega korejskega vezenja s sodobno estetiko. Njegova samostojna razstava ne ponuja le vpogleda v posebno tradicionalno obrt, temveč obiskovalcem približa tudi družbene razmere dinastije Joseon. Eleganca korejskega kraljevega dvora in umetnost tradicionalnega vezenja bosta oživeli tri mesece.

Sonate barv // Biblijski muzej (do 12. julija 2025)

Začasna razstava Biblijskega muzeja (Ráday u. 28) predstavlja vznemirljiv izbor del Lászlóa Kontrasztyja (1906–1994). Razstava predstavlja Kontrasztyjeva dela iz zadnjega obdobja njegove kariere, ki odražajo njegovo jasno, edinstveno ustvarjalno metodo, za katero je značilno ustvarjanje kontrastov, vizualna predstavitev in nato razreševanje napetosti, z organskimi oblikami in kaligrafskimi liki, ki lebdijo na ozadju kontrastnih barv.

Sylvia Plachy – Darila za 20. stoletje Iz 20. stoletja in naprej // Center Capa (do 31. avgusta 2025)

Najnovejša razstava v Centru za sodobno fotografijo Roberta Cape obiskovalce popelje na fascinantno potovanje skozi šest desetletij dela priznanega fotografa. Plachy, ki je kot mentor Andréja Kertésza postal odločilna osebnost humanistične fotografije, nam skozi svoje podobe razkriva krhkost človeškega obstoja in zgodbe, ki se skrivajo za trenutki. Posebnost razstave je, da Plachyjeve občutljive, lirične podobe prepletajo odtise dvajsetega stoletja s fragmenti osebne zgodovine in subtilnimi družbenimi refleksijami.

Umetnost življenja. Umetnost plakatov in predmetna kultura v secesijskem slogu na Madžarskem // Madžarska narodna galerija (do 5. oktobra 2025)

Razstava predstavlja prvo zlato dobo madžarske plakatne umetnosti, ki se je razvila v duhu secesijskega sloga na prelomu 19. in 20. stoletja. Razstava, ki je bila odprta v okviru Mednarodnih umetniških tednov Bartók Spring, ne predstavlja le mojstrovin secesijske plakatne umetnosti in oglaševalske grafike, temveč tudi obuja secesijsko predmetno kulturo tistega časa, saj predstavlja knjige, revije, pa tudi predmete uporabne umetnosti, keramiko in pohištvo, skupaj več kot 200 umetniških del. Na razstavi si lahko javnost ogleda plakate priznanih slikarjev, kot so József Rippl-Rónai, János Vaszary ali Károly Ferenczy.