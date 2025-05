Od hladnega zapora do vznemirljivega razstavnega prostora: zgodovina zapora gradu Veszprém

Mesto Veszprém je bilo lani obogateno z zanimivo razstavo o zaporih, zgodovina nekdanjega grajskega zapora, v katerem se razstava nahaja, pa skriva številne vznemirljive preobrate.

Zgodovina zapora na gradu Veszprém sega v konec 18. stoletja, ko so namesto srednjeveške jame v gradu končno zgradili zapor. Vendar se je okrajni zapor, dokončan med letoma 1754 in 1763, kmalu izkazal za utesnjenega in nehumanega: zaradi slabe higiene in pomanjkanja hrane je veliko zapornikov izgubilo življenje.

Med podzemnimi celicami so bile nekatere, do katerih je bilo mogoče dostopati le skozi jašek. Po potresu leta 1810 se je začela popolna rekonstrukcija in do leta 1853 je bil dokončan petnadstropni zapor, ki ga je kasneje uporabljalo Splošno sodišče – vendar tudi to ni rešilo problema prenatrpanosti.

Dogodkovno 20. stoletje

Zapor na gradu Veszprém je ohranil svoj srednjeveški značaj tudi v 20. stoletju, kljub temu da je bila stara stavba obnovljena leta 1904. Zapor je -3. Še naprej je delovalo na prvi ravni, kjer so za zapornike skrbeli v skromnih in zastarelih razmerah. Preoblekli so se enkrat na teden, za spanje pa so dobili slamnato vrečo in blazino, napolnjeno s slamo, pozimi dve odeji in rjuho, poleti pa eno.

Na dan je bil en topel obrok ob 12.30, zaporniki so prejemali le 56 dkg kruha na dan, juhe in zelenjava pa so se ciklično menjavale z govedino dvakrat na teden. Tudi higienske razmere so dolgo časa zaostajale: tekoča voda in stranišča na splakovanje so bila uvedena šele konec osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Čeprav uradna kapaciteta zapora ni nikoli presegla 60 ljudi, je bilo običajno, da je bilo v hladnih sobah, v katerih je bila temperatura nenehno med 12 in 14 °C, stlačenih 200–250 zapornikov.

V grajskem zaporu so bili zaprti tudi znani zaporniki, na primer škof József Mindszenty je bil tukaj zaprt med vladavino Puščičastih križcev in Árpád Brusznyai, vodja vstaje v Veszprému med revolucijo leta 1956, ki je bil kasneje usmrčen. Po revoluciji so bili tukaj zbrani univerzitetni študenti in njihovi učitelji, ki so jih kasneje ugrabile sovjetske oblasti.

Proti dokončnemu zaprtju in ponovni reintegraciji

Zapor na gradu Veszprém je bil leta 2003 trajno zaprt, saj utesnjenost in zastarela zgradba ter nehumani pogoji kljub vsem prejšnjim poskusom modernizacije niso ustrezali sodobnim zaporniškim standardom. Zaporniki, ki so bili premeščeni v nov, sodobnejši zaporniški objekt, so zdaj nastanjeni v objektu s 512 posteljami, ki je primeren tako za moške kot za ženske obsojence.

Novi pristop se osredotoča na ponovno vključevanje: ponovno vključevanje v družbo se spodbuja z zaposlovanjem, izobraževanjem, programi odškodnin in krepitvijo družbene odgovornosti.

Novo poglavje: Moški za rešetkami

Zapor na gradu Veszprém je dobil novo življenje: po dolgem obdobju praznega prostora stavba po celoviti prenovi zdaj sprejema obiskovalce kot center za obiskovalce. Interaktivna razstava »Človek za rešetkami« ne ponuja le vpogleda v temno preteklost grajskega zapora, temveč na vznemirljiv in pogosto miselno spodbuden način raziskuje preteklost in sedanjost kazenskih ustanov.

Obiskovalci se lahko sprehodijo skozi nekdanje celice in hodnike ter se naučijo, kaj je bilo v posameznih obdobjih obravnavano kot zločin, katere metode so bile uporabljene za kaznovanje in kako se je spreminjal namen kaznovanja.

Razpoložljivost

8200 Veszprém, ulica Jókai Mór 8. Hiša Ruttner

Delovni čas:

Ponedeljek–četrtek: 9:00–17:00

Torek: Zaprto

Petek: 9:00–18:00

Sobota: 10:00–18:00

Nedelja: 10:00–17:00