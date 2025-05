7 doživetij, ki jih ljubitelji narave želijo obiskati na Madžarskem v maju in juniju

Tako ali drugače, vsa država počasi cveti. Naš pomladno-poletni vodnik vam bo pokazal, kam se odpraviti, da bi uživali v privlačnem pogledu na pisana polja in nepozabne pojave.

Cvetenje rododendrona, Jeli Arboretum

Čarobni arboretum Jeli leži približno 25 kilometrov od Szombathelyja, v očarljivi vasi Kám v županiji Vas. Najbolj znana znamenitost botaničnega vrta je vrhunec cvetenja žametno cvetnega rododendrona, ki ga letos lahko pričakujemo od konca aprila do začetka maja. V tem obdobju zacveti na tisoče grmov v različnih barvah. Dišeči, listopadni rododendron (znan tudi kot azaleja) in velikocvetna, zimzelena sorta rastline, znana tudi kot zvonček, oba hkrati odcvetita v polnem cvetu. Pred vami se razkrije lepota, ki vas bo takoj očarala!

Roj kresničk, Arboretum Alcsút

Arboretum Alcsút, ki se razprostira na 40 hektarjih ob vznožju gorovja Vértes, je upravičeno znan – poleg neprimerljivega vzdušja – tudi po rojih kresničk, ki jih lahko obiskovalci pričakujejo od sredine junija letos v najizvirnejšem in najstarejšem angleškem vrtu v državi. Zainteresirani lahko na večernih sprehodih opazujejo, kako številne drobne, utripajoče lučke prebijejo temo in se botanični vrt spremeni v pravljični gozd. Le 40 kilometrov od Budimpešte vas čaka eden najlepših trenutkov poletja, ne zamudite ga!

8087 Podpoštni nabiralnik, Kastély út 2.

Cvetenje Tise

Ljudje z vsega sveta prihajajo občudovat edinstveno cvetenje Tise, ki se vsako poletje pojavi na gladini naše druge največje reke Tise. Glavni junaki so posebne krilate žuželke, imenovane enodnevnice, ki se konec junija ali v začetku julija začnejo rojiti v velikem številu približno 10 dni in ustvarijo videz poplave cvetja, ki prekriva reko. Na čas nenavadnega poročnega plesa kratkotrajne “ciamske jastrebnice” vpliva več okoliščin, zato se je vredno vnaprej pozanimati o pričakovanem pojavu žuželk. Potem pa se odpravite na rečni breg!

Rožni vrt Cziráky Margit, Fertőd

Impresivni vrt vrtnic gradu Esterházy je bil prvotno ustvarjen leta 1908 in je bil leta 2015 oživljen na podlagi sodobnih opisov in fotografij. Vrt je zgradil IV. Zamislila si ga je grofica Margit Cziráky, žena kneza Miklósa Esterházyja, ki bi bila zagotovo zadovoljna s skoraj 8000 tam posajenimi grmi vrtnic. Ko se boste sprehodili pod 200 metrov dolgo nadstrešnico, ki vodi do pagode, vas bo v trenutku očaral čudovit vonj vrtnic, pisana paleta cvetja pa zagotavlja vizualno doživetje. Vrt v polnem sijaju zasije maja in junija.

9431 Fertőd–Eszterháza, ulica Josepha Haydna 2.

Sivka cveti po vsej državi

Obstaja veliko razlogov, zakaj se polja sivke vseh velikosti pojavljajo na vse več krajih po državi. Vsestranska vijolična rastlina, ki jo poznamo več kot 200 sort, je priljubljena zaradi svojega aromatičnega vonja in pomirjujočih učinkov, da ne omenjamo njene uporabe v gastronomske namene. Junija lahko naberete nekaj šopkov le-teh na dneve, ko jih lahko sami naberete, okoli Blatnega jezera, jezera Velence, Velike nižine, Pannonhalme in mnogih drugih delov države. V idealnih pogojih rastlina cveti do pozne jeseni, zato lahko dolgo časa uživamo v njeni lepoti.

Banatski potonik v Mecseku

Banatski potonik, ki je od leta 1982 pod strogim varstvom, cveti maja in junija. Za občudovanje rastline, ki velja za biser Mecseka, redno organizirajo pustolovske ture, ki udeležence opozarjajo na naravno vrednost redke rastline z rdečimi cvetnimi listi, ki je trenutno vredna 250.000 forintov. Ocenjuje se, da pri nas živi približno 90 % populacije cvetlice, znane tudi kot meceška potonika, ki raste na grebenu Zengőa, in po botaničnih raziskavah je bila v Mecseku prisotna že pred ledeno dobo. Če ga gledate, bodite previdni in pazite!

Cvet cvetnih listov, botanični vrt Soroksár

V južnem delu Budimpešte se nahaja skriti botanični vrt, ki ga morate obiskati to poletje, če ga še niste. Sibirska perunika, simbol botaničnega vrta Soroksár, ustanovljenega leta 1963, cveti konec maja ali v začetku junija. Ponuja prizor, vreden slike, ko morje svetlo vijoličnih cvetov okrasi zeleni travnik, rumene lilije pa pritegnejo pozornost na obali jezera. Ker je botanični vrt manj obiskan kot zelene površine v središču mesta, sta poleg izkušnje bližnje narave zagotovljena tudi tišina in mir.

1238 Budimpešta, kmetija Soroksár-Péteri