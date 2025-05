20+ brezplačnih programov in festivalov v Budimpešti maja 2025, ki jih ne smete zamuditi

Maja nas čaka neverjetno raznolik program. Pred poletnimi potovanji vam ni treba skrbeti, da vas bodo številni dogodki stali denarja, saj Budimpešta ponuja široko paleto brezplačnih programov.

Izdelava razglednic za materinski dan // Dankó Udvar (3. maj 2025)

Dankó Udvar v Józsefvárosu vas vabi na brezplačen dogodek izdelovanja razglednic za materinski dan, kjer lahko presenetite svoje mame in babice z darilom, okrašenim s posebnimi okraski in vašimi lastnimi mislimi. V programu, ki bo potekal med 14. in 16. uro, lahko eksperimentirate s posebnimi in vznemirljivimi materiali, kot so stisnjeno cvetje, kovinski filc, neon in bleščeči papir, za resnično edinstven končni rezultat.

Časovni vrt za materinski dan // Muzej Kassák (3. maj 2025)

V okviru programa Óbudin dan vas muzej Kassák vabi na brezplačen družinski dan v muzeju. V okviru programa so lahko matere skupaj izdelale darilo za materinski dan ali pa ga presenetile. Med fotografiranjem lahko svoje vrtove s časovnim razporedom skrijete v lonček, napolnjen z zemljo, in v skupaj zložene ovojnice, ki bodo prejemnika v polnem sijaju razveselile že v nekaj tednih. Na program se je treba prijaviti na elektronski naslov kassakmuzeum@pim.hu.

Mednarodni festival orgel v Budimpešti // Glavna župnijska cerkev v središču mesta (4. maj – 29. junij 2025)

Glavna župnijska cerkev v mestnem jedru, najljubša cerkev Ferenca Liszta v Budimpešti, bo med 4. majem in 29. junijem gostila Budimpeštanski mednarodni orgelski festival. Na festivalu bodo na posebnem zgodovinskem prizorišču brezplačne koncerte priredili ugledni mednarodni in domači predstavniki orgelske glasbe.

Festival Ludovika // več lokacij (8.–10. maj 2025)

Če je maj, potem je to festival Ludovika! Letos bo zelo uspešen tridnevni dogodek ponovno potekal med 8. in 10. majem, z enako barvitim programom. Organizatorji pripravljajo predavanja, koncerte in zabave na Svobodni univerzi, v soboto pa tradicionalne družinske programe in vojaške demonstracije. Na kampusu Ludovika vas čakajo tanki in številni vznemirljivi programi tako za mlade kot za stare!

Festival džina // Fény Street Market (8.–11. maj 2025)

Festival gina na tržnici Fény Street med 8. in 11. majem! Tridnevni dogodek bo v znamenju gina, a ne bo manjkalo tudi glasbe, vsak dan različnih DJ-jev, plesa in neskončne zabave! Prizorišče je prijazno otrokom in psom, vstop pa je prost.

Jazz matineja // Trg Hunyadi (10. maj 2025)

10. maja ste vsi člani družine vabljeni na jazzovsko matinejo! Od 15. ure dalje se je lahko vsa družina udeležila tolkalne glasbene seanse z večkrat nagrajenim glasbenikom Kornélom Mogyorójem. Dan se bo nadaljeval s koncertom Budimpeštanskega jazz orkestra od 17. ure dalje. Nerazkriti cilj skupine je predstavitev in promocija jazz glasbe, s posebnim poudarkom na mladih. Njihov koncert se osredotoča na glasbo v živo, udeleženci pa lahko doživijo posebnosti žanra, njegov raznolik svet melodij in ritmov ter značilne instrumente, ki jih improvizirano igrajo profesionalni glasbeniki. Prizorišče je Hunyadijev trg 10, udeležba pa je brezplačna!

Kincsem + spomladanska razstava tovornjakov s konjskimi dirkami // Kincsem Park (10.–11. maj 2025)

Sezona sejma tovornjakov s hrano se bo v parku Kincsem odprla leta 2025, in to z resnično posebno obletnico, saj letos praznuje 100. obletnico! Obiščite dirkališče 10. in 11. maja ter praznujte z najokusnejšimi tovornjaki s hrano v državi, vznemirljivimi tekmovanji in fantastičnim vzdušjem! Vstop je prost.

FESTIVAL SEVEN TIMES 7 – Seven-Mile Erzsébetváros (10.–24. maj 2025)

Letos bodo ulice, trgi in parki Erzsébetvárosa na sedmih lokacijah zapolnjeni s kulturo. Festival Seven 7 sedem zaporednih sobot gosti predstavnike različnih umetniških zvrsti. Sedma izdaja se bo začela 10. maja na trgu Almássy in končala 21. junija v Klauzálu. brezplačni festival okrožja, kjer zainteresirane čakajo otroški programi, literatura, koncerti in gledališče.

Dan spomina // Pokopališče Fiumei út (10. in 11. maj 2025)

Drugi konec tedna maja, ob spominskem dnevu, je bilo na voljo več kot ducat brezplačnih vodenih ogledov. Vodeni tematski sprehodi se bodo začeli ob 14. uri. 10. maja na pokopališču Fiumei út, ki bo obravnaval teme, kot so slikarstvo, uspešne ženske in literarni nesmrtniki, ob 21. uri pa bosta koncertirala Miklós H. Vecsei in QJÚB. 11. maja bo zgodovina judovskega pokopališča na ulici Salgótarjáni večkrat oživela. Sprehodi trajajo 1,5–2 uri, prijava je obvezna na registrisztracio@nori.gov.hu.

Dan Evrope // Trg svobode (11. maj 2025)

V okviru Dneva Evrope in zdaj že tradicionalnega teka EU lahko z brezplačnimi programi, koncerti in zanimivimi temami skozi ves dan praznujemo še eno obletnico vstopa Madžarske v EU. V nedeljo, 11. maja, bo med 9. in 20. uro na trgu Szabadság potekalo veliko živahnih programov, brezplačnih koncertov in predstav. Med celodnevnimi programi bo glasba ponovno deležna velikega poudarka, saj bosta koncertirala tudi Márk Járai in Co Lee, znana iz skupine Halott Pénz, občinstvo pa bo s posebnim nastopom na »enostrunski kitari« pričakal András Lovasi, frontman skupin Kispál and Borz in Kiscsillag. Najmlajše bodo med celodnevnim programom zabavale številne družabne igre, vznemirljiv ustvarjalni kotiček, posebna interaktivna igra s pravljicami in otroški koncerti, ljubitelji športa pa se lahko preizkusijo na resnično zahtevni razdalji 21 kilometrov v tradicionalnem teku EU.

Budapest100 // več lokacij (22.–25. maj 2025)

Med 22. in 25. majem bodo budimpeštanske stavbe že petnajstič v središču pozornosti arhitekturnega in kulturnega festivala Budapest100. Ta majski vikend bo prebivalce mesta, sosede in arhitekturne vrednote, ki nas vsak dan obdajajo, še malo bolj povezal. Tema letošnjega dogodka se vrti okoli problematike mestnih zelenih površin, tistih skritih oaz za hišami, ki imajo velik vpliv tako na prebivalce kot na širše okolje.

Odlična izbira športov in odlična izbira glasbil // Športni center Merkapt (23.–24. maj 2025)

Veliki športni izbor in veliki izbor glasbil bosta potekala 23. in 24. maja med 9. in 17. uro v športnem centru Merkapt v Kőbányi. Dogodek obiskovalcem ponuja široko paleto športov in glasbe, kjer poučujejo športe in igrajo na instrumente usposobljeni trenerji in glasbeni učitelji. Na odrih se bodo odvijali tudi vznemirljivi športni nastopi in visokokakovostni glasbeni koncerti. Prvaki naše države se vsako leto poklonijo svojim vzornikom na tekmovanju Great Sports Selection, kar mladim in starim omogoča, da se srečajo s svojimi vzorniki in to postane nepozabna izkušnja. Udeležba je pogojena s prijavo, ki jo je mogoče opraviti vnaprej prek spleta ali osebno na kateri koli dan dogodka. Dogodek je v petek in soboto odprt za javnost brezplačno, v petek pa je odprt za vrtčevske in šolske skupine, individualne obiskovalce ter družine z majhnimi in starejšimi otroki (v soboto).

Piknik festivala v središču mesta // več lokacij (23.–25. maj 2025)

BelFeszt, eden največjih brezplačnih festivalov v Budimpešti, je od leta 2007 izjemno uspešen. Letos bo festival Downtown Festival, ustanovljen v sodelovanju s 5. okrožno občino, potekal že 17. zapored med 23. in 25. majem. V središču prestolnice, na trgu Szabadság in trgu Erzsébet, so postavljeni odre, kjer poleg raznolikih koncertov pop in svetovne glasbe potekajo tudi otroški programi in predstave lutkovnega gledališča.

Dan otrok Müpa (25. maj 2025)

Palača Cifra, ki se vsako nedeljo odvija v Müpi, bo ob dnevu otroka, 25. maja, ogromno zrasla. Ves dan se bodo za vas pripravljali na glasbene in pravljične nastope na treh odrih hkrati. V Müpi in zunaj na prostem čaka obilo ustvarjalnih in glasbenih dejavnosti za vse otroke in otroško nadarjene odrasle, ki želijo ta poseben dan preživeti aktivno in s smiselnimi programi. Več o podrobnem programu otroškega dneva si lahko preberete na spletni strani Müpa. Vstop je prost za vse družinske člane, ne zamudite!

Dan otrok in dan junakov na gradu Buda (25. maj 2025)

25. maja bosta zgodovina in igra oživeli skupaj na dvorišču Csikós in v jahalnih hlevih! Pridružite se nam na enodnevni brezplačni družinski pustolovščini, kjer se lahko mladi in stari potopijo v svet junakov preteklosti in se hkrati obogatijo z nepozabnimi doživetji.

Dan otrok na letališču Budaörs (25. maj 2025)

Ljubitelji letalstva na dan otroka ne bodo ostali brez programov, saj bo v nedeljo, 25. maja, na letališču Budaörs celodnevni ogled znamenitosti in različna doživetja za mlade in starejše. Na dogodku družine čaka veliko vznemirljivih programov: na voljo bo skakalni in mobilni pustolovski park, otroci se lahko srečajo s kostumiranimi animatorji, organizatorji pa niso pozabili niti na najmlajše, saj pripravljajo tudi igralnico za punčke. Letos bo na lokaciji tudi Potujoči planetarij, tako da se bodo zainteresirani lahko ves dan udeležili neprekinjenih predavanj o astronomiji. In najboljši del: vstop je prost!

Metha – Sunset DJ set // Várkert Bazaar (30. maj 2025)

Metha, nepogrešljiva igralka na madžarski elektronski glasbeni sceni, prihaja na VárkertFeszt, da bi v neorenesančni vrt s posebnim DJ setom prinesla vzdušje Be Massive. Vstop je prost.

Živa pomlad – raznoliki programi v gorovju Bartók // na več lokacijah (30.–31. maj 2025)

30. in 31. maja se bo spomladansko vznemirjenje znova preselilo na bulvar Bartók Béla. Ob enajsti pomladi oživi najbolj vznemirljiva kulturna pot prestolnice: od Gellértovega trga do jezera Feneketlen lahko obiskovalci uživajo v raznolikih programih, impresivnih koncertih, gledaliških predstavah, razstavah, vodenih sprehodih in literarnih večerih. Zvesti tradiciji bodo na voljo tudi ustvarjalne obrtniške dejavnosti in gastronomske dobrote!

Festival Grajski vrt // Bazar Grajski vrt (30. maj – 1. junij 2025)

Letos mineva že 11. leto, odkar Bazar v grajskem vrtu tri dni med 30. majem in 1. junijem gosti brezplačne glasbene, kulturne in družinske programe, ki obiskovalcem omogočajo, da preživijo edinstven vikend v slikovitem okolju. Na festivalu Grajski vrt čakajo mladi in stari številni vznemirljivi programi, od velikih koncertov, gledaliških in filmskih programov, demonstracij ročnih del in glasbil do gugalnic in fotografiranja na prostem. Nenazadnje bo program vključeval tudi posebna gastronomska presenečenja.

Festival iger // Eötvös10 (31. maj 2025)

Po lanskem velikem uspehu ponovno organizirajo celodnevni družinski festival iger na naslovu Eötvös utca 10! Več kot 50 vrst otroških iger in družabnih iger za odrasle čaka vse, starejše od 5 let, ki se želijo igrati, tako mlade kot stare, 31. maja med 10. in 18. uro.

Sosedsko praznovanje na Mátyásovem trgu (31. maj 2025)

Trg Mátyás v Józsefvárosu bo ponovno odet v praznično opravo, saj bo 31. maja že drugič organiziran brezplačni soseski festival na trgu Mátyás, na katerega so vsi prebivalci območja toplo vabljeni. Med popoldanskim sosedskim druženjem vas čakajo literarni krožek kvačkanja, družabne igre, igra številk in koncert.

Sprehod v Nagytétény (31. maj 2025)

31. maja ob 15. uri lahko spoznate novo podobo območja na brezplačnem sprehodu, ki se začne na vrtu cerkve Marijinega vnebovzetja iz Nagytétényja. Vodeni sprehod bo govoril o davnih časih in družinskih zgodbah, kjer lahko dobite odgovore na vprašanja, kot so kdaj točno se je zgodila bitka pri Tétényju in katere freske so bile odkrite med obnovo katoliške cerkve v Nagytétényju. Na sprehod se lahko prijavite na wahlildiko@gmail.com.

Brezplačni vodeni sprehodi po Újbudi (večkrat)

Med marcem in oktobrom se lahko udeležimo XI. na vodenih sprehodih po okrožju, saj Madžarsko združenje za okoljsko izobraževanje in lokalna oblast organizirata sprehode na 8 različnih lokacij v okrožju, da bi zainteresirane seznanili z naravnimi in kulturnimi vrednotami Újbude. Med lokacijami, ki jih lahko obiščete, so Arboretum Buda, Gellértov hrib ali celo čudovita vrsta vil na ulici Ménesi. Sprehodi se začnejo ob sobotah zjutraj ob 9. uri in trajajo približno 2-3 ure. Udeležba je brezplačna, vendar je obvezna registracija.